Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Γιάννης Καστανάκης (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 20:00 έως τις 22:00):



Khruangbin feat Leon Bridges

Texas Sun

Τι συνεργασία! Η μπάντα που έφτιαξε τον δικό της μοναδικό ήχο με τις instrumental μουσικές που σε πηγαίνουν κατευθείαν στο Texas,

τώρα κάνει το επόμενο βήμα. Προσθέτει λόγια στη μουσική και έτσι προκύπτει μια μοναδική συνεργασία με τον συντοπίτη τους Τεξανό Leon Bridges. Ακούμε το πρώτο τραγούδι από τη σύμπραξή τους, κι έρχονται κι άλλα τη νέα χρονιά, τον Φεβρουάριο του '20.



Cinematic Orchestra

Wait for now

Το νέο τους άλμπουμ, Believe, είναι από τα πιο αγαπημένα μου από αυτήν τη χρονιά. To believe. Ένα άλλοτε φωτεινό και άλλοτε σκοτεινό ηλεκτρονικό τοπίο. Όπως άλλωστε η πίστη.



Nat King Cole

Smile



Το τραγούδι ακούστηκε πολύ αυτήν τη χρονιά γιατί ήταν στο soundtrack του Joker, της ταινίας φαινόμενο. Εδώ όμως το χαμόγελο φωτίζει με τη φωνή του Nat King Cole. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του. Ένας αιώνας που έγινε λίγο πιο όμορφος όταν κάπου έπαιζε η φωνή του Nat King Cole.



Billie Eilish

Everything i wanted

Στη ματιά πίσω στο 2019, η Billie Eilish είναι παντού! Αυτό το κορίτσι έφερε μια ανάσα φρεσκάδας και ελπίδας. Χειροποίητο άλμπουμ, από τα χεράκια τα δικά της αλλά και του αδερφού της Finneas. Το νέο τους τραγούδι ήταν everything we wanted!



Michael Kiwanuka

Piano Joint



Ένα πιάνο που λες και παίζει στον ρυθμό της καρδιάς. Από τα πρώτα πλήκτρα. Από την πρώτη ακρόαση. Αναμφισβήτητα ένας από τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς, που ακούγεται από την αρχή ως το τέλος.



Monsieur Minimal

H στιγμή ( στα φωνητικά ο Δάκης)

Πλησιάζει η στιγμή! Το μεγάλο Xmas Party του Pepper 966 στο Gazarte, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου. Εκεί θα είναι μαζί μας και ο Monsieur Minimal, παρέα με τον Δάκη (και την Ανδριάνα Μπάμπαλη). Τόσα Χριστούγεννα και τόσα καλοκαίρια με τον Pepper. Φέτος χορεύουμε! Περισσότερες πληροφορίες για το πάρτι μας στο www.pepper966.gr.





She and him

All I want for Xmas is you



Χριστούγενα χωρίς αυτό; Ζαμέ των ζαμών. Καλές γιορτές σε όλους!





