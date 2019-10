Όταν ήταν 11 ετών, η King Princess ή κατά κόσμον Mikaela Straus απέρριψε ένα συμβόλαιο από τη Virgin Records που ήθελε να την κάνει παιδί-θαύμα και να βγάζει χιτ σωρηδόν. Από τη μία θα πει κανείς ότι σωστά έπραξε, από την άλλη υπάρχει και ο πανικός που γίνεται τελευταία με την Billie Eilish. Είχε δηλώσει ότι το έκανε αυτό επειδή μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που έβλεπε άλλους καλλιτέχνες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις δισκογραφικές. Ειδικά οι γυναίκες-μουσικοί, όπως δήλωσε στο Vanity Fair: «Δέκα χρόνια πριν, δεν υπήρχαν αρκετές γυναίκες που έκαναν την παραγωγή μόνες τους. Θα ηχογραφούσαν ένα ολόκληρο άλμπουμ και μετά θα επέστρεφαν με αλλαγές από την εταιρεία και θα ηχογραφούσαν τα πάντα από την αρχή. Ήταν τρομακτικό να βλέπεις τη μουσική να ακρωτηριάζεται». Αντ' αυτού διάλεξε τη δημιουργική ελευθερία. Είναι όμως από τις τυχερές περιπτώσεις.

Σε μια έρευνα της MU (Παγκόσμιου Σωματίου Μουσικών) που δημοσιεύτηκε ανήμερα της κυκλοφορίας του «Cheap Queen», του δισκογραφικού ντεμπούτου της, αναφέρεται ότι ο σεξισμός, η παρενόχληση και η κακομεταχείριση μαστίζουν τη μουσική βιομηχανία μέχρι και σήμερα και αναγκάζουν εκατοντάδες καλλιτέχνες να αφήσουν πίσω τους τις καριέρες τους κάθε χρόνο.



Δυστυχώς, τα λόγια της Straus αντικατοπτρίζουν απόλυτα τα αποτελέσματα της έρευνας που εξηγεί κάπως και τον λόγο που αποφάσισε να μη γίνει έρμαιο των δισκογραφικών από τόσο μικρή ηλικία. Ειδικά, όταν συμπληρώνει κάπου αλλού ότι τη σεβόντουσαν περισσότερο επειδή ήταν γκέι και δεν υπήρχε σεξουαλική ένταση με τους άντρες συνεργάτες της, κάτι που δεν συνέβαινε σε στρέιτ γυναίκες σε παρόμοιες καταστάσεις.

Ναι, η Straus αυτοπροσδιορίζεται ως genderqueer και προτιμά τις θηλυκές αντωνυμίες. Παίζει με τα γένη στα τραγούδια της και αυτό φαίνεται ακόμη και από το ίδιο το ψευδώνυμο που έχει διαλέξει για τη δουλειά της. «Ακούγεται ως κάτι αρκετά ενδιάμεσο και ρευστό» είχε πει. Είναι ήδη σταρ και gay icon και η σεξουαλικότητά της χαρακτηρίζει την αφήγηση της από την αρχή. Δεν είναι η τυπική ποπ σταρ που έχουμε συνηθίσει δηλαδή.

Γέννημα-θρέμμα του Μπρούκλιν, διαθέτει ένα ενδιαφέρον γενεαλογικό δέντρο. Ο πατέρας της, Oliver Straus, είχε ένα στούντιο ηχοληψίας στο Williamsburg, μια μοντέρνα συνοικία που προσελκύει κυρίως νεολαία και αρκετούς χίπστερ όπως θα διαβάσεις στο λήμμα της στη Wikipedia. Την αποκαλούν το «μικρό Βερολίνο» της Νέας Υόρκης. Το σόι της είναι από τα παλιά της μητρόπολης, με τον προπάππου της να είναι εκ των ιδρυτών μιας από τις πιο ιστορικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων στον κόσμο, του Macy's, που από το 2015 θεωρείται και η μεγαλύτερη στην Αμερική με 584 καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ίδιος προπάππους της ήταν πολιτικός αλλά και άτυχος, μια και μαζί με τη γυναίκα του βυθίστηκαν μαζί με τον Τιτανικό.

Για να επιστρέψουμε όμως στη Mikaela, σε νεαρή ηλικία οι γονείς της χώρισαν και το στούντιο του πατέρα της έγινε κάτι σαν την παιδική χαρά της. Έκανε φωνητικά σε διάφορους μουσικούς που πηγαινοερχόντουσαν εκεί πέρα αλλά και παρέα με αρκετούς indie αστέρες.



«Ήμουν αυτό το φωνακλάδικο, ενοχλητικό παιδί που τραγουδούσε και έκανε πρόβα τον ευχαριστήριο λόγο της στο ντους, αν κέρδιζε ποτέ το Γκράμι» είχε δηλώσει σε μια από τις πρώτες συνεντεύξεις της στο NME. Δεν φαίνεται πάντως ότι κληρονόμησε τίποτα από την περιουσία του προπάππου της ή απλά δεν το αναφέρει.

King Princess - 1950

Τώρα, στα 20 της, κάνει φρέσκια ποπ γεμάτη αυτοπεποίθηση και γούστο που θυμίζει αρκετά την ευρηματικότητα της St. Vincent. Όχι τόσο ηχητικά. επειδή η μουσική της Straus φέρνει σε neo-soul, όσο αισθητικά.

Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ, με τίτλο «Cheap Queen» και με θέμα τις γυναίκες που της ράγισαν την καρδιά. Μάλλον κλαίει για μια συγκεκριμένη γυναίκα, την ηθοποιό Amandla Stenberg που ξεχώρισε ως η πιτσιρίκα Rue στο «Hunger Games» και έχει μεγαλώσει και αυτή πια. Έβγαιναν για μερικούς μήνες, πριν η σχέση τους λήξει άδοξα.

To 2018 κυκλοφόρησε το πρώτο της κομμάτι, το «1950», μια ωδή στο μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ του 1952, «Η τιμή του αλατιού». Το έβγαλε στην εταιρεία του Mark Ronson, ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που ο διάσημος παραγωγός της Adele και της Amy Winehouse υπέγραψε. Σε λιγότερο από έναν χρόνο κατάφερε να γίνει viral από ένα tweet του Harry Styles, να την αγαπήσουν οι Kim Kardashian και Taylor Swift –κι ας μισιούνται μεταξύ τους– και να κάνει 280 εκατομμύρια streams στο Spotify. Έγινε ακόμη μια φορά viral όταν έκανε meme την κραυγή της Meryl Streep στη δεύτερη –κακή– σεζόν του Big Little Lies σε techno anthem.

this is a track very close to my heart and puss. Thank you to skylar and logan for additional prod and good vibes in the studio all around. Special thanks to henry for the gik and the gak. Thank you to @ the real Meryl Streep for the feature. pic.twitter.com/mA9pEMj1S0