20 μουσικά live που δεν θα χάσουμε τους ερχόμενους μήνες

1.

Dub Pistols

3/5

Tres Athens

Τo ska είναι από τις πιο uplifting μουσικές που υπάρχουν και οι Dub Pistols του Barry Ashworth είναι από τους πιο άξιους σύγχρονους εκπροσώπους του είδους. Ιδανική μπάντα για πάρτι, έχουν αφήσει εποχή στην urban σκηνή της Βρετανίας, φτιάχνοντας ένα εκρηκτικό μείγμα από dub μέχρι χιπ-χοπ και ρέγκε.

2.

Don Letts

13/4

ΚΠΙΣΝ

Σκηνοθέτης, μουσικός, ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, o πολυσχιδής Don Letts είναι μία από τις φιγούρες-κλειδιά του βρετανικού πανκ. Ο άνθρωπος που σύστησε τη ρέγκε σε μια ολόκληρη γενιά μουσικών, σκηνοθέτησε τα βίντεο των Clash και έφτιαξε τους Big Audio Dynamite έρχεται για ένα μοναδικό DJ set στην Αθήνα.



3.

Scarra Mucci

10/5

Gagarin205

Ο Blend Mishkin, για να γιορτάσει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, προσκαλεί έναν θρύλο τραγουδιστή της ρέγκε. Ο Scarra Mucci είναι ένας «πρόεδρος» των dancehalls στη Τζαμάικα. Τραγουδάει με ένα ιδιαίτερο στυλ που έχει κατατακτήσει την Ευρώπη και φέρνει μαζί του στην Αθήνα.



4.

Courtney Barnett

16/5

Fuzz club

Φωτο: Pooneh Ghana

Την πρώτη πραγματικά μεγάλη συναυλία της σεζόν θα την κάνει η Courtney Barnett από τη Μελβούρνη. Η Αυστραλία φημίζεται για τη ροκ σκηνή της της δεκαετίας του '80 και η Barnett θεωρείται από τις πιο άξιες απογόνους της. Ταυτόχρονα είναι από τις ταλαντούχες και ανερχόμενες τραγουδοποιούς σήμερα. Το ροκ δεν πεθαίνει, απλώς μεταλλάσσεται.

5.

Midori Takada (JP)

2/6

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Σπάνια βλέπεις τέτοιους καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Η Τakada αποτελεί ένα αίνιγμα για την ηλεκτρονική μουσική σκηνή. Αν και έφτιαχνε ηλεκτρονική μουσική με ανορθόδοξο τρόπο στα '80s, έπρεπε να περάσουν τουλάχιστον πάνω από τρεις δεκαετίες για να αναγνωριστεί ως καινοτόμος και πρωτοπόρος συνθέτρια και να την ανακαλύψει ένα νεότερο εναλλακτικό κοινό που σήμερα την αποθεώνει.



6.

Iggy Pop (Release Athens)

8/6

Πλατεία Νερού

Ο Iggy Pop είναι ένας από τους λατρεμένους καλλιτέχνες του ελληνικού κοινού και εγγύηση για ένα θέαμα γεμάτο ζωώδη ενέργεια και παλμό, που παραμένει κορυφαίο και αναλλοίωτο όσα χρόνια κι αν περάσουν. Την ίδια μέρα νωρίτερα παίζουν και οι Shame, από τα ανερχόμενα ταλέντα της πανκ βρετανικής αναβίωσης.

7.

New Order (Release Athens)

16/6

Πλατεία Νερού

Φωτο: Sky Arts

Μετά από μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που τους ήθελε χωριστά και στα μαχαίρια, τα ξαναβρήκαν. Το ιστορικό ηλεκτρονικό γκρουπ των '80s επιστρέφει επιτέλους στην ενεργό δράση μετά από αρκετό καιρό. Μία από τις εκπλήξεις του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μαλώσουν ποτέ ξανά.



8.

Cypress Hill (Release Athens)

21/6

Πλατεία Νερού

Είναι ένα από τα δημοφιλέστερα old-school ραπ συγκροτήματα στον κόσμο και το πρώτο latino χιπ-χοπ γκρουπ που άφησε το στίγμα του στη σκηνή της Δυτικής Ακτής. Είναι η πρώτη φορά που θα δώσουν συναυλία στην Ελλάδα και το μοναδικό μεγάλο όνομα από τον χώρο της χιπ-χοπ που θα δούμε φέτος το καλοκαίρι.



9.

Hozier (Release Athens)

23/6

Πλατεία Νερού

Γνωστός για το «Take me to church», ένα από τα πιο πολυπαιγμένα τραγούδια της δεκαετίας που διανύουμε, ο συμπαθής Ιρλανδός απέδειξε φέτος ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος, ούτε ένα ακόμη one hit wonder. Με φρέσκο άλμπουμ στις αποσκευές του, πήρε πάλι εξαιρετικές κριτικές και κατέκτησε για μία ακόμη φορά την κορυφή των charts.



10.

Andrew Bird (Summer Nostos)

23/6

ΚΠΙΣΝ

Υπήρξε ένα από τα πιο ελπιδοφόρα και φωτεινά ονόματα της σύγχρονης folk τραγουδοποιίας στις αρχές των '00s. Φέτος είναι και πάλι η χρονιά του, μια και ξαναβρίσκεται στην επικαιρότητα με ένα νέο, εξαιρετικό άλμπουμ που χαρακτήρισε την καλύτερη δουλειά του ως τώρα και με αρκετή όρεξη, όπως όλα δείχνουν.



11.

