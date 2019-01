Υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις σχετικά με την Kali Uchis και το πώς ξεκίνησε την καριέρα της. Τις προάλλες άκουγα έναν γνωστό μου που ισχυριζόταν ότι την ανακάλυψε ο Tyler, the Creator, λόγω της συνεργασίας τους.



Η 24χρονη Kali Uchis, όμως, στο μικρό χρονικό διάστημα που κινείται στο mainstream μουσικό στερέωμα έχει συνεργαστεί επίσης με θρύλους, όπως ο Bootsy Collins, αλλά και με τους Snoop Dogg, Diplo, Tame Impala, Juanes και Damon Albarn!



Για όσους επιμένουν ότι κάποιος πρέπει να την έχει ανακαλύψει ντε και καλά, αυτός μάλλον είναι ο Snoop Dog που συνεργάστηκε πρώτος μαζί της, το 2014. Λες και δεν υπάρχει άλλος λόγος για να γίνει γνωστή − το ταλέντο της, ας πούμε.



Το 2012, στα 18 της, μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο της mixtape, το εντυπωσιακό «Drunken Bubble», άρχισε να επικοινωνεί μαζί της στα social media μια πλειάδα μουσικών, ανάμεσά τους και ο Tyler. Σε ένα ευρύτερο κοινό «έσκασε» τρία χρόνια μετά, με το EP «Por Vida».

Η Uchis χαρακτηρίζει τον εαυτό της περισσότερο visual artist παρά μουσικό. Ποτέ δεν την ενδιέφερε το τραγούδι. Τα περισσότερα κομμάτια του «Isolation» γράφτηκαν όταν ήταν 17 χρονών, στο αμάξι όπου κοιμόταν, ένα Subaru SUV.

Τα βίντεο που ανέβαζε στο YouTube ακροβατούσαν σε ένα ακαθόριστο χρονικό πλαίσιο ανάμεσα στη '50s ρομαντική αθωότητα της ροζ τσιχλόφουσκας και τα σέξι '60s με τις ψηλές, λευκές μπότες. Έτσι την πήρα μυρωδιά τότε, ενώ, όταν πόσταρα τη μουσική της στο Facebook, έμαθα ότι την είχε ήδη κάτι σαν είδωλο και μια φίλη μου. Η μουσική και η αισθητική της, πάνω απ' όλα, έχουν κάτι καθαρά γυναικείο που σου κάνει κλικ με το που την ακούς.



Η Uchis (προφέρεται «ούτσις») τα έχει σκηνοθετήσει και τα έχει μοντάρει όλα μόνη της, όπως το καταπληκτικό «Ridin Round» που γύρισε στις γειτονιές της Περέιρα στην Κολομβία, όπου πέρασε ένα μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας. Μάλιστα, έχει βάλει τους συγγενείς της να πρωταγωνιστήσουν. Οι γονείς της μένουν ακόμη εκεί.

Kali Uchis - Ridin Round



Το πραγματικό της όνομα είναι Karly-Marina Loaiza. Γεννήθηκε στην Ουάσινγκτον. Ο πατέρας της ήθελε να γεννηθούν τα παιδιά του στην Αμερική για να αποκτήσουν τα προνόμια της αμερικανικής υποκοότητας, δεν ήθελε όμως να ζήσουν εκεί, έτσι πηγαινοερχόντουσαν στις δύο χώρες.



Ήταν ένα μοναχικό παιδί σε μια πολυμελή οικογένεια της εργατικής τάξης. Προτιμούσε να μένει στο δωμάτιό της και να ζωγραφίζει από το να υφίσταται τη φασαρία του οικογενειακού τραπεζιού. Το σπίτι ήταν γεμάτο συγγενείς, ειδικά κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στη Βιρτζίνια της Αμερικής.

Οι γονείς της δεν ενέκριναν την καλλιτεχνική της φύση ή απλώς δεν την καταλάβαιναν, όπως λέει η ίδια. Συνήθιζε να κάνει απουσίες στο σχολείο και να περνάει τον χρόνο της σε ένα φωτογραφικό στούντιο όπου γύριζε πειραματικά φιλμ.



Κάποια στιγμή στα 17 της ο πατέρας της την έδιωξε από το σπίτι για να βάλει μυαλό. Μέχρι να τελειώσει το σχολείο κοιμόταν σε ένα αυτοκίνητο στο πάρκινγκ ενός τοπικού σούπερ-μάρκετ. Το πρωί παρακολουθούσε μαθήματα και το βράδυ έγραφε ποίηση και μουσική για να μένει ξύπνια και να προλαβαίνει κάθε πιθανό κίνδυνο.



Έτσι γεννήθηκε το κομμάτι «Killer» που βρίσκεται στο ντεμπούτο άλμπουμ της «Isolation», για να εκφράσει τον θυμό της προς τον πατέρα της.



