Οι συλλογές της Balance αποτελούν κεφάλαιο στον χώρο της ηλεκτρονικής/χορευτικής μουσικής τα τελευταία 17 χρόνια, αφού ξεφεύγουν από την απλή κυκλοφορία ακόμα μίας μιξαρισμένης συλλογής και εστιάζουν σε κάτι διαφορετικό, με συγκεκριμένο concept. Από τον Joris Voorn και τον Agoria ως τον Danny Tenaglia και τον James Zabiela, όλοι έχουν δώσει τον καλύτερό τους εαυτό κατά την ανάθεση του εκάστοτε volume.



Επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι μετά τη συνεργασία τους με την Balance πολλοί DJs είδαν την καριέρα τους να εκτοξεύεται ή να παίρνει μια άλλη, αξιοπρόσεκτη τροπή, βλέπε Patrice Baumel και Kölsch. Με συνοπτικές διαδικασίες αυτό σημαίνει πως όσοι/-ες δεν γνώριζαν τον Uone μέχρι σήμερα σαφέστατα θα τον βλέπουν μπροστά τους πολύ συχνά στο εξής.



Ο Uone δεν είναι νέος στον χώρο. Τα τελευταία 17 χρόνια δουλεύει σταθερά, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνωρισιμότητα μέσω των εμφανίσεών του σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Burning Man, και γνωστές δισκογραφικές, όπως η Stil vor Talent.

Ο Uone δεν είναι νέος στον χώρο. Τα τελευταία 17 χρόνια δουλεύει σταθερά, κερδίζοντας παγκόσμια αναγνωρισιμότητα μέσω των εμφανίσεών του σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Burning Man, και γνωστές δισκογραφικές, όπως η Stil vor Talent.



Ο ίδιος θυμάται: «Η πρώτη μου επίσημη δουλειά ως DJ, για την οποία πληρώθηκα, ήταν στα 18α γενέθλια ενός φίλου μου, στις 26 Απριλίου του 2001. Έπαιξα με δύο πικάπ κι ένα 500άρι CDJ. Έτσι, κάθε χρόνο, στα γενέθλιά του φίλου μου, γιορτάζω κι εγώ άλλον ένα χρόνο στον χώρο. Αυτή η δουλειά ήταν το μεγάλο μου όνειρο απ' όταν ήμουν 13.



Η πρώτη παιδική εμπειρία με τη χορευτική μουσική που θυμάμαι ήταν στο πίσω κάθισμα του Toyota της μαμάς μου, όταν άκουγε συνεχώς ένα κομμάτι που έλεγε "Τhis is the rhythm of the night, the night, oh yeah"... Τότε εγώ νόμιζα πως έλεγε "Τhe rhythm of my life". Λόγω εκείνης και της αγάπης της για τα πάρτι και τη συνεύρεση ανθρώπων με σκοπό τη διασκέδαση, εθίστηκα στη χορευτική μουσική από πολύ μικρή ηλικία».



«Η μητέρα μου είχε ένα "bed and breakfast" στα '90s, το οποίο ονομαζόταν "Herb & Horse". Φιλοξενούσαμε ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο κι εγώ είχα αναλάβει να τους πηγαίνω για ιππασία και ψάρεμα στην εξοχή. Θυμάμαι πολύ έντονα να ρωτώ τους ταξιδιώτες, με το που κατέβαιναν από το λεωφορείο, αν είχαν μαζί τους κασέτες. Οι πιο πολλοί κατάγονταν από πόλεις όπως το Άμστερνταμ, το Λονδίνο και η Κοπεγχάγη, έτσι η μουσική που κουβαλούσαν μαζί τους ήταν κυρίως χορευτική.

Uone - Find Your Balance



Η μαμά μου διοργάνωνε πάρτι κι εγώ ήμουν υπεύθυνος για τη μουσική: άλλαζα τις κασέτες και επέλεγα τα κομμάτια. Τις περισσότερες φορές οι "μεγάλοι" νοιάζονταν για το ποτό και τον χορό, λίγο τους ενδιέφερε ποιο τραγούδι θα έπαιζε. Τότε ερωτεύτηκα τη δουλειά του DJ. Όταν τα σκέφτομαι αυτά σήμερα εύχομαι να είχα κρατήσει όλες εκείνες τις κασέτες και το παλιό μου κασετόφωνο».

Ως παραγωγός αψηφά την εκάστοτε μόδα στον ήχο κι έχει δημιουργήσει μια πολύ προσωπική σφραγίδα, συνδυάζοντας την progressive με την deep tech, με επιρροές από urban swing και psychedelica.

«Στο ζήτημα της παραγωγής, ψοφάω να επαναπροσδιορίζω κάποιο κλασικό κομμάτι. Ο Quincy Jones το έθεσε πολύ σωστά όταν είπε πως οι μουσικοί δουλεύουν με τις ίδιες 12 νότες τα τελευταία 700 χρόνια. Ουσιαστικά, όλη η μουσική έχει γραφτεί ήδη, ακούμε τις μοντέρνες εκδοχές της. Οι καλλιτέχνες προϋπήρξαν έχουν εξερευνήσει όλες τις πιθανές μουσικές αλληλουχίες.



Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μελωδία, αρμονίες με αυτές τις 12 νότες. Ψάχνω ασταμάτητα για samples από τις δεκαετίες του '50, του '60, του '70, του '80 και του '90, για να τα εντάξω στις παραγωγές μου. Πολύ συχνά, ξεκινώντας με μια-δυο νότες από κλασικά κομμάτια, μπορείς εύκολα να εμπνευστείς και να συνεχίσεις, δημιουργώντας το δικό σου κομμάτι».

Ο Uone δεν πήρε αψήφιστα την πρόταση για δημιουργία συλλογής από την Balance. Δούλεψε δυόμισι χρόνια πάνω στην ιδέα και το πρότζεκτ και κατέληξε να παρουσιάσει ένα σύνολο δουλειάς βασισμένο αποκλειστικά σε δικό του υλικό.



Ο Uone δεν πήρε αψήφιστα την πρόταση για δημιουργία συλλογής από την Balance. Δούλεψε δυόμισι χρόνια πάνω στην ιδέα και το πρότζεκτ και κατέληξε να παρουσιάσει ένα σύνολο δουλειάς βασισμένο αποκλειστικά σε δικό του υλικό.



«Σε σχέση με τη συλλογή της Balance, αρχικά είχα την ιδέα να κάνω remix σε πασίγνωστα τραγούδια που με ώθησαν στο DJing, που με διαμόρφωσαν ως μουσικό. Πολλά από αυτά τα άκουγα μεγαλώνοντας και ήμουν μεγάλος θαυμαστής των δημιουργών τους. Ήρθα σε επαφή μαζί τους και τους πρότεινα την ιδέα που θα οδηγούσε στο άλμπουμ για την Balance ‒ είχα 8-10 κομμάτια στο μυαλό μου. Μέσω της διαδικασίας παραγωγής και του στησίματος, συνεργαζόμενος με αυτούς τους πολύ ταλαντούχους ανθρώπους, κατέληξα να έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα και δημιουργική παλέτα, από την οποία μπορούσα να επιλέξω».



«Ήθελα να δημιουργήσω ένα σύνολο που θα προσκαλούσε τον ακροατή σε ένα ταξίδι αναζήτησης μέσω ενός πολυπολιτισμικού οχήματος. Ήθελα να τους κάνω να νιώσουν σαν να μπήκαν σε ένα τρένο που ταξιδεύει βαθιά μέσα στο σύμπαν, περνώντας από κοιλάδες μελωδιών. Στο τέλος της διαδρομής θα ένιωθαν σαν να έχουν εντρυφήσει σε όλα τα είδη της μουσικής, αλλά με μια dancefloor χροιά».

Balance presents Uone (CD1) [Preview Edit]



«Ήταν όνειρο ζωής να μιξάρω μια συλλογή για την Balance. Όταν ξεκίνησα να συλλέγω δίσκους, κάθε φορά που έπαιρνα το τρένο για να πάω στη Μελβούρνη, το soundtrack της διαδρομής μου ήταν τα δισκάκια της Balance. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να ευχαριστήσω τον Tom Pandzic που πίστεψε στη μουσική μου. Το να δουλέψω τόσο στενά με τους Jamie Stevens και Danny Bonnici, τους ανθρώπους πίσω από το brand, ήταν πραγματική τιμή. Μεγάλωσα ακούγοντας τη μουσική τους και είμαι ευγνώμων που το όνομά μου θα είναι συνυφασμένο, πια, με την πορεία της Balance».

Ο Uone μεγάλωσε στα περίχωρα της Μελβούρνης και η σχέση του με τη φύση ήταν πάντα έντονη. Σήμερα, πια, τη διατηρεί συνειδητά. «Στο κτήμα μου, το Rancho Relax, καλλιεργώ τα δικά μου λαχανικά και έχω χοίρους. Έχω εκθρέψει τέσσερις, τον Chorizo Villalobos, τον Pork Van Dyke και τους Pig και Dan (έχει παραφράσει ονόματα διάσημων DJs). Επίσης, μου αρέσει να δημιουργώ εμπειρίες και τρόπους να μοιράζομαι τη μουσική μέσω του πρότζεκτ μου Vision Hound.



Στις 3 και 4 Νοεμβρίου διοργανώσαμε το φεστιβάλ Chi Wow Wah Town. Για τρεις μέρες κατασκηνώνουμε στην εξοχή και "αγκαλιάζουμε" τη μουσική, τις τέχνες και έναν άλλο τρόπο ζωής. Επιμελούμαι προσωπικά αυτή την εκδήλωση και φέτος φιλοξενήσαμε έναν από τους ήρωές μου, τον Steve Bug, ο οποίος έπαιξε μαζί με τους Andreas Henneberg, Jimi Jules, David Hasert, Dreems, Von Party, BONDI, Innellea, Jamie Stevens, Thankyou City, MOONITDE κ.ά».

Info:

Η συλλογή «Balance presents Uone» κυκλοφορεί και μπορείτε να την ακούσετε εδώ:

http://smarturl.it/uonebalance