Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Μαρία Ανδρικάκη (την ακούτε Σάββατο και Κυριακή στη συχνότητα του Pepper, από τις 14:00 έως τις 16:00):

1.

Α ΗΑ

TAKE ON ME

Η εβδομάδα ξεκινάει με αγαπημένα '80s. Ένα τραγούδι που σου κολλάει στο μυαλό αμέσως, που δεν μπορείς να σταματήσεις να σιγομουρμουράς – ειδικά η κορώνα του ρεφρέν είναι ό,τι πρέπει για να ενοχλήσεις τους γείτονες τραγουδώντας το. Το δε βίντεο ενέπνευσε τη δημιουργία ενός comic café στη Σεούλ.



2.

FRANK SINATRA

FLY ME TO THE MOON

Από καμία λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο Frankie. Ένα τραγούδι που μας πάει πίσω στον χρόνο, που γνώρισε πολλές διασκευές και που αναμφίβολα στιγμάτισε την ιστορία της μουσικής. Η δόση τζαζ που χρειάζεσαι μες στη βδομάδα.

3.

JOHN LEGEND

ALL OF ME

Τον John Legend τον αγαπώ κι αυτό το τραγούδι του είναι το αγαπημένο μου – μακράν. Αφιερωμένο στη γυναίκα του, η οποία και πρωταγωνιστεί, με σκηνές από τον γάμο τους στο τέλος του βίντεο. Το happy ending σε τραγούδι.

4.

SKATALITES

WHEN I FALL IN LOVE

Κι επειδή καλοκαίρι χωρίς λίγο reggae και ska δεν νοείται (κι αφού επισήμως τελειώνει ο Μάρτης, είναι καλοκαίρι), ονειρευόμαστε παραλία και mojito με αυτό το κλασικό πλέον και σίγουρα αγαπημένο.



5.

QUEEN

BOHEMIAN RHAPSODY

Με τους Queen έχω ιδιαίτερη σχέση. Αυτό το τραγούδι μου το έβαλε να το ακούσω ο μπαμπάς μου όταν ήμουν 5 ετών και μαγεύτηκα. Κι επειδή είμαι ακόμα στο mood της ομώνυμης ταινίας, το ακούω ξανά και ξανά στο repeat.



6.

JAIN

COME

Ένα τραγούδι δροσερό που σου φτιάχνει τη διάθεση σε λίγα δευτερόλεπτα από την έναρξή του. Η νεαρή Γαλλίδα Jeanne Louise Galice, κατά κόσμον Jain, στο κομμάτι με το οποίο την γνωρίσαμε.



7.

LENKA

EVERYTHING AT ONCE

Σου θυμίζει λίγο διαφήμιση γνωστών μπισκότων – και καλά κάνει, γιατί όντως το ακούσαμε εκεί. Με ένα πολύ ιδιαίτερο video clip και μια χορογραφία από αυτές στις οποίες μας έχει συνηθίσει η Lenka, είναι το κατάλληλο τραγούδι για να «κλείσει» η εβδομάδα και να προγραμματιστούμε για την επόμενη.

