Πέρα από τις μεγάλες εμφανίσεις της Φιλαρμονικής της Βιέννης με σολίστ τον κορυφαίο βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκο και του Yo-Yo Ma, στις 17 Ιουνίου θα δούμε την πολυβραβευμένη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λουξεμβούργου και τη δεξιοτέχνη του πιάνου Υuja Wang από την Κίνα. Είναι η πρώτη μεγάλη εμφάνιση της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παιχτούν έργα των Τσαϊκόφσκι, Τζορτζ Γκέρσουιν, Ντμίτρι Σοστακόβιτς και Στραβίνσκι. (Hρώδειο, 21:00)

Στις 21 Ιουνίου ο Αναστάσιος Συμεωνίδης συναντά την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, με την οποία θα ερμηνεύσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη θάλασσα. Παράλληλα, θα τιμήσουν τον Νίκο Σκαλκώτα, από τον θάνατο του οποίου συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια, παίζοντας ένα από τα τελευταία έργα του. Το λαϊκό μπαλέτο «Θάλασσα» γράφτηκε την περίοδο 1948-49. Είναι ένα πολυεπίπεδο έργο με φανταστικά στοιχεία που χωρίς την παρουσία χορευτών μεταμορφώνεται σε συμφωνική σουίτα. Τη θάλασσα έχουν θέμα και δύο σημαντικά έργα του Μέντελσον, που ο κλασικός συνθέτης εμπνεύστηκε από ένα ταξίδι του στη Σκωτία το 1829: η Εισαγωγή «Εβρίδες» και η «Σκωτική Συμφωνία», μια περιγραφή των ήχων και των διαθέσεων του απέραντου γαλάζιου από την ηρεμία στη θαλασσοταραχή και τούμπαλιν. (Ηρώδειο, 21:00)

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Φωτο: Μάχη Παπαγεωργίου



Στις 24 Ιουνίου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με διευθυντή τον Adrian Prabava ζωντανεύει τις πιο απολαυστικές μουσικές στιγμές του κινηματογραφικού σύμπαντος του Στίβεν Σπίλμπεργκ με πολυβραβευμένα σκορ του Τζέρι Γκόλντσμιθ, του Άλαν Σιλβέστρι και του μέγιστου Τζον Γουίλιαμς. Θα συνοδεύονται από αξέχαστα αποσπάσματα ταινιών και φωτογραφικό υλικό. (Σε συνεργασία με το European Film Philharmonic Institute, Ηρώδειο, 21:00)

Στις 9 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ραβένας, ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους στον κόσμο, ο Riccardo Muti, επιστρέφει μετά από 11 χρόνια στη σκηνή του Ηρωδείου. Μαζί του φέρνει την Ορχήστρα Νέων Luigi Cherubini, ένα σύνολο νεαρών Ιταλών μουσικών που θα συμπράξουν με μουσικούς από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ, τη χορωδία Coro Costanzo Porta, τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων με διευθυντές τους Antonio Greco και Σταύρο Μπερή, για να παρουσιάσουν σε ένα πνεύμα φιλίας και συνεργασίας την «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν. [Οι δρόμοι της φιλίας (The roads of friendship), Ηρώδειο, 21:00]

Ο Ρώσος βιρτουόζος του βιολιού, Μαξίμ Βενγκέροφ.

Στις 16 Ιουλίου, ένας από τους σημαντικότερους βιρτουόζους του βιολιού, ο Ρώσος Μαξίμ Βενγκέροφ, θα επιδιώξει μια δεξιοτεχνική ανάγνωση του Γιοχάνες Μπραμς, και μάλιστα ενός από τα πιο δύσκολα έργα του για βιολί που έχουν γραφτεί ποτέ. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη «Συμφωνία του Νέου Κόσμου» του Αντονίν Ντβόρζακ, την οποία ο συνθέτης εμπνεύστηκε από το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη. (Ηρώδειο, 21:00)



Τέλος, στις 3 Aυγούστου το Φεστιβάλ Αθηνών ενώνει τις δυνάμεις του με την Κινεζική Βιομηχανία Επενδύσεων στον Πολιτισμό (NCII) και παρουσιάζουν μαζί την «Τελετουργία της Αρμονίας» – μουσικοί από όλο τον κόσμο παίζουν για την παγκόσμια ειρήνη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γερμανός συνθέτης Ένγιοτ Σνάιντερ συναντά τον κορυφαίο σολίστα στην πίκολο τρομπέτα Ότο Σάουτερ και τους Ten of the Best, το κορυφαίο σχήμα με τους καλύτερους τρομπετίστες διεθνώς. Θα ακολουθήσει η Εθνική Ορχήστρα της Κίνας (CNSO) με μαέστρο τον Yan Bozheng και ένα πολύπλευρο ρεπερτόριο, ενώ στη σκηνή θα ανέβει και η φημισμένη Παιδική Χορωδία του Σάλτσμπουργκ. (Ηρώδειο, 21:00)

Θοδωρής Οικονόμου. Φωτο: Renee Revah

Εκτός από το Ηρώδειο, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, 18-20 Ιουνίου, ο Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζει το «Ανάσα, solo piano», με έργα που κινούνται από τον μινιμαλισμό μέχρι την τζαζ και τον αυτοσχεδιασμό. (Αστεροσκοπείο Αθηνών, 22:00)

Τέλος, το Ωδείο Αθηνών, στις 1, 3 και 4 Ιουλίου θα φιλοξενήσει το Young Greek Classics 2019: το τσέλο έχει την τιμητική του σε ένα ιδιαίτερο ρεπερτόριο υψηλών απαιτήσεων με 6 ανερχόμενους και διακεκριμένους Έλληνες τσελίστες. [Ωδείο Αθηνών (Αίθουσα «Άρης Γαρουφαλής», 21:00]