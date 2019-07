Στο «χρηματιστήριο αξιών» της (χορευτικής) μουσικής τα ονόματα πέφτουν και ανεβαίνουν με ταχύτατους ρυθμούς. Κάποιες φορές συναντάς καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες που ενδεχομένως αργούν να φτάσουν εκεί όπου πρέπει, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για πραγματική αξία που έρχεται στην επιφάνεια the old school way, αργά, συνειδητά και σταθερά. Όλα δείχνουν πως οι Μathame ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα δύο αυτά αδέλφια, ο 22χρονος Amedeo και ο 33χρονος Matteo Giovanelli, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ένα χωριό κρυμμένο στο δάσος, σε μια πλαγιά της Αίτνας. Οι γονείς τους, τρελοί μουσικόφιλοι, είχαν τον πιο πετυχημένο πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό της περιοχής τη δεκαετία του '80, άρα το μικρόβιο πέρασε στα αγόρια ως φυσικό επακόλουθο.

Η καριέρα τους στη μουσική ξεκινά το 2013, το πρώτο τους EP κυκλοφορεί στην Bastaard το 2015 και η έκρηξη έρχεται το 2018, όταν συνεργάζονται και βγάζουν δουλειά τους στο τεράστιο brand/δισκογραφική των Tale of Us, Afterlife. Οι Μathame έχουν κερδίσει από την πρώτη μέρα τις εντυπώσεις και στην Ελλάδα, όλοι μιλούν με εξαιρετικά θερμά λόγια τόσο για τη δουλειά τους όσο και για τις εμφανίσεις τους στη χώρα μας. Μάλλον αυτό το ιδιότυπο μείγμα της techno, με ολίγη από house και πρωταγωνίστρια τη μελωδία, ακόμα χτυπά κέντρο στην αισθητική των κλάμπερ. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, όμως πιστεύω πως αυτά τα δύο πολύ φιλοσοφημένα παιδιά θα μας δώσουν απλόχερα πολύ εντυπωσιακά δείγματα στο άμεσο μέλλον.

Το απλό δεν είναι και τόσο εύκολο τελικά. Το να είσαι απλός και πρωτότυπος είναι κάτι πολύ σπάνιο και έρχεται, συχνά, μετά από πάρα πολλή δουλειά που έχεις κάνει εσύ με τον εαυτό σου.

— Πώς ήταν να μεγαλώνεις σε αυτό το μοναδικό μέρος, που το χαρακτηρίζει μια κυριολεκτικά δυναμική ενέργεια; Ποια παιδική ανάμνησή σας μπορεί να εντοπίσει κάποιος στη μουσική σας σήμερα;

Σίγουρα, η ενέργεια του ηφαιστείου είναι κάτι το ασύλληπτο. Από τη μια τη φοβάσαι, από την άλλη τη λατρεύεις ‒ ένα βαθιά αρχετυπικό συναίσθημα, είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις. Μία από τις πιο ζωντανές παιδικές αναμνήσεις είναι αυτή με τη μαμά μου να βάζει στο πικάπ το βινύλιο των Simon & Garfunkel για να ακούσει το «Boxer» κι εγώ να προσπαθώ να ενισχύσω τα κρουστά, χτυπώντας διάφορα κουτιά και πιάτα.

Αγαπάμε την ελληνική κουλτούρα και τα αρχαία ελληνικά ήταν μέρος της διδακτέας ύλης όταν ήμασταν στο Λύκειο. Πιστεύουμε πως θα περάσουμε εξίσου καλά όταν ξανάρθουμε.

— Τι ρόλο έπαιξε στη ζωή σας ο ραδιοφωνικός σταθμός των γονιών σας, ο Radio Taxi; Επηρέασε το μουσικό σας γούστο;

Δεν είχαμε γεννηθεί όταν εξέπεμπε ο Radio Taxi, όμως μεγαλώσαμε ανάμεσα στα απομεινάρια του, παλιούς μείκτες, κασέτες, κομπρέσορες, ηχεία... Μπορείς να φανταστείς πόσο διασκεδαστικό ήταν για εμάς, ως παιδιά, να προσπαθούμε να λειτουργήσουμε όλα αυτά τα τεράστια και όμορφα μηχανήματα. Οι γονείς μου ήταν τεράστιοι λάτρεις της μουσικής, χωρίς να βάζουν όρια. Άκουγαν από κλασική μέχρι ροκ.

— Θα μπορούσαμε να πούμε πως, λόγω της ηλικιακής διαφοράς μεταξύ σας, ο καθένας φέρνει μια διαφορετική γενιά στη μουσική σας. Ισχύει αυτό;

Φυσικά, η γενιά του καθενός μας αντικατοπτρίζεται στη μουσική μας. Προσπαθούμε να απευθυνθούμε σε ένα ευρύ κοινό, κάτι που ορισμένες φορές είναι δύσκολο, αφού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και μέχρι το τέρμα, υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσουμε διαφορετικές «διαδρομές». Όταν, όμως, φτάνουμε στο ίδιο σημείο και συμπορευόμαστε είναι μαγικό.

