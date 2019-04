Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Dj Spector (Φώτης Χρηστίδης) (τον ακούτε στη συχνότητα του Pepper, Δευτέρα με Παρασκευή 00:00-02:00):

1.

The Walker Brothers

The sun ain't gonna shine anymore

Μπορεί ο Scott Walker να τραγουδάει πλέον στη «μεγάλη μπάντα του ουρανού», αλλά κομμάτια όπως αυτό το αριστούργημα των Walker Brothers από το μακρινό 1965 θα συγκινούν και θα συγκλονίζουν αιώνια.

2.

Jack Savoretti

What more can I do?

Με το 6ο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα του Μάρτη, ο Jack Savoretti βρήκε επιτέλους, μετά από μια πορεία σχεδόν 15 χρόνων, τον δρόμο προς την επιτυχία και το Νο 1 της Αγγλίας.

Δικαίως καθώς τραγούδια σαν το Candlelight ή το What more can I do? δεν χορταίνεις να τα ακούς.

3.

3-11 Porter

Surround me with your love (DJ Spector Rework)

Το κλασικό και αγαπημένο κομμάτι των Νορβηγών 3-11 Porter, εδώ σε μια πιο φρέσκια και λικνιστική εκδοχή.

4.

Billie Eilish

Bad guy

Το κορίτσι για το οποίο μιλάνε όλοι (μα όλοι) τις τελευταίες μέρες έβγαλε επιτέλους το πρώτο και πολυαναμενόμενο άλμπουμ του, που... απλώς τα σπάει.

Φρέσκος ήχος, ωραίες μουσικές και μπόλικο attitude από την μόλις 17χρονη Billie η οποία μπορεί και να είναι η επόμενη μεγάλη σταρ.

5.

Black Pumas

Fire

Με μόλις ένα επίσημο σινγκλάκι στο ενεργητικό τους, οι προερχόμενοι από το Τέξας Black Pumas θυμίζουν έντονα Monophonics και Heavy με τον ψυχεδελικό soul ήχο τους, ένα γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα αγαπητούς και συμπαθείς.

Εξάλλου μια μπάντα που τον τραγουδιστή της τον λένε Eric Burton δεν μπορεί παρά να είναι καλή.

6.

Damian Marley

Living it up

Εδώ και πολλά χρόνια όταν κάποιος διοργανωτής συναυλιών με ρωτούσε ποιον θα ήθελα να φέρει για live στην Ελλάδα, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Τον Damian Marley.

Φέτος, επιτέλους, η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα και ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις 7 Ιουνίου.

7.

Chromatics

Time Rider

Ολοκαίνουριοι Chromatics με τις αιθέριες electropop μελωδίες τους να σου χαϊδεύουν γλυκά τα αυτιά και να σου φτιάχνουν τη διάθεση.

Πολύ ωραίο και το, κάπως ψυχεδελικό, video του κομματιού, το οποίο έχουν σκηνοθετήσει οι ίδιοι οι Chromatics.

