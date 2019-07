Αν εξαιρέσει κανείς το υλικό που υπάρχει από την όψιμη επανασύνδεση της θρυλικής μπάντας στις αρχές της δεκαετίας του '90, όποιος ήθελε να δει ντοκουμέντα από τις ζωντανές εμφανίσεις των Velvet Underground στην μεγάλη και απείρως επιδραστική στους αιώνες ακμή τους στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '60, θα έπρεπε να αρκεστεί σε κάποια ασπρόμαυρα φιλμάκια από το Factory του Γουόρχολ που επιβιώνουν θριαμβευτικά στο YouTube, συχνά με γεμάτη κόκκους εικόνα και πολύ κακό ήχο.

Όχι πια. Πριν από λίγες μέρες ανασύρθηκε και ψηφιοποιήθηκε εντυπωσιακό έγχρωμο υλικό από τις εμφανίσεις του γκρουπ στο Ντάλας τον Οκτώβριο του 1969 – την πρώτη συναυλία που έσωσαν ποτέ στον αμερικανικό Νότο – στα πλαίσια τοπικού αντιπολεμικού φεστιβάλ που είχε τίτλο Dallas Peace Day.

Στα φιλμάκια που εμφανίστηκαν μυστηριωδώς, μπορεί κανείς να δει τους Velvet Underground να ερμηνεύουν τρία κομμάτια τους: το "I'm Waiting for the Man", το "Beginning to See the Light" και το "I'm Set Free". Μπορεί κανείς επίσης να δει συνεντεύξεις με μέλη του γκρουπ και πολλά κοντινά πλάνα του Lou Reed και της μπάντας του, εντός και εκτός σκηνής.