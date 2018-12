21.12.2018

The Schenkens 4

H τέταρτη εκδοχή του Schenkens έρχεται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και προσκαλεί όλα τα club kids, τα φρικιά και όσους αυτοπροσδιορίζονται ως queer να ντυθούν λαμπερά και να ζήσουν στον πυρετό της νέας αθηναϊκής rave κουλτούρας στο πλαίσιο αυτού του πρότζεκτ που θα αποτυπωθεί μέσα από τον φακό του Spyros Rennt. Παράκληση: τα κινητά να παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια του event με τον διαγωνισμό καλύτερης ενδυμασίας.

Πλατεία Αβησσυνίας 10, Μοναστηράκι, είσοδος: €3

Saske/ Slogan/ iLLeOo/ WΔLF/ Givi

Σχεδόν όλη η Offbeat Records στον τελευταίο σταθμό της μεγάλης περιοδείας της. Μερικά από τα ενδιαφέροντα ονόματα που έχουν βγει από την αθηναϊκή trap σκηνή έρχονται για να κάνουν ένα μοναδικό σόου λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Monastiraki Center, Αγ. Ελεούσης 3, Μοναστηράκι, είσοδος: €6-18

Pepper Xmas Party

Το μεγάλο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Pepper 96.6 κάνει κατάληψη σε όλο το Gazarte με 30 μουσικούς, 20 χορευτές και 8 DJs. Θα εμφανιστούν η George Michael Tribute Band και η Dark Secrets Live Band με τους Katerine Duska, Sugahspank, Idra Kayne, Δημήτρη Σαμόλη, Τόλη Φασόη, Γιώργο Μπίλιο, Sneaky Blackbird και Amalia. Ο δεύτερος όροφος θα έχει τους Δώρο Δημοσθένους, Μυρτώ Ναούμ, Ευγενία Λιάκου, Jerome Kaluta, Νικόλα Ραπτάκη. Στα decks οι DJ Spector, DJ Snatch, Γιάννης Καστανάκης, Claudia Matola, Κοσμάς Δεβελέγκας, Λιάνα Μαστάθη, Δημήτρης Λεμονίδης και Λουκία Σούπουλη.

Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: €10

Analogue: Remco Beekwilder

Η ομάδα Analogue παρουσιάζει τον Ολλανδό DJ και παραγωγό Remco Beekwilder και τη βαθιά, μεστή μεταλλική techno του. Γνωστός για το θρυλικό EP του που έχει τον τίτλο «LSD», έρχεται στην Αθήνα με το μοναδικό του στυλ.

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €8

Purple Night XXXmas Ball

Μία ακόμα σέξι μοβ βραδιά, αυτήν τη φορά στη χριστουγενιάτικη βερσιόν της, με τους The Dreamer, Wrapped in Plastic και Denis D' or στα πλατό.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα

O Αμάλ και οι Nυχτερινοί Eπισκέπτες

Η bijoux de kant, σε συνεργασία με την Καμεράτα, παρουσιάζει τη μονόπρακτη όπερα του Carlo Menotti που βασίζεται στο θαύμα των Χριστουγέννων.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, είσοδος: €8-30

Paradise Lost

22.12.2018

Paradise Lost

Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα της metal σκηνής επιστρέφει στην Αθήνα ακόμα μια φορά για μια μοναδική συναυλία.

Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117, Πετράλωνα, είσοδος: €26

Gadjo Dilo

Το μοναδικό ηχητικό τους στυλ, που ονομάζεται «Manouche De Grec», μια μείξη τσιγγάνικης τζαζ με τα τραγούδια του Χιώτη και του Τσιτσάνη, θα παρουσιάσουν οι Gadjo Dilo για δύο βραδιές, πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στις 22 και 28 Δεκεμβρίου.

Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: €8

Violet City Christmas Party

Η Feelgood Records, οι Black Athena και τo Red Bull κάνουν το τελευταίο τους πάρτι για το 2018 και προσκαλούν πάνω από 10 artists από την αθηναϊκή σκηνή του trap και του χιπ-χοπ. Headliners οι ATH KIDS με νέο υλικό. Μαζί τους οι Yinka, Gio Melody, Black Athena, Grandbois κ.ά.