— Ποια είναι η δυναμική που φέρνει στο πρότζεκτ το γεγονός ότι είστε αδέλφια;

Το ότι είμαστε αδέλφια σημαίνει πως υποχρεωνόμαστε να βρούμε κοινά σημεία και απόψεις, ώστε να εξελισσόμαστε και να διατηρούμε υγιή τη σχέση μας. Είναι μια απαιτητική διαδικασία, όμως λειτουργεί.

— Πώς έχει εξελιχθεί το μουσικό σας όραμα από το 2013, που ξεκινήσατε, μέχρι σήμερα;

Ουσιαστικά, αυτό που λες, η «εξέλιξη», είναι το κλειδί. Ενδεχομένως μοιάζει υπεραπλουστευμένο ως απάντηση, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν είσαι ανοιχτός ως δέκτης, όχι επικριτικός απέναντι στη μουσική που πλανιέται ως ενέργεια στο περιβάλλον γύρω σου, τότε μπορείς να «μολυνθείς» θετικά και να προσπαθήσεις να εκφραστείς με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

AL024 - Mathame - Departure (Tale Of Us Intro Edit)

— Αυτό που τράβηξε τον κόσμο στους Mathame είναι ο συναισθηματικός και συγχρόνως δυναμικός ήχος σας. Όπως έχετε δηλώσει, προτιμάτε τις σουρεαλιστικές επιλογές από τις απλές και πολυφορεμένες. Αυτή η απουσία έμπνευσης, που πολλές φορές χαρακτηρίζει κάποιους δημιουργούς, σας κουράζει ή σας προβληματίζει;

Το να μην έχεις ιδέες ή έμπνευση είναι κάτι που όλοι οι καλλιτέχνες καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή. Κάποιες φορές θα κερδίσεις, άλλες θα χάσεις. Το απλό δεν είναι και τόσο εύκολο τελικά. Το να είσαι απλός και πρωτότυπος είναι κάτι πολύ σπάνιο και έρχεται, συχνά, μετά από πάρα πολλή δουλειά που έχεις κάνει εσύ με τον εαυτό σου.

— Εδώ είστε, λοιπόν. «Σκάσατε» με δύναμη στη σκηνή, συνεργάζεστε με ένα μεγάλο brand, όπως η Afterlife, και ο κόσμος τρελαίνεται για σας. Νιώθετε πίεση ότι πρέπει να δίνετε συνεχώς μεγαλύτερο και καλύτερο έργο;

Η πίεση είναι ίδια. Κάθε φορά που δουλεύουμε πάνω σε ένα πρότζεκτ πιέζουμε ο ένας τον άλλον ώστε να έχουμε φοβερά αποτελέσματα. Αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο μετά την αναγνώριση της δουλειάς μας, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε οι πιο αυστηροί κριτές της μουσικής μας. Συνεχώς σηκώνουμε τον πήχη όλο και πιο ψηλά. Είναι αυτό αγχωτικό; Ναι, αλλά μόνο όταν νιώθεις άβολα ψάχνοντας μια νέα στρατηγική για να επιβιώσεις.

— Το ότι είστε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα αυτήν τη στιγμή φαντάζομαι πως σας φέρνει πολλές προτάσεις. Πώς επιλέγετε αυτές που σας κάνουν;

Εξετάζουμε ενδελεχώς κάθε πρόταση. Ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το προφίλ που θέλουμε να χτίσουμε ‒είμαστε ακόμα στην αρχή‒ κι έτσι χρειάζεται πολλή προσοχή, πρώτα από εμάς τους δύο. Πάντως, το πιο σημαντικό στον τρόπο που επιλέγουμε είναι εκείνο το περίεργο, ενστικτώδες και δυσανάγνωστο συναίσθημα που σου δημιουργεί κάτι όταν το ακούς.

— Το ψευδώνυμό σας είναι μια μείξη των ονομάτων σας, στην Ελλάδα όμως, επειδή το «μάθαμε» είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε πολύ, κάποιοι είχαν ενθουσιαστεί και υπολόγιζαν ότι είστε σίγουρα Έλληνες! Πώς τα περάσατε όταν ήρθατε στη χώρα μας;

Περάσαμε συγκλονιστικά και τα πάρτι ήταν τέλεια! Αγαπάμε την ελληνική κουλτούρα και τα αρχαία ελληνικά ήταν μέρος της διδακτέας ύλης όταν ήμασταν στο Λύκειο. Πιστεύουμε πως θα περάσουμε εξίσου καλά όταν ξανάρθουμε. Φυσικά και λατρεύουμε το νόημα της λέξης «μάθαμε» στα ελληνικά, γιατί αυτή η στάση ζωής είναι η κοσμοθεωρία μας: να μαθαίνεις κάτι από οποιονδήποτε μπορείς, απ' οπουδήποτε βρεθείς, συνεχώς.

AL018 - Mathame - Nothing Around Us (with Lyke)

