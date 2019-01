Κάθε Σαββατοκύριακο ένας παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού Pepper 96.6 επιλέγει για το LIFO.gr τραγούδια που συνθέτουν ένα ξεχωριστό soundtrack.

Αυτή την εβδομάδα, την επιλογή κάνει η Λουκία Σούπουλη (την ακούτε στη συχνότητα του Pepper, καθημερινά 22:00-00:00):

1.

Curtis Harding

Need Your Love

Ψυχεδελική ρετρό Soul από το δεύτερο, εξαιρετικό άλμπουμ του Curtis Harding με τίτλο Face Your Fear. Need Your Love. Ένα τραγούδι που σε παρασύρει στον χορό από τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα...



2.

Bamboos

Lit Up

Funk-Soul στην πιο ενδιαφέρουσα εκδοχή. Η αγαπημένη, μεγάλη παρέα από την Μελβούρνη μάς χάρισε πέρσι το ξεσηκωτικό single Lit Up με την Kylie Auldist στα φωνητικά.

3.

Richard Ashcroft

Born To Be Strangers

Ο πάλαι ποτέ frontman των Verve επέστρεψε με το πέμπτο solo album της καριέρας του και το Born To Be Strangers είναι σαφέστατα το κομμάτι που ξεχωρίζει.

4.

Still Corners

The Message

Dream pop στα καλύτερά της. Το ντουέτο από το Λονδίνο περιπλανιέται κι εδώ σε πλούσια ηχητικά τοπία με τα αιθέρια φωνητικά της Tessa Murray, σ' ένα κομμάτι που δεν θέλεις να τελειώσει.

5.

Morcheeba

Blaze Away

Οι Βρετανοί πρωτοπόροι του trip hop στο πιο δυνατό κομμάτι του τελευταίου, ομώνυμου album τους. Μαζί τους στα φωνητικά ο ράπερ Roots Manuva.

6.

Dennis Lloyd

Nevermind

Το παιδί φαινόμενο από το Ισραήλ έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 4 εκατομμύρια ακροάσεις στο Spotify για το κομμάτι Nevermind. Σε συνέντευξή του έχει πει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αφιερωμένο στον μουσικό που τον έχει επηρεάσει περισσότερο, τον Curt Cobain των Nirvana.

7.

Shawn Lee

Anger Management (instrumental)

Ατελείωτο groove...

Info

https://www.pepper966.gr/

https://www.facebook.com/RadioPepper/