Neneh Cherry (Summer Nostos)

25/6

ΚΠΙΣΝ

Για πρώτη φορά σόλο στην Αθήνα. Η επίδραση της Cherry στη μουσική και το ασυμβίβαστο πνεύμα της ήταν τόσο καθοριστικά που την έκαναν ένα από τα σύμβολα των '90s. Για χρόνια ασχολιόταν περισσότερο με την οικογένειά της και πέρσι συνεργάστηκε για μία ακόμη φορά με τον Four Tet σε έναν εξαιρετικό δίσκο.



12.

The Black Madonna (Plissken 2019)

26/6

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η Black Madonna είναι από τα πιο περιζήτητα ονόματα στον χώρο της dance μουσικής. Από την underground rave σκηνή στο Σικάγο μέχρι τα πιο μεγάλα κλαμπ του κόσμου, θεμελίωσε τη φήμη της ως της πιο συναρπαστικής DJ αυτή την στιγμή. Παράλληλα, είναι από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της διαφορετικότητας στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή.



13.

Loreena McKennitt (Φεστιβάλ Αθηνών)

27/6

Ηρώδειο

Μία από τις πιο ιδιαίτερες εκπροσώπους της κέλτικης παράδοσης έρχεται στην Αθήνα για μια μαγική συναυλία στο Ηρώδειο. Δεν θα μπορούσε να βρει πιο μυθικό χώρο για να ερμηνεύσει τα ονειρικά τραγούδια της που αντλούν από παραδόσεις και θρύλους απ' όλο τον κόσμο αλλά και από σπουδαία κλασικά λογοτεχνικά έργα αλλοτινών καιρών.



14.

Low (Summer Nostos)

27/6

ΚΠΙΣΝ

Φωτο: Shelly Mosman

Πέρσι κυκλοφόρησαν τον πιο σημαντικό δίσκο της καριέρα τους και έρχονται ακριβώς την ώρα που πρέπει στην Αθήνα. Το «Double Negative» ήταν ένα από τα πιο «θυμωμένα» και πολιτικά άλμπουμ του 2018 και δίκαια φιγουράριζε σχεδόν σε όλες τις λίστες με τα καλύτερα σε υψηλή θέση. Καθόλου άσχημα για ένα σπουδαίο '90s γκρουπ που επαναπροσδιόρισε τον ήχο του έστω και κάπως καθυστερημένα.

15.

Giorgio Moroder (Plissken Festival)

27/6

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Ίσως το σπουδαιότερο όνομα που θα δούμε στα μέρη μας αυτό το καλοκαίρι. Ο «μπαμπάς» της disco και των σάουντρακ της δεκαετίας του '80 σε μια εμφάνιση που δεν γίνεται να χάσεις. Ο 78χρονος Moroder επηρέασε τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική όσο κανείς άλλος και είναι από τους τελευταίους εν ζωή συνθέτες της γενιάς του.



16.

Dead Can Dance (Φεστιβάλ Αθηνών)

3/7

Ηρώδειο

Αναμένεται να είναι μια μοναδική εμπειρία η εμφάνιση των Dead Can Dance, πρωτοπόρων του νεοκλασικού dark ήχου στο Ηρώδειο. Αγαπούν την Ελλάδα, γι' αυτό έδωσαν το όνομα ενός θεού του Ολύμπου στην τελευταία τους δουλειά. Στο «Dionysus» συνεχίζουν το μοναχικό τους ταξίδι σε μυστηριακούς και κατανυκτικούς ήχους, όπως όταν πρωτοξεκίνησαν.



17.

DJ Snake (Primer Festival)

10/7

Πλατεία Νερού

Ποιος δεν ενθουσιάστηκε πέρσι το καλοκαίρι με το τεράστιο hit «Taki Taki» που ένωσε τους Cardi B, Οzuna και Selena Gomez; Ο DJ Snake είναι από τα κρυφά χαρτιά της γαλλικής χορευτικής μουσικής. Ήταν πίσω και από την παραγωγή του «Born this way» της Lady Gaga και είναι από τα πιο απροσδόκητα ονόματα που εμφανίζονται το φετινό καλοκαίρι.



18.

Slayer (AthensRock Festival)

13/7

Λεωφόρος

Η τελευταία φορά που θα έχει κάποιος την ευκαιρία να δει ένα καταιγιστικό live των φοβερών Slayer που ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται μετά από αυτή την περιοδεία τους. Ένα νεοσύστατο φεστιβάλ και μια συναυλία που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας με support τους Rotting Christ. Ιστορικές στιγμές!



19.

The Cure (Ejekt Festival)

17/7

Πλατεία Νερού

Οι Cure είναι ίσως το σημαντικότερο συγκρότημα των '80s μαζί με τους Depeche Mode και τους U2. Είχαν περίπου 10 χρόνια να περάσουν από την Αθήνα. Επιτέλους έρχονται, με μια μικρή καθυστέρηση, και ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι ετοιμάζουν καινούργιο υλικό. Λέτε να πάρουμε μια γεύση άραγε κι εδώ;



20.

Khruangbin (Ejekt Festival)

17/7

Πλατεία Νερού

Την ίδια μέρα με τους Cure παίζει και μια τεξανή μπάντα που έχει κλέψει την καρδιά του ελληνικού ραδιοφώνου. Το γκρουπ με το όνομα που σημαίνει «αεροπλάνο» στα ταϊλανδέζικα και τις εκλεκτικές επιρροές είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει από τη χαοτική και ανέμπνευστη σημερινή ροκ σκηνή.