— Περιγράψτε μου μερικές εικόνες που ενέπνευσαν με κάποιο τρόπο το «Lahs».

Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 φωτογραφίες, σαν καρτ-ποστάλ, με το όνομα του κάθε τραγουδιού. Είναι όλες τραβηγμένες από τον ντράμερ μας, τον Matt. Η φωτογραφία ενός κομματιού όπου τραγουδάω εγώ (Spencer), του «Pleasure», με δείχνει να κάνω σερφ στο Μεξικό.

— Ο δίσκος περιλαμβάνει κι ένα κομμάτι που είναι όλο στα πορτογαλικά. Υπάρχει κάποια ιστορία πίσω από αυτό;

Το τραγούδι γράφτηκε αρχικά στα αγγλικά, αλλά, επειδή οι στίχοι ήταν σχετικά απλοί, ο κιθαρίστας μας, ο Pedrum, σκέφτηκε πως οι στίχοι ίσως ακούγονταν ωραία στα πορτογαλικά και ζητήσαμε από έναν φίλο να τους μεταφράσει.

— Ποια είναι τα αγαπημένα σας μέρη στο Λος Άντζελες;

Μας αρέσουν πολύ τα φυσικά τοπία στις παρυφές της πόλης. Ο ωκεανός, η έρημος και τα βουνά είναι όλα σε πολύ μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο, έτσι, μέσα σε ελάχιστη ώρα, μπορείς να αποδράσεις από τη φασαρία και τον χαμό του κέντρου.

— Σας άρεσε η τελευταία ταινία του Ταραντίνο;

Spencer: Μέρος της θα μπορούσε να είναι βασισμένο σ' εμένα και τον συγκάτοικό μου, στη φάση που πίνουμε στο μπαρ του «Musso & Franks». Αν παραβλέψω το ότι δεν μας έδωσαν κανένα credit γι' αυτό, μπορώ να πω ότι μου άρεσε πολύ.

Με νέο δίσκο, γεμάτο ήχους από τη χρυσή εποχή στην Καλιφόρνια, το ιδιαίτερα αγαπητό στο ελληνικό κοινό γκρουπ επιστρέφει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

— Ο τελευταίος δίσκος που αγοράσατε;

Το «Christian of the world» του Tommy James. Έχει πολλά καλά κομμάτια, αλλά τα αγαπημένα μου είναι το «Adrienne», που είναι χαρούμενο και ανεβαστικό, και το «Light of Day», πιο μελαγχολικό και ατμοσφαιρικό αυτό.

— Πέρα από τη συναυλία, τι άλλο ανυπομονείτε να κάνετε στην Αθήνα;

Στις τελευταίες τάξεις στο σχολείο τρεις από εμάς είχαμε καθηγητή καλλιτεχνικών έναν ωραίο τύπο από την Ελλάδα, από την Κεφαλονιά. Πλέον έχει γυρίσει και μένει στην Ελλάδα και έχει κανονίσει να έρθει να μας δει, οπότε έχουμε χαρεί που θα τον συναντήσουμε. Επίσης, ελπίζουμε να καταφέρουμε να πάμε μια μικρή εκδρομή στο Πήλιο, να κολυμπήσουμε και φάμε καλά.

