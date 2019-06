Στο εκπληκτικό κομμάτι «I ain't got time» ραπάρει ακομπλεξάριστα «I been kissing white boys since 2004». Προσωπικά, με αυτό το άλμπουμ έκανα ανακωχή μαζί του ως ακροάτρια, συγχωρώντας του τις παλιές χοντροκοπιές του.