1.

Death Disco Mini Fest 2Κ19 με VNV Nation/ In The Nursery/ Frozen Autumn

To Σάββατο 23 Φεβρουαρίου το Death Disco μεταφέρεται στο Fuzz Club και διοργανώνει το Death Disco Mini Fest 2K19 με μερικές από τις σημαντικότερες darkwave, electro, post punk μπάντες της εποχής μας! Με headliners τους VNV Nation, που εδώ και χρόνια θεωρούνται το πιο πετυχημένο dark alternative συγκρότημα της σκηνής, τους In The Nursery από την Αγγλία, τους Ιταλούς Frozen Autumn και τους Whispering Sons από το Βέλγιο, το Death Disco Mini Fest προσφέρει μια εμπειρία που καιρό περίμεναν να ζήσουν οι φίλοι της σκοτεινής εναλλακτικής σκηνής στην Ελλάδα. Fuzz Club, 23/2

2.

Bazooka / Bonnie Nettles

Με το νέο άλμπουμ τους «Zero Hits» να έρχεται στις 18 του μήνα, οι Bazooka κάνουν το πρώτο live τους για τη νέα χρονιά στο Gagarin, παρουσιάζοντας την καλύτερη δουλειά τους μέχρι τώρα. Με το «Ζούγκλα» να έχει ξεχωρίσει ήδη και με το πνεύμα των Stooges να ζωντανεύει στη «Νυχτερινή Βάρδια», έρχονται να αποδείξουν ότι είναι μία από τις καλύτερες μπάντες αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα. Μαζί τους οι Bonnie Nettles. Gagarin 205, 9/2

3.

Sharon Kovacs

Η Sharon Kovacs έρχεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά, με υλικό από το νέο άλμπουμ της «Cheap Smell».

H σκοτεινή φωνή του «My Love» και πολύ αγαπημένη του ελληνικού κοινού, η Sharon Kovacs, έρχεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά, με υλικό από το νέο άλμπουμ της «Cheap Smell» αλλά και όλες τις επιτυχίες της. Η αινιγματική κοπέλα που κρύβει τη φωνή ενός θρύλου της σόουλ μουσικής τραγουδάει κομμάτια που ρίχνουν φως στις μοντέρνες σχέσεις, μια σειρά από εξομολογήσεις για την άγρια αγάπη, για την ηδονή και την εξάρτηση, όλα αυτά που ακολουθούν το συναισθηματικό της ταξίδι τα τελευταία χρόνια. Piraeus 117 Academy, 16/2

4.

Algiers

Η post-punk - afrogospel κολεκτίβα των Algiers έρχεται για άλλη μια αξέχαστη βραδιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η post-punk - afrogospel κολεκτίβα των Algiers έρχεται για άλλη μια αξέχαστη βραδιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Γνήσια τέκνα μιας εποχής γεμάτης πολιτική αβεβαιότητα και ραγδαίες εξελίξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεχιστές δύο μεγάλων μουσικών παραδόσεων, της post-punk και της afrogospel μουσικής, και, κυρίως, αεικίνητοι και μονίμως ανήσυχοι καλλιτέχνες, έρχονται για μία ακόμα εμφάνιση με μυσταγωγία και διονυσιασμό. Temple, 9/2

5.

Monster Magnet

Ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα του σκληρού ήχου των τελευταίων τριάντα χρόνων έρχεται για άλλη μια φορά στην Ελλάδα.

Ένα από τα πιο δημοφιλή ονόματα του σκληρού ήχου των τελευταίων τριάντα χρόνων έρχεται για άλλη μια φορά στην Ελλάδα με δύο πολύ δυνατά shows σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (9 και 10 Φεβρουαρίου αντίστοιχα) και υπόσχεται να είναι συναρπαστικά. Με τον ενδέκατο δίσκο τους στις αποσκευές τους, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο μετά από απουσία πέντε χρόνων, οι Monster Magnet, η αρμάδα του Dave Wyndorf από το New Jersey, φέρνουν το ψυχεδελικό ροκ των '60s και των '70s με τις τραχείς μπασογραμμές, τα θηριώδη riffs και τις παραμορφωμένες μελωδίες στο φανατικό κοινό τους. Pireaus 117 Academy, 9/2

6.

Uriah Heep

Με 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο, το μυθικό συγκρότημα από την Αγγλία που έχει μεγαλώσει γενεές γενεών οπαδών του ροκ επιστρέφει στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με κλασικά, αθάνατα κομμάτια, όπως τα «Lady in black», «Easy Livin», «July Morning», «Sympathy», «Sunrise», «The Wizard», «Gypsy», «Come away, Melinda», «Rain», «Look at yourself», «Return to fantasy», για να μας θυμίσει γιατί μπορούν ακόμα να συνεπαίρνουν το μεγάλο κοινό. Fuzz Club, 8/2

7.

Electric Wizzard

Οι «άρχοντες του τρόμου», προπάτορες αυτού που ονομάζουμε doom-stoner, ενός εκ των σημαντικότερων σχημάτων της heavy rock, οι Βρετανοί Electric Wizard, επιστρέφουν στην Αθήνα με ένα exclusive show στο Piraeus Academy. Με μια horror αισθητική που σχεδόν βίαια γεννά μνήμες από μια άλλη εποχή, πνιγμένο στον καπνό, το σκότος και το ξεραμένο αίμα, το καταραμένο κουαρτέτο-φαινόμενο από τη Μεγάλη Βρετανία έρχεται να συναρπάσει τους οπαδούς του. Pireaus 117 Academy, 23/2

8.

Prins Obi & The Dream Warriors

Οι Prins Obi & The Dream Warriors, μια freak-rock μπάντα με πoπ ευαισθησίες, παρουσιάζουν στο Ρομάντσο το νέο ομώνυμο άλμπουμ τους.

Οι Prins Obi & The Dream Warriors, μια freak-rock μπάντα με πoπ ευαισθησίες, παρουσιάζουν στο Ρομάντσο το νέο ομώνυμο άλμπουμ τους και υπόσχονται ένταση, live ενέργεια και... φινέτσα (θα είναι όλοι ντυμένοι με τα ρούχα της Eleni Kavvada). Οι Prins & The Dream Warriors είναι ένα super-group που αποτελείται από τους Georgios Dimakis, Sérgios Voudris, Pantelis Karasevdas, Kwstas Red Hood, Chris Bkrs & Christina Koziraki, όλοι με θητεία στο αθηναϊκό underground. Τη βραδιά θα ανοίξει η μουσικοσυνθέτις Δανάη Νίλσεν, με ένα synth-based σόλο πρότζεκτ. Ρομάντσο, 19/1