Wave, Ηρακλειδών 61, είσοδος: €5

23.12.2018

25 Χρόνια Εκκλησιαστικό Όργανο

Το Μέγαρο Μουσικής γιορτάζει τα 25 χρόνια από την απόκτηση του εκκλησιαστικού οργάνου που πρωτοπαρουσίασε τα Χριστούγεννα του 1993 με μια συναυλία από την Ουρανία Γκάσιου, οργανίστα του Μεγάρου και της Γαλλικής Προτεσταντικής Eκκλησίας του Λονδίνου, στο πνεύμα της περιόδου, με 6.000 αυλούς και έργα των Felix Mendelssohn, Johann Sebastian Bach, Olivier Messiaen, Eugene Gigout, Marco Enrico Bossi κ.ά.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, είσοδος: €10-35

Αλέκα Κανελλίδου

24.12.2018

Αλέκα Κανελλίδου ft. Δημήτρης Καλαντζής Quintet

Η Αλέκα Κανελλίδου με τη μοναδική φωνή σε μια εκλεκτική, γιορτινή τζαζ βραδιά. Τη συνοδεύει μοναδικά το κουιντέτο του Δημήτρη Καλαντζή. Την παραμονή των Xριστουγέννων αλλά και ανήμερα.

Gazarte, Βουτάδων 32-34, είσοδος: €12-38



X-Mass Explode Fest

Πιστό στο ραντεβού του κάθε χρόνο, το απόλυτο χριστουγεννιάτικο ροκ event του An Club φέτος έχει ονόματα όπως οι Mother of Millions, Βreath After Coma, Rusty Βonez, The Mighty N κ.ά.

An Club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, είσοδος: € 10

Strap-on Unicorns Present: How Deep Is Your Love

Το πιο απρόβλεπτο χριστουγεννιάτικο πάρτι με drag show από Vanessa Cardui, I-tenya-Kyratsa Drag και Reject (Alexander Excrusio) με σούπερ μουσικές επιλογές από electronica, synth pop, electro porn, uptempo, techno, trash, rap rave και R&B.

Second Skin, Δαμοκλέους 8, Γκάζι, είσοδος ελεύθερη

BananaTropical

Στο ισόγειο θα έχει disco funk από τους IOAN και DJ Floba και στο υπόγειο πιο house κατάσταση με τους Clubkid και RoubiRoubiRoubi.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Betoko

Παραμονή Χριστουγέννων και το Steam έχει καλεσμένο ένα μεγάλο όνομα, τον Μεξικανό παραγωγό της groovy deep tech house, Betoko. Οι μουσικές του έχουν γίνει γνωστές μέσα από σειρές όπως το «CSI» αλλά και λόγω της συνεργασίας του με τη Madonna.

Steam, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, είσοδος: €10

Trashathon Χmas Eve

Ο μαραθώνιος μουσικής trash-ίλας επιστρέφει στο Bios για μία ακόμα παραμονή γεμάτη με τα χειρότερα μουσικά hits που έχουν υπάρξει ποτέ, πάντα σε επιμέλεια του Ηλία Φραγκούλη.

Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, είσοδος ελεύθερη

Trashathon Χmas Eve σε επιμέλεια Ηλία Φραγκούλη

25.12.2018

Blend XMAS in Athens with Chris Liebing & Nicole Moudaber

Η ομάδα Blend για τα Χριστούγεννα προσκαλεί το αχτύπητο δίδυμο των Chris Liebing και Nicole Moudaber, οι οποίοι έρχονται με σκοτεινούς techno ήχους που δεν πρέπει να χάσει κανένας σκληροπυρινικός clubber.

Votanikos Plus, Ιερά Οδός 76, Βοτανικός, είσοδος: €28-38

Κάποιος έριξε γκλίτερ στον κουραμπιέ μου

Στο BEqueer γιορτάζουν τα Χριστούγεννα, αναμειγνύοντας έξτρα στρώσεις άχνης ζάχαρης με γκλίτερ και μουσικές από I U SHE και PJ Mugiwara. Έχει και σπέσιαλ drag show με τη Marianah Grindr.

BEqueer, Κελέου 10, είσοδος: €6

27.12.2018

Templefest 2018

Το Temple κλείνει έναν χρόνο λειτουργίας και το γιορτάζει με μια σειρά συναυλιών στο πλαίσιο του τετραήμερου φεστιβάλ Templefest. Θα εμφανιστούν ονόματα όπως οι Drog A Tek, Ηχοτοπία, Space Blanket, Psychedelic Trips to Death, Fuku, Fundracar, Universe217, Last Rizla, Mass Culture, Mammock, ΤσοΠ, Μύκητες, Ratrace we.own.the.sky, Whereswilder, Damirah και son. Από τις 27 ως τις 30 Δεκεμβρίου.

Temple Athens, Iάκχου 17, είσοδος: €12-30

28.12.2018

Μωρά στη Φωτιά

Ο Στέλιος Σαλβαδόρ και τα θρυλικά Μωρά στη Φωτιά, πάντοτε μέσα στα πράγματα, παρουσιάζουν τον νέο τους δίσκο «Το χρυσό κλειδί» και λένε «αντίο» στο 2018 με μια μεγάλη συναυλία.

