Nick Cave and the Bad Seeds

Spinning song

Ίσως ο Nick Cave θα προτιμούσε να μην είχε κάνει αυτόν το δίσκο. Ίσως να μην ήθελε να ζήσει όσα έγιναν τα τελευταία χρόνια στη ζωή του, μετά τον χαμό του γιου του σε δυστύχημα. Αυτό που σίγουρα έκανε ο Nick Cave ήταν να πάρει τον πόνο του και να τον κάνει ενσυναίσθηση. Όπως δήλωσε μετά το τραγικό συμβάν, «συνδέθηκε» με έναν διαφορετικό τρόπο με τους ανθρώπους και κατανόησε τα δικά τους «μαρτύρια» και τον πόνο. Και μίλησε γι' αυτά μαζί τους. Στο site του και στις συναυλίες που έδωσε (περνώντας και από τη χώρα μας). Και τα έκανε τραγούδια. Και γέμισε ένα άλμπουμ με τραγούδια για τον πόνο, για την απώλεια και τη λύτρωση. «Peace will come in time» λέει στο πρώτο τραγούδι του δίσκου και με τη φωνή του είναι σαν να μας λέει «σήκω, δεν πειράζει που έπεσες».

Jimmy Durante

Smile (Joker OST)

H ταινία των ημερών, και όχι αδικαιολόγητα, δεν διαπραγματεύεται ένα πρωτότυπο θέμα, ούτε ανακάλυψε τον τροχό. Είναι όμως σαν να ήρθε εκείνη η στιγμή που μια ταινία στέλνει το μήνυμά της τόσο μαζικά, σε τόσο κόσμο, και ομολογεί κάτι που είναι πασίγνωστο: ένας άνθρωπος που μεγαλώνει χωρίς αγάπη από τους γονείς του γεννά βία. Ζει με την πληγή του σε όλη του τη ζωή –αν δε βρει τρόπο να τη θεραπεύσει– και αυτή η πληγή τον ακολουθεί ως κοινωνική αδικία, ως έλλειψη σεβασμού, αξίας και νοήματος. Αυτή την κουβέντα ανοίγει ξανά ο «Τζόκερ». Και από τη στιγμή που το έκανε τόσο μαζικά, αυτό την καθιστά και μια μεγάλη ταινία. Και μην ανησυχείτε, δεν γίνεται να κάνει κάποιος σπόιλερ, γιατί απλά δεν περιγράφεται εύκολα με λέξεις ο τρόπος που ο Χοακίν Φίνιξ ζωντανεύει τον Τζόκερ μπροστά στα μάτια μας και μπαίνει στο πετσί του ρόλου.

Richard Hawley

Ballad of a thin man

Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο της σειράς «Peaky Blinders». Αυτή όμως η διασκευή με έβαλε σε διαδικασία να την ξεκινήσω σύντομα. Θέλω να δω πώς αυτή η υπέροχη εκτέλεση του Richard Hawley στο τραγούδι του Bob Dylan κλείνει τον 5ο κύκλο της. Ο Richard Hawley είναι δηλωμένος fun και της σειρά και του Bod Dylan, επομένως πώς θα μπορούσε το αποτέλεσμα να είναι κάτι λιγότερο από άρτιο;

The Foals

The Runner

Το αγαπημένο βρετανικό συγκρότημα του Γιάννη Φιλιππάκη (με ρίζες από την Κάρπαθο) επιστρέφει με το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφορεί μέσα στο 2019. Το «Everything not saved, will be lost (part 1)» κυκλοφόρησε στις αρχές της χρονιάς και το δεύτερο μέρος έρχεται στις 18 Οκτωβρίου. Ένα από τα τραγούδια που ήδη κυκλοφορούν είναι το «The Runner». Αξίζει και να το ακούσετε και να δείτε το βίντεο. Foals, σας θέλουμε στην Ελλάδα!

Dope Lemon

Hey you

O αγαπημένος Angus Stone (γνωστός κυρίως από το ντουέτο - συγκρότημα Angus and Julia Stone) κυκλοφόρησε το καλοκαίρι το άλμπουμ «Smooth Big Cat». Αν θέλετε να ντύσετε μια μέρα ραστώνης με ένα άλμπουμ, τότε αυτό είναι που ψάχνετε. Το «Hey you» είναι απολαυστικά νωχελικό και ατμοσφαιρικό.



Taylor Swift

Lover

Το τραγούδι της Taylor Swift με άφησε έκπληκτο. Ένα πραγματικά όμορφο κομμάτι που χρειάστηκε να κοιτάξω δύο φορές το όνομα της καλλιτέχνιδος για να βεβαιωθώ πως επρόκειτο για την Taylor Swift. Είχα συνηθίσει να την ακούω σε διαφορετικό ήχο. Αν δείτε και το video τότε η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκινά (ή απλώς ακούστε το τραγούδι και όλα καλά!).



Whereswilder

Hold up

Οι Whereswilder (το συγκρότημα από την Αθήνα) λένε πως αυτό είναι ένα τραγούδι που θα χόρευαν οι γονείς τους σε ένα πάρτι, σφιχταγκαλιαστά, αργά το βράδυ. Ένα τραγούδι slow, που θα έλεγαν και οι παλιότεροι. Μετά από κάτι τέτοια γεννιούνται κάτι έρωτες, άλλο πράμα. Στο επίσημο βίντεο η μπάντα απεικονίζεται να ταξιδεύει σε γνωστά και άγνωστα μέρη του νομού Κορινθίας, μέσα από τον φακό μιας Super8, με τη σκηνοθεσία του Δημήτρη Λαμπρίδη.

