Kάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Γιάννης Καστανάκης (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 20:00 έως τις 22:00):

1.

Ray Conniff

A time for us (Kanakis Mix)

Ένα τραγούδι για την άνοιξη, για τον έρωτα, για εμάς. A time for us, με τη θρυλική μουσική του Νίνο Ρότα από την ταινία Romeo and Juliet του Φράνκο Τζεφιρέλι. Μια ωδή στην συνύπαρξη και στην ένωση. Καλή άνοιξη να έχουμε.

2.

Jack Savoretti

Candlelight

Aπό τα πιο ωραία τραγούδια που ακούμε αυτό τον καιρό στον Pepper. To νέο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Ένιο Μορικόνε στη Ρώμη και λες και πότισε από την αύρα της πόλης.

Θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες και ήδη το πρώτο τραγούδι που ακούμε είναι από αυτά που αναζητούν περισσότερο οι ακροατές του Pepper.

3.

Kelly Finnigan

I don't wanna wait

O Kelly Finnigan αφήνει για λίγο τους Monophonics και ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ. Η πρώτη γεύση έρχεται με το I don't wanna wait for your love και μας προετοιμάζει για ένα άλμπουμ γεμάτο soul, r'n'b αλλά και hip hop στοιχεία.

«Το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει» και αυτό σίγουρα ισχύει στην περίπτωση του, αφού ο πατέρας του ήταν διάσημος κιμπορντίστας και είχε δουλέψει με τους Jimmy Hendrix, Etta James, Joe Cocker.

4.

Delv!s

Brother

Οι Delv!s είναι τo μουσικό project του Niels Delvaux από το Βέλγιο. H φωνή του έχει μια περίεργη χροιά και μπορεί εύκολα κάποιος να μπερδευτεί και να νομίζει ότι ανήκει σε μια γυναίκα.

Το τραγούδι είναι το πρώτο δείγμα δουλειάς που μας δίνει μέσα σε αυτή τη χρονιά και περιμένουμε περισσότερα.

5.

George Georgia

Portraits

Δεν έχω και πολλά να σας πω γι' αυτό εδώ. O George Georgia μας έρχεται από το Λονδίνο και κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα EP με 7 τραγούδια και μέσα σε αυτά το Portraits που με κέρδισε από την πρώτη ακρόαση. Οι φίλοι του low-fi θα το λατρέψουν!



6.

Hooverphonic

Mad about you

Τα ευχάριστα νέα των ημερών! Το συναυλιακό μας καλοκαίρι εμπλουτίζεται με τους Hooverphonic και Róisín Murphy που θα εμφανιστούν μαζί με τον Hozier στο Release Athens, στις 23 Ιουνίου ενώ την Παρασκευή ανακοινώθηκε επίσης η εμφάνιση των Morcheeba. Και έχουμε ακόμα να περιμένουμε κι άλλα! Summer.... bring it on!

7.

Curtis Harding

Where we are

In Curtis Harding we trust. Πιστεύω στη μουσική των καλλιτεχνών όπως ο Curtis Harding (και όλων των υπόλοιπων μουσικών που την απαρτίζουν όπως ο Michael Kiwanuka, Leon Bridges, Nick Waterhouse).

Μια γέφυρα καλλιτεχνών που φέρνει τον ήχο του χθες στο σήμερα. "It don't matter where we are, together we can go far".