Piraeus 117 Academy, Πειραιώς 117, Πετράλωνα, είσοδος: €12

Μονοκόκαλο #2

Οι Mc Yinka and the Fuzics, ο Νίκος Χαλβατζής, οι Uncensored music band και ο Kraak παρουσιάζουν ένα μουσικό πείραμα που βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, είσοδος: €5 (με μπίρα)

Kooba Tercu/ Sister/ Soft Skull

Oι Kooba Tercu θα κάνουν τον κόσμο να χορέψει με το ξεσηκωτικό ροκ τους. Με ανάλογη διάθεση θα ανέβει στη σκηνή το μίνιμαλ τρίο των sister και το noise/kraut κουαρτέτο των Soft Skull.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: €5

Thee Holy Strangers

To side project του Αλέξη Καλοφωλιά ξεκίνησε το 2013 κι έχει εξελιχθεί σε μία από τις καλύτερες εγχώριες ροκ μπάντες. Θα παρουσιάσουν νέο υλικό από αυτό που ονομάζουν «kozmic swamp music», μια μείξη από σκοτεινή americana, soul και μπλουζ.

An Club, Σολωμού 13-15, Εξάρχεια, είσοδος: €6-8

The Airlettes

Τρεις σπουδαίες γυναίκες απαρτίζουν τo φωνητικό τρίο των Airlettes, η μέτζο σοπράνο Paulina Plucinski, η Βαυαρή σοπράνο Madeleine Haipt και η μέτζο σοπράνο Stefanie Bruckner. Έρχονται στην Αθήνα για να ξεδιπλώσουν την αγάπη τους για τα μιούζικαλ, το σουίνγκ και την τζαζ και για να υποδεχτούν μαζί μας τον νέο χρόνο με μια σειρά εμφανίσεων. Από τις 28 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2019.

Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: €20-30

Vault 88: DVS1

Ο Zak Khutoretsky έχει αφήσει εποχή με τα θρυλικά παράνομα πάρτι που έχει διοργανώσει στη γενέτειρά του, τη Minneapolis.

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €15

Bill Kouligas/ Xyn Cabal/ Asty Tekk/ Gunnpla

Μια μεγάλη βραδιά για τη Lower Parts και τη Hypermedium, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν μουσικές και sets από τους Bill Kouligas, Xyn Cabal, Asty Tekk και Gunnpla.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Factory the black party

Το θρυλικό club Factory που άλλαξε τα δεδομένα στην αθηναϊκή νύχτα θα «αναστηθεί» για ένα μόνο βράδυ στο Steam. Η χρυσή εποχή του clubbing στην Ελλάδα αναβιώνει και υπόσχεται όλα όσα το έκαναν ξεχωριστό: την ατμόσφαιρα, τη μουσική, την περιπέτεια και, προπαντός, τους ανθρώπους. Με τους Mikee και την DJ FΟ.

Steam, Ευρυμέδοντος 3, Αθήνα, είσοδος: €10 με ποτό

The Airlettes

29.12.2018

The Bonnie Nettles / To Κορίτσι Κοιμάται

Οι Bonnie Nettles έχουν αφήσει ήδη το στίγμα τους στη συναυλιακή Αθήνα με τα ξέφρενα live τους. Τώρα έχουν και άλμπουμ να παρουσιάσουν, που θα κυκλοφορήσει τον νέο χρόνο. Μαζί τους οι νεοσύστατοι Sonic Jesus που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση.

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €7

Solmeister

Ο πρώτος Έλληνας emo-rapper, που είναι περισσότερο σταρ απ' ό,τι δηλώνει, αποχαιρετάει το 2018 με τα δικά του κάλαντα.

Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσίων 205, είσοδος: €12

Velvet Room: Chickn / Cathedral Echo/ Even in Arcadia

Το Velvet Room κλείνει το 2018 με συναυλία από τους Chickn, τους Cathedral Echo και το πρότζεκτ Even in Arcadia του Άγγελου Κράλλη και της Κατερίνας Κοζιράκη.

Velvet Room, Μιλτιάδου 17, είσοδος: €3

Spank

Μια ιδιαίτερη βραδιά με διαδραστικό role play και BDSM πάρτι με special guest δύο από τις δημοφιλέστερες fetish performers της Ευρώπης, τη Μiss Iron και την Tira Moon από την Ουγγαρία. Στις μουσικές επιλογές θα είναι ο Petros Floorfiller και η EZara.