«And if you loved me, you 'd never do this/ No, if you loved me, you wouldn't put me through it/ That makes you a killer, a killer, a killer», τραγουδάει.

Kali Uchis - Killer



Αν και οι γονείς γρήγορα το μετάνιωσαν, δεν γύρισε πίσω. Άρχισε να κάνει διάφορες δουλειές, από ταμίας μέχρι πωλήτρια, για να τα βγάλει πέρα. Τελικά, τα ξαναβρήκε με την οικογένειά της –στα βίντεο διακρίνεις ένα τατουάζ στο μπράτσο της, το όνομα του πατέρα της−, αλλά διηγούνταν σε συνεντεύξεις πως μέχρι να γίνει διάσημη οι συγγενείς της έλεγαν πίσω από την πλάτη της ότι δούλευε ως πόρνη για ένα διάστημα.



Οι παρεξηγήσεις φαίνεται ότι την ακολουθούν συνεχώς. Όταν κυκλοφόρησε το «Isolation», της επιτέθηκαν στα social media, λέγοντας ότι είναι μια ακόμα λευκή Λατίνα σταρ που οικειοποιείται τη μαύρη κουλτούρα, επειδή έβαψε τα μαλλιά της καστανά, από το ξανθό που είχε αρχικά.

Χειρίστηκε την κατάσταση με τον χειρότερο δυνατό τρόπο εκείνη την περίοδο. Στις συνεντεύξεις της δίνει πάντοτε την αίσθηση ότι δεν ξέρει πού ανήκει. Ανάλογες συζητήσεις γίνονται σχετικά με την Cardi Β, η οποία, όμως, αντιμετωπίζεται με περισσότερη μετριοπάθεια από την latinx κουλτούρα, ίσως επειδή είναι πιο δημοφιλής.

Αυτό δεν εμπόδισε την Uchis να μιλάει γι' αυτά τα θέματα. «Πάντοτε ήμουν ευαισθητοποιημένη σχετικά με τις διακρίσεις και πιστεύω ακράδαντα ότι ανισότητα υπάρχει παντού, όχι μόνο στην Κολομβία. Παντού κακομεταχειρίζονται όσους δεν είναι λευκοί, θεωρώντας τους απειλητικούς και κακούς. Δεν συμφωνώ με αυτό».



Δεν διστάζει να ποστάρει στο Ιnstagram συνθήματα όπως «Σταματήστε να λέτε στους ανθρώπους που δεν είναι λευκοί ότι η ζωή τους είναι μια ψευδαίσθηση».

Η φωνή της και το στυλ της θυμίζουν άλλοτε την Amy Winehouse και άλλοτε τη Lana Del Rey, της οποίας τις συναυλίες άνοιγε στην πρόσφατη περιοδεία της στην Αμερική.



Εκτός από αυτό, συχνά κάνει φιλανθρωπίες ή δίνει όσα μπορεί στη γενέτειρά της, ενώ το όνειρό της είναι να δημιουργήσει χώρους που να ενθαρρύνουν δημιουργικά πρότζεκτ.



Η Uchis χαρακτηρίζει τον εαυτό της περισσότερο visual artist παρά μουσικό. Ποτέ δεν την ενδιέφερε το τραγούδι. Τα περισσότερα κομμάτια του «Isolation» γράφτηκαν όταν ήταν 17 χρονών, στο αμάξι όπου κοιμόταν, ένα Subaru SUV.



Σπάνια συναντάς τόσο εκλεκτισμό σε ένα άλμπουμ. Η Uchis κάνει crossover με άνεση σε διάφορα είδη, από το χιπ-χοπ μέχρι τη soul, το reggaeton και την ξεδιάντροπη ποπ – το κομμάτι με τον Damon Albarn. Η φωνή της και το στυλ της θυμίζουν άλλοτε την Amy Winehouse και άλλοτε τη Lana Del Rey, της οποίας τις συναυλίες άνοιγε στην πρόσφατη περιοδεία της στην Αμερική.



Η μουσική της έχει μια έντονη ονειροπόλα και μελαγχολική διάθεση. Γράφτηκε, εξάλλου, από ένα νεαρό κορίτσι που έβρισκε καταφύγιο στη μοναξιά και στη δημιουργία. Αν κάτι πρέπει να είναι η Kali Uchis, είναι κυρίως αυτό.



Πρόσφατα έκανε μια διασκευή στο «Venus as a boy» της Björk. Θέλει απίστευτο θράσος να επιχειρήσεις κάτι τέτοιο, με έναν περίεργο τρόπο όμως βγήκε αλώβητη.

Η διασκευή του «Venus as a boy» της Björk από την Kali Uchis