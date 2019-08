Lana del Rey

Salvatore

Η βελούδινη Λάνα και ο Σαλβατόρε της, από το Honeymoon του 2015, μου έκαναν παρέα στο repeat, καθώς ετοίμαζα τη βαλίτσα μου για τις διακοπές, αλλά και μέρες μετά. Ίσως φταίει αυτή η ρετρό κινηματογραφική, νοσταλγική μελωδία, σαν εκείνη που έχουν κι οι διακοπές μας. Ίσως πάλι, το ότι θεωρώ πως αυτό είναι το ωραιότερο ρεφρέν που έχει τραγουδήσει η Λάνα.

- Βαρβάρα Σαββίδη



The National

The System Only Dreams in Total Darkness

Καλοκαιρινή εμμονή από τις λίγες. Από τη στιγμή που το κομμάτι μπήκε στο κινητό, ήρθε μαζί στην άμμο, στη βάρκα, στη διαδρομή, στην πανσέληνο. Γιατί ακόμα και στα πιο φωτεινά καλοκαίρια, ακόμα και με τον πιο καυτό ήλιο, τα πιο ωραία όνειρα γίνονται στα σκοτάδια.

- Ματούλα Κουστένη

Tame Impala

Borderline

Φέτος στην Κρήτη, στις διαδρομές με το αυτοκίνητο, ακούγαμε με τα πατριωτάκια μου (είμαι μισός Αυστραλός) τους Tame Impala σε αυτό το πολύ γκρούβι κομμάτι. Μετά από μια επίσκεψη σε κάποιο χωριό ή φαράγγι, καθώς περνούσαμε πάνω από τα βουνά και κατεβαίναμε προς τους αμμόλοφους του Νοτίου Ρεθύμνου, έσκαγε το Borderline στο JBL ηχείο. Και ξανά στην παραλία, στις Λίγκρες, με μπίρες και ηλιοβασίλεμα.

- Κίμων Φραγκάκης

The National

I Need My Girl

Αγάπησα ξανά το καλοκαίρι αυτό τo I need my Girl των National, που ξεκινάει με τον χαρακτηριστικό ήχο της κιθάρας και ένα εμπνευσμένο riff και για οκτώ μέτρα (μουσικής) και μέχρι το φινάλε του σε παρασύρει και σε ταξιδεύει στον μοναδικά μελαγχολικό κόσμο του γκρούπ. Παράξενο καλοκαίρι το φετινό! Δεν ξέρω αν το διάλεξα εγώ το I need my Girl ή αν με διάλεξε αυτό.



Αλλά το γεγονός ότι είδα για πρώτη φορά live τον Matt Berninger με τους National να ερμηνεύουν:

I am good, I am grounded

Davy says that I look taller

I can't get my head around it

I keep feeling smaller and smaller

I need my girl

I need my girl...

ήταν ένα από τα highlights.

- Γιώργος Μουχταρίδης



The Pogues

Summer In Siam

Ο Shane MacGowan είχε πει κάποια στιγμή ότι βαρέθηκε να ακούει από πολλούς να προσπαθούν να βρουν ποιο είναι το νόημα του τραγουδιού. «Είναι απλώς για ένα καλοκαίρι στο Σιάμ». Για μένα είναι μια μικρή καλοκαιρινή παράδοση. Εδώ και χρόνια το Summer In Siam είναι το τραγούδι που ακούω από την πρώτη μέρα των διακοπών μου. Έτσι, όσα άλλα κι αν ακούσω, κερδίζει πάντα. Κι ας μην έχω πάει ποτέ στην Ταϊλάνδη.

- Κωνσταντίνα Νικολοπούλου

The Lewis Express

Danca De Duas Maos

Και κάπου εκεί, αρχές Αυγούστου, ήρθε και με βρήκε το άλμπουμ που δικαίωσε την προσμονή μου για ένα καταπληκτικό δίσκο μέσα στο 2019. The Lewis Express – Clap your hands. Ακούστηκε εμμονικά όλο τον Αύγουστο, και σε παραλίες αλλά κυρίως οδηγώντας στους άδειους δρόμους της Αθήνας με το Danca De duas Maos.

- Λιάνα Μαστάθη



Michael Kiwanuka & Tom Misch

Money

Η συνεργασία του Michael Kiwanuka με τον Tom Misch απέφερε το κομμάτι με το καλύτερο groove για το καλοκαίρι του 2019. Το Money ακούγεται απολαυστικά δίπλα στο κύμα, αλλά και σε κάθε διαδρομή. Ο Kiwanuka ήταν εξαιρετικός στο φετινό του live στο EJEKT, ενώ το νέο του άλμπουμ αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου.

- Κοσμάς Δεβελέγκας

Alison Krauss & the Union Station

Every Time You Say Goodbye

Alison Krauss and the Union Station με τίμια καλή bluegrass. Ταιριάζει στις διακοπές με μεγάλες διαδρομές σε ξερό, καραφλό τοπίο, όπου ξαφνικά θα δεις και πράσινο εκεί που δεν το περιμένεις, εικόνες όμορφες σε μοναχικά τοπία με απέραντο μπλε. Νησιά ελληνικά με κάκτο, πράσινο και μπλε. Εκεί λοιπόν χωράει και η καλή η bluegrass. Δοκιμάστε το.

- Κλαούντια Μάτολα

Skinshape

I didn't know (extended)

Οι Skinshape, το group του William Dorey, κυκλοφόρησαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς το εξαιρετικό τους άλμπουμ Filoxiny. Μέσα σε αυτό υπήρχε η πρώτη εκτέλεση του I didn't know. Πριν από λίγο καιρό όμως το ίδιο τραγούδι κυκλοφόρησε σε μια νέα, «μεγαλύτερη» εκδοχή. Τα έγχορδα παίρνουν τον χώρο που τους ανήκει και το τραγούδι απογειώνεται. Μόλις τελειώνει, θέλω να το ακούσω ξανά. Και ξανά. Και έτσι πέρασε όλο το καλοκαίρι!

- Γιάννης Καστανάκης

Black Pumas

Colors

H φετινή καλοκαιρινή εμμονή ήρθε μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ των Black Pumas. Phychedelic Soul στα καλύτερά της από τον πολυτάλαντο και βραβευμένο με Grammy μουσικό Adrian Quesada και τον 27χρονο τραγουδιστή Eric Burton, που θυμίζει όλες τις αγαπημένες μαύρες φωνές μαζί (Marvin Gaye, Ceelo Green, Curtis Mayfield κα). Απολαυστικό.

- Λουκία Σούπουλη

Elia y Elizabeth

Alegría (edit DJ Caution)

Από τα πολύ όμορφα και αγαπημένα τραγούδια της λατινοαμερικάνικης ποπ των '70s, το Alegria ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία των αδερφών Elia και Elizabeth Flores από την Μπογκοτά της Κολομβίας. Εδώ ο Ισπανός DJ Caution του δίνει μια ντίσκο αίσθηση που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση. Ένα τραγούδι για τη χαρά, που πήγε γάντι σε ένα άκρως χαρούμενο καλοκαίρι.

- Dj Spector (Φώτης Χρηστίδης)