Wave, Ηρακλειδών 61, Αθήνα, είσοδος: €10

Manfredas

Η μουσική τριλογία του πρώτου μέρους της συνεργασίας «Ρομάντσο Κορμοράνος» ρίχνει αυλαία για το 2018 με τον Λιθουανό παραγωγό Manfredas.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, είσοδος: €7

Manfredas

30.12.2018

Όρη / Koonoopomana

Τα Όρη επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από μια συγκινητική συναυλία στο Palais de Tokyo του Παρισιού. Δεν είναι και λίγο για το αθηναϊκό ροκ τρίο που παρα τρίχα να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ του την άνοιξη που μας πέρασε. Μαζί τους οι Koonoopomana.

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €7

Jazz Chronicles: Petros Klampanis Orchestrette

Ο Πέτρος Κλαμπάνης ανεβαίνει στον Φάρο μαζί με ένα σεξτέτο εγχόρδων για να παρουσιάσει τις δικές του συνθέσεις, καθώς και διασκευές των αγαπημένων του κομματιών από την τζαζ, την indie αλλά και την ελληνική παραδοσιακή μουσική.

Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Ευριπίδου & Δοϊράνης, είσοδος ελεύθερη

Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Στο μεγάλο γκαλά του Μεγάρου για τις γιορτές ο Γιώργος Πέτρου θα διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με καλεσμένους τον βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο και την ανερχόμενη σοπράνο Βάσια Αλάτη, που θα ερμηνεύσουν μπελκάντο, άριες και ντούετα από Ροσίνι, Ντονιτσέτι και Βέρντι.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Χίλτον, είσοδος: €11-60

31.12.2018

NYE Extravaganza Party

Theo Grooves & Tonny Lasar, Bengoa & Nikolas Gale, Chevy & Blu Lagoon, Mr Enarto & Ήχος Ανοχής στον πολυχώρο Ω2 του Ωδείου Αθηνών.

Ωδείο Αθηνών, Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β 17-19, είσοδος: €30-35

Mario Biondi

Η τελευταία νύχτα του χρόνου στο ΚΠΙΣΝ έχει αέρα Ιταλίας με καλεσμένο τον Ιταλό τραγουδιστή της σόουλ-τζαζ Mario Biondi, που θα τραγουδήσει αξέχαστες μελωδίες στα ελληνικά, στα ιταλικά αλλά και στα βραζιλιάνικα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, είσοδος ελεύθερη

Huey Morgan

Ο αγαπημένος frontman των Fun Lovin Criminals έρχεται για ένα πρωτοχρονιάτικο DJ set στην Αθήνα.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, είσοδος ελεύθερη

New Year's Eve: A 12-Hour Marathon Party

Για 12 ώρες θα παίζουν μουσική οι BODJ, Bonso, Fragk & Gi, Jonn, JOSE AMBA, PAN και Tolis Q, κερνώντας μελομακάρονα και κουραμπιέδες.

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι, είσοδος: €10

Boogie Nights NYE 2019

Ένα ταξίδι στον χρόνο, συγκεκριμένα στη δεκαετία του '70, όπου κυριαρχούσαν η ντίσκο και το glam. Δύο stages, έξι DJs, open bar και πάρτι μέχρι το πρωί.

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, open bar: €25

Trash Vs Techno

Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 2 stages, 18.000 διαφορετικά είδη μουσικής και καμία συνοχή στην πιο σουρεαλιστική αλλαγή χρόνου της πόλης, όπου το trash συναγωνίζεται την techno μέχρι τα ξημερώματα.

Κρεμλίνο, Καραΐσκου 119, πλατεία Κοραή, είσοδος: €5

Huey Morgan

4.1.2019

Canadian Brass

Το καναδικό κουιντέτο ενώνει τις δυνάμεις του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και παίζουν μουσική από την Αναγέννηση μέχρι τα '60s. Στα έξτρα, η παιδική χορωδία Rosarte.

Μέγαρο Μουσικής, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αμπελόκηποι, είσοδος: €9-50

5.1.2019

The artist on the composer

Ένα πρότζεκτ που ενώνει τα εικαστικά και τον κινηματογράφο με τη ζωντανή ορχηστρική μουσική. Στην πρώτη του βερσιόν, ο εικαστικός Νίκος Ναυρίδης συναντά την Ορχήστρα της Λυρικής και πειραματίζονται με έργα των Γκεόργκι Κούρτακ και Γκούσταβ Μάλερ.

Εθνική Λυρική Σκηνή - Αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος», λεωφ. Συγγρού 364, είσοδος: €10

#ThisIsHell vol. II

O ακραίος μεταλλικός ήχος εκπροσωπείται επάξια από τους Karma Violens, Foray Between Ocean, Aetherian και Fall of Order στην πρώτη συναυλία της χρονιάς που ανοίγει το Temple.

Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, είσοδος: €8