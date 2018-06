Τι νέο ακούσαμε στα γραφεία της LIFO την περασμένη εβδομάδα 30/6

Κι άλλη μια εβδομάδα απόλυτης κυριαρχίας του ίδιου ακριβώς ρυθμικού χιπ χοπ ήχου από Αμερική και Αγγλία, μέχρι Ιαπωνία και Ελλάδα. Ωραία κομμάτια, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο ίδιες οι επιτυχίες. Ομοιογένεια και ισοπέδωση, μόνο οι στίχοι αλλάζουν.



Κατά τ’ άλλα, ο Kareem Kalokoh έκανε πρεμιέρα με το Rambo στο site του Dazed, η Charlie XCX έβγαλε ένα νέο κομμάτι που είναι σαν παλιό της Rihanna, η Tierra Whack έβγαλε ένα άλμπουμ 15 λεπτών, το οποίο το κυκλοφόρησε σε βίντεο, ο XXXtentacion σαρώνει μετά θάνατον με το (προφητικό) Sad! που έριξε τον Drake από το νούμερο 1 της Αμερικής και την επόμενη εβδομάδα θα είναι νούμερο 1 και στην Αγγλία, αυτά που λένε οι Migos τα είπε πρόπερσι ο Υποχθόνιος, η Lizzo έβγαλε κι άλλο ένα πολύ δυνατό κομμάτι με τίτλο Boys (πέρσι το καλοκαίρι τραγούδαγε το δικό της Boys η Charlie XCX). Ήταν μια καλή μουσική εβδομάδα.





Έβγαλε κι ο Drake νέο δίσκο (που είναι και καλός και διπλός, για τους επόμενους μήνες δεν υπάρχει σωτηρία στα chart). Το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας είναι μάλλον το If You Know You Know του Pusha T.

Το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας είναι μάλλον το If You Know You Know του Push

Lizzo - Boys

Kareem Kalokoh - Rambo

Tierra Whack - Whack World

XXXTENTACION - SAD!

Charli XCX - 5 In The Morning

Jay Rock - The Bloodiest

Pusha T - If You Know You Know

Jaden Smith - GHOST ft. Christian Rich

Mura Masa - Move Me

Migos – Narcos