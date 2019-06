Μπορεί να μην ξέρεις το όνομα του Hozier αλλά σίγουρα κάπου έχει πάρει το αυτί σου το κομμάτι του Take Me To Church. Βέβαια έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία που αποκλείεται να μη γνωρίζεις και τον ίδιο τον δημιουργό του. Αν δεν το έχεις ακούσει πουθενά, τότε πρέπει να ζεις σε άλλο σύμπαν επειδή παίζεται παντού, από τα ραδιόφωνα και τα μπαρ μέχρι τα καταστήματα και τα σουπερμάρκετ. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που τα σιχαίνεσαι όταν τα ακούς σε υπερβολικές δόσεις, παραδόξως όμως το "Take Me to Church" δεν ανήκει σε αυτά. Δεν το βαριέσαι, όσες φορές και να το ακούσεις.

Ο Hozier το έγραψε, ξενυχτώντας στη σοφίτα του πατρικού του στην Ιρλανδία. Μόλις είχε χωρίσει με άσχημο τρόπο. Αυτό συνέβη το 2013. Τότε ήταν παντελώς άσημος και προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα στη μουσική. Το κομμάτι έγινε απίστευτο viral την ίδια χρονιά. Σε αυτό συνέβαλε και το φορτισμένο βίντεο του που έδειχνε την ερωτική σχέση δυο αντρών σε ένα μικρό χωριό και τη βίαιη ομοφοβική επίθεση που δεχόταν ο ένας από αυτούς προς το τέλος.

Πέρα όμως από αυτό, οι στίχοι του γεμάτοι θρησκευτική εικονογραφία φωτογράφιζαν την απογοήτευσή του με την καθολική εκκλησία. Δεν φτάνει βέβαια στο επίπεδο της Sinead O' Connor που έσκιζε την φωτογραφία του πάπα ζωντανά στην αμερικάνικη τηλεόραση και κατέστρεφε την καριέρα της στα '90s. Ο 29χρονος Hozier είναι πιο φειδωλός στις δηλώσεις του όταν τον ρωτάω πόση κριτική μπορεί να ασκήσει κανείς στην Καθολική Εκκλησία σήμερα.

Το καλύτερο πράγμα με την φήμη όταν είσαι μουσικός είναι ότι ξέρεις ότι έχεις μια δουλειά, γνωρίζοντας ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείς για διάφορα πράγματα όπως τα λεφτά. Το χειρότερο είναι οι θυσίες που χρειάζεται να κάνεις και ότι είσαι μακριά από το σπίτι για υπερβολικό χρόνο.



«Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την κριτική στην καθολική εκκλησία καθαυτή» αναφέρει. «Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το να θέτεις ερωτήματα ή να προσφέρεις μια άλλη πλευρά που καταδικάζει την κατάχρηση εξουσίας. Να κάνεις κάτι που να αξίζει τον κόπο ή υποθέτω να προσπαθήσεις να εξετάσεις αυτή την κατάσταση και να την κατονομάσεις πάνω από όλα, να προσπαθήσεις να μιλήσεις για το τι έχει αφήσει πίσω και να το αναγνωρίσεις».

Έχει όμως ενδιαφέρουσες απόψεις για το #metoo που πιστεύει ότι δεν έχει ξοφλήσει ακόμη ως κίνημα και όσον αφορά τη μουσική βιομηχανία «υπάρχουν πολλές ιστορίες να ειπωθούν ακόμη». «Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει στο ίδιο σημείο όπως έγινε με την κινηματογραφική βιομηχανία. Υποθέτω ότι θα δούμε πολλά στο μέλλον. Νομίζω ότι είναι ένα καινούργιο και σημαντικό πράγμα όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων μιλάει ανοικτά για τις εμπειρίες του για το πώς είναι να ζεις και να δουλεύεις στην κοινωνία. Το ίδιο το όνομά του σημαίνει ότι είναι μια συλλογική εμπειρία».



