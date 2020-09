Πώς επιλέγονται οι παίκτες των reality shows; Ποιος πραγματικά αποφασίζει για τις ποιότητες των ανθρώπων που θα πρωταγωνιστήσουν σ' αυτά; Είναι θέμα μιας κριτικής επιτροπής που βλέπουμε ή η αόρατος χειρ του casting κάνει πάντα τη σκληρή δουλειά; Είναι θέμα ψυχολόγων; Είναι απόφαση κάποιου πανέξυπνου scouter που μυρίζεται την οριακή προσωπικότητα και αποφασίζει να βάλει φωτιά στο -εκάστοτε- reality και ταυτόχρονα στην τηλεθέασή του;

Τα παραπάνω εύλογα ερωτήματα δεν απασχολούν μόνο τους Έλληνες τηλεθεατές που με κόπο αντέχουν το θέαμα που εδώ και χρόνια μέσω των συγκεκριμένων παραγωγών προσφέρει η ελληνική τηλεόραση. Χρόνια πίσω απασχόλησαν και ανθρώπους σε ίδια πόστα στην παραγωγή τέτοιων εκπομπών, μόνο που εκεί αποφάσισαν να τα "απαντήσουν" με μέθοδο