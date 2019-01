Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει ο Κοσμάς Δεβελέγκας (τον ακούτε καθημερινά στη συχνότητα του Pepper, από τις 16:00 έως τις 18:00):

Joe Bel

No, No

Αυτοδίδακτη μουσικός και τραγουδίστρια, η Joe Bel ξεκίνησε τα πρώτα της live, μόνη, με την κιθάρα της, στη Γαλλία το 2012. Λιγότερο από έναν χρόνο μετά, ο Asaf Avidan της ζήτησε να ανοίγει τις συναυλίες στη διεθνή περιοδεία του. Ακούστε το "No, No" από το πρώτο της άλμπουμ, "Dreams".

Hozier

Almost (Sweet music)

O Ιρλανδός Hozier έχει βρει τη μυστική συνταγή της δημιουργίας τραγουδιών με τα οποία κολλάς από το πρώτο άκουσμα. Σε λίγες εβδομάδες επιστρέφει με νέο άλμπουμ μετά από τεσσεράμισι χρόνια και το "Almost (Sweet music)" είναι η κατάλληλη πρόγευση, που θα σε κάνει να το περιμένεις με ανυπομονησία.

George Ezra

Shotgun

Soundtrack για ένα καλοκαίρι που διαρκεί όλο το χρόνο. O George Ezra παρουσιάζει τη χαμογελαστή πλευρά της pop, με το ήδη δύο φορές πλατινένιο άλμπουμ του, "Staying at Tamara's".

Dido

Friends

H αγαπημένη Dido επιστρέφει τον Μάρτιο με την πρώτη της δισκογραφική δουλειά μετά από πέντε χρόνια, "Still on My Mind", με παραγωγό τον αδελφό της, Rollo Armstrong, ιδρυτικό μέλος των Faithless. H Dido λέει για το τραγούδι της, "Friends": «Πολλοί στο παρελθόν μου έχουν πει: Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Αλλά όταν όλοι γυρίζουν την πλάτη τους, εγώ συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω. Η επιτυχία είναι η καλύτερη απάντηση».

Maggie Rogers

Light on

Όλα ξεκίνησαν όταν o Pharrell Williams επισκέφθηκε την τάξη της Maggie Rogers στο Clive Davis Institute για ένα Masterclass στην παραγωγή μουσικής και άκουσε το τραγούδι της, "Alaska". Η αντίδρασή του έγινε viral και της χάρισε ένα δισκογραφικό συμβόλαιο. Τρία χρόνια μετά, κυκλοφορεί το πρώτο της άλμπουμ, "Heard It in a Past Life". Το "Light On" είναι ένα γράμμα της Maggie Rogers προς τους fans της.

J.P. Bimeni & the Black Belts

Don't Fade Away

Με μια δυνατή, εκφραστική soul φωνή που σε καθηλώνει, o Βρετανός J.P. Bimeni συνδυάζει τον κλασικό ήχο της Motown με ήχους από τις αφρικανικές ρίζες του.

Son Mieux

Everyday

Δημιούργημα του Camiel Meiresonne, που γράφει τα τραγούδια του πάντα τις μεταμεσονύκτιες ώρες, οι Ολλανδοί Son Mieux αφηγούνται καθημερινές ιστορίες με electropop αισθητική.