Πάντως, έξι χρόνια μετά, το "Τake me to Church" συνεχίζει να επισκιάζει την καριέρα του. Φέτος, ο συμπαθής Ιρλανδός κυκλοφόρησε ένα αρκετά προσεγμένο νέο άλμπουμ, το Wasteland, Baby! και κατάφερε να κατακτήσει και πάλι την κορυφή του Billboard, δυστυχώς, όμως, κανένα νέο κομμάτι του δεν έκανε ανάλογη αξιομνημόνευτη πορεία.

— Πώς επιβιώνει κανείς μετά την τεράστια επιτυχία ενός τραγουδιού σαν το "Take Me To Church";

Δεν τα καταφέρνεις ποτέ πραγματικά. Απλά σκύβεις το κεφάλι και συνεχίζεις να κυνηγάς ένα τραγούδι σαν και αυτό και να το προμοτάρεις και προχωράς μπροστά προσπαθώντας να μένεις προσγειωμένος.



— Την περίμενες την επιτυχία;

Όχι για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ήταν ένα απρόσμενο χιτ επειδή δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο που βρισκόταν στα τσαρτ εκείνη την περίοδο.

— Ποιο είναι το καλύτερο και χειρότερο πραγματικά όταν γίνεσαι τόσο διάσημος;

— Πιστεύεις ότι η μουσική θα πρέπει να είναι πολιτική;

Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με το αν η μουσική πρέπει να είναι πολιτική. Πάντοτε είχε μια πολιτική διάσταση όπως κάθε νέα μορφή τέχνης ανοίγει μια νέα διάσταση. Πιστεύω ότι η μουσική πρέπει να είναι τουλάχιστον ειλικρινής, δεν έχει να κάνει με τα πρέπει ή οτιδήποτε τέτοιο.

— Μίλησε μου λίγο για το νέο σου άλμπουμ. Ποια ήταν η έμπνευση πίσω από αυτό;

Είναι μια συλλογή από τραγούδια που νομίζω ότι ως σύνολο δίνουν την αίσθηση μιας επικείμενης καταστροφής και μελαγχολίας σχετικά με το μέλλον και το τι βιώνουμε αυτήν τη στιγμή, οπότε μπορείς να πεις ότι μερικά στοιχεία του έχουν να κάνουν με έναν πολιτικό αναβρασμό – π.χ. το τέλος του κόσμου να προχωράει, δύο λεπτά από τα μεσάνυχτα, από τις ανακαλύψεις ενός πυρηνικού επιστήμονα.



— Ποιες είναι οι επιρροές σου;

Τα μπλουζ σε τεράστιο βαθμό. Θυμάμαι όταν ήμουν τόσο μικρός, που δεν μπορούσα να μιλήσω καλά-καλά, μουσικούς που ήταν στο σπίτι. Ο πατέρας μου έβαζε μπλουζ και ήμουν περίεργος για ένα πέρασμα στην κιθάρα επειδή δεν καταλάβαινα τι ήταν. Μεγάλωσα ακούγοντας πολύ soul και rhythm and blues. Ερωτεύτηκα τραγουδίστριες όπως η Nina Simone και φωνές σαν των Otis Reading, Chet Baker, Billy Holiday και Ella Fitzgerald. Όταν ανακάλυψα την δουλειά του Tom Waits ως έφηβος, έχασα το μυαλό μου.



— Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι στην Ελλάδα; Πώς νιώθεις;

Είναι η πρώτη φορά και είμαι κατενθουσιασμένος. Γνωρίζω ότι το "Take me to Church" έχει ακουστεί τόσο πολύ και είναι μεγάλη η χαρά μου που θα καταφέρω να παίξω εκεί. Επιπλέον πάντοτε με εντυπωσίαζε η ελληνική ιστορία και οι μύθοι. Αποτελούν και έμπνευση για μένα και μπορείς να τους συναντήσεις και στη δουλειά μου. Ελπίζω βέβαια κάποια στιγμή να έρθω για διακοπές και να κάτσω περισσότερο. Ανυπομονώ.

