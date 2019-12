Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):

1.

Do Not Trust Robots

Σταγόνα

Ο Monsieur Minimal ξαναχτύπησε. Αυτήν τη φορά, μαζί με τον Hiras, δημιούργησαν ένα νέο μουσικό project με τίτλο Do Not Trust Robots και η Σταγόνα είναι το πρώτο single. Περιμένουμε το άλμπουμ από τη Mo.Mi.Records μέσα στο 2020.



2.

Michael Kiwanuka

Hero

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο, τρίτο άλμπουμ του Michael Kiwanuka, που αποθέωσαν τα μέσα ενημέρωσης, αποτελεί φόρο τιμής στις σημαντικότερες μορφές που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή, έχοντας πέσει θύματα δολοφονικών επιθέσεων. Μανιασμένες κιθάρες και δυνατοί στίχοι, σ' ένα κομμάτι που ξεχωρίζει.







3.

Allah Las

Raspberry Jam

Παρόλο που δεν ενθουσιαστήκαμε από το τελευταίο τους άλμπουμ, οι Καλιφορνέζοι έκαναν την έκπληξη με αυτό το instrumental φωτιά. Ακούγεται στο soundtrack της ταινίας Self Discovery For Social Survival, ενός φιλμ αποκλειστικά για όσους αγαπούν το το surf.



4.

Coldplay

Arabesque

Εδώ έχουμε μια θαυμάσια μελωδία σχεδόν έξι λεπτών με τον πολύ ταιριαστό τίτλο Arabesque, από το όγδοο και μάλιστα διπλό album των Coldplay, Everyday Life. Στο κομμάτι συμμετέχει ο αγαπημένος Βέλγος μουσικός Stromae, ενώ τα πνευστά έχει αναλάβει η μουσική οικογένεια του Femi Kuti.



5.

Stereophonics

Don't Let The Devil Take Another Day

Η χαρακτηριστική φωνή του Kelly Jones, που μαζί με τους Stereophonics βρίσκονται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των charts, 22 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου. Όπως τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ Kind, έτσι και το Don't Let The Devil Take Another Day διηγείται μια ιστορία ή, καλύτερα, αναλύει κάποιο συναίσθημα: «You set me free on my great escape. I dream of all the places we could hide away...».

6.

George Jones & Tammy Wynette

Mr & Mrs Santa Claus

Και αφού στολίσαμε δέντρο, είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε και την αντίστοιχη μουσική. Το λατρεμένο Mr. & Mrs. Santa Claus από το λαμπερό ντουέτο της country και τα Χριστούγεννα του 1973.



7.

Jungle

Happy Man

Μοντέρνα Soul από την μουσική κολεκτίβα των Jungle κι ένα κομμάτι που τριγυρνάει στο μυαλό για ώρες μετά την πρώτη ακρόαση...

