Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Βαρβάρα Σαββίδη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 07:00-08:00):

1.

Florence and the Machine

Hunger

Προφανής επιλογή. Ιδανικά θα αφιέρωνα όλη τη λίστα αυτού του Σ/Κ στο ξωτικό από το Λονδίνο που δίνει τρεις ανεπανάληπτες sold out συναυλίες στην Αθήνα αυτές τις μέρες, στην καλύτερη μέχρι στιγμής φάση της. Θα αρκεστώ όμως (ή και όχι) στο δυνατό Hunger από το άλμπουμ High as Hope (2018):

At seventeen, I started to starve myself

I thought that love was a kind of emptiness

And at least I understood then the hunger I felt

And I didn't have to call it loneliness

We all have a hunger

2.

Choir! Choir! Choir! & Patti Smith

People have the power

Εκλεκτικές συγγένειες, καθώς η θρυλική Patti Smith αποτελεί ίνδαλμα* της Florence Welch. Εδώ, μια εκπληκτική εκτέλεση του People have the power, από την πολυμελή χορωδία Choir! Choir! Choir! που συναντήθηκε με την Patti τον Απρίλιο στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο του «Onassis Festival 2019: Democracy Is Coming». Προσέξτε αριστερά της Patti τον Stewart Copeland στα κρουστά, να χρησιμοποιεί το «frigideira», ένα μικρό τηγάνι που αξιοποιείται ως κρουστό στη βραζιλιάνικη σάμπα. Και βέβαια, το ανεκτίμητο χαμόγελο της Patti!

3.

Allah Las

Prazer Em Te Conhecer

Κι από το βραζιλιάνικο κρουστό τηγάνι του Copeland, στο ολόφρεσκο κομμάτι και βίντεο που μόλις κυκλοφόρησαν οι Allah Las, στο οποίο τραγουδά στα πορτογαλικά ο ντράμερ Matt Correia, που επιμελήθηκε και το video. Το Prazer Em Te Conhecer / Nice to meet you, είναι το τρίτο single από το καινούργιο άλμπουμ τους, LAHS, ο τίτλος του οποίου είναι μία παραφθορά του ονόματός τους. Το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Οκτωβρίου και λίγες μέρες μετά θα έχουμε ακόμη μια φορά την ευκαιρία να τους απολαύσουμε ζωντανά, 24/10 στο Fuzz (Αθήνα) και 25/10 στο Principal (Θεσσαλονίκη).

4.

Michael Kiwanuka

You Ain't The Problem

Σε πιο funk ρυθμούς και νοσταλγική αίσθηση κινείται το νέο κομμάτι και βίντεο που κυκλοφόρησε ο αγαπημένος μας στον Pepper, Michael Kiwanuka. Ο τρίτος του δίσκος έχει τον λιτό τίτλο Kiwanuka, με εξαιρετική παραγωγή, όπως μας έχει συνηθίσει, και κυκλοφορεί στις 25 Οκτωβρίου.

5.

Jay-Jay Johanson

Heard Somebody Whistle

Από τα σφυρίγματα που αγαπώ να ακούω τους τελευταίους μήνες, αυτό του Jay-Jay Johanson, από τον τελευταίο του δίσκο Kings Cross. Ο εσωστρεφής Σουηδός με τη μελαγχολική φωνή, που «βούτηξε» στον χώρο της trip hop πριν από 20 χρόνια, σήμερα συνεχίζει να δίνει όμορφα άλμπουμ με νέους ήχους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Θα τον δούμε ζωντανά στη χώρα μας, στις 20 Οκτωβρίου στο Tiki bar (Αθήνα).

6.

Bat for Lashes

What's a girl to do

Και αυτό το κορίτσι έβγαλε νέο δίσκο πρόσφατα, το Lost Girls που κυκλοφόρησε στις 6 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι παλιότερες δουλειές της παραμένουν οι αγαπημένες μου και ειδικά ο πρώτος της δίσκος Fur and Gold (2006). Από εκεί η Αγγλίδα Natasha Khan, πακιστανικής καταγωγής, είχε ξεχωρίσει με το What's a girl to do και το έξυπνα σαμπλαρισμένο intro του από το κομμάτι Be My Baby των Ronettes (1963). Με πέντε δίσκους στο ενεργητικό της, είναι απορίας άξιον το ότι δεν την έχουμε δει ποτέ ζωντανά στη χώρα μας, μια και στα live της είναι εξαιρετική.

7.

* Florence and the Machine

Patricia

Για να κλείσει ο κύκλος αυτής της μικρής playlist όπως ξεκίνησε, άλλο ένα κομμάτι της Florence Welch από το άλμπουμ High as Hope. Τραγούδι αφιερωμένο στην Patricia, που δεν είναι άλλη από την Patti Smith, την οποία η Florence απλώς λατρεύει. Μιλώντας στο Rolling Stone σχετικά με αυτό, είχε πει ότι «όταν έγραφα τον δίσκο, σκεφτόμουν πώς να ζήσω δημιουργικά, χωρίς χάος. Η γραφή της Patti Smith ήταν σαν οδηγός για μένα» και συνέχισε εξηγώντας πώς έγινε σχεδόν stalker της, μέχρι που συναντήθηκαν κι η Patti της έπιασε το χέρι και της είπε «νιώθω σαν να σε γνωρίζω καιρό».

