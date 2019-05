Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 22:00 έως τις 24:00):

Nick Waterhouse

I Feel An Urge Coming On

11 κομμάτια περιλαμβάνει συνολικά το 4ο άλμπουμ του Nick Waterhouse, και δεν ξέρεις ποιο να διαλέξεις. Εδώ ο αγαπημένος Αμερικανός μουσικός διασκευάζει ένα κομμάτι από το 1968, σύνθεση της σπουδαίας soul τραγουδίστριας Jo Armstead (έχει γράψει μεταξύ άλλων και το μεγάλο χιτ του Ray Charles, I Don't Need No Doctor), προσθέτοντας τη δική του χαρακτηριστική του φόρα.

Black Pumas

Fire

Phychedelic Soul από το Όστιν του Τέξας. Στην ουσία πρόκειται για τον 27χρονο τραγουδιστή Eric Burton, που θυμίζει όλες τις αγαπημένες μαύρες φωνές μαζί (Marvin Gaye, Ceelo Green, Curtis Mayfield κ.ά.), και τον πολυτάλαντο μουσικό Adrian Quesada (γνωστός από τους Echocentrics και όχι μόνο). Στα live τους εμφανίζονται με full band και περιμένουμε να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο τους στις 21 Ιουνίου.

The Heavy

Burn Bright

Κι άλλο ένα άλμπουμ που περιμένουμε πώς και πώς. Και όχι άδικα... Μετά τον δυναμίτη Heavy For You, ήρθε το Burn Bright, δείγματα από τον 5ο στη σειρά δίσκο των The Heavy που έρχεται στις 17 Μαΐου, με τίτλο Sons.

Andrew Bird

Sisyphus

Απίθανη εισαγωγή κι ένα σφύριγμα που θυμάσαι για ώρα αφού τελειώσει το κομμάτι. Ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τον Σίσυφο της ελληνικής αρχαιότητας, από τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και multi-instrumentalist Andrew Bird που επέστρεψε με νέο άλμπουμ κι έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Ιούνιο.

Morcheeba

It's Summertime

Λίγο πριν τους απολαύσουμε στην Πλατεία Νερού, η Sky Edwards και η παρέα της σ' ένα κομμάτι που επιβάλλεται για όλα τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού!

Izzy Bizu

Lights On

Αέρινο, δροσερό, καλοκαιρινό. Όπως είπε και η ίδια σε συνέντευξή της, το Lights On αφορά το να ριψοκινδυνεύεις και να αφήνεις να σε οδηγούν τα αισθήματά και όχι οι σκέψεις. Μιλάει για το πώς είναι να μεγαλώνεις και να ξεπερνάς τις αναστολές σου, κάτι που οδηγεί στην απώλεια της αθωότητας, και είναι εύκολο να ξεφύγεις απ' την πορεία σου.

Curtis Harding

Where We Are

Μετά το εξαιρετικό Face Your Fear άλμπουμ, ο retro soulman επέστρεψε με ένα οκτάλεπτο single γεμάτο νοσταλγία για τον '60s soul ήχο. Απλά απίθανο.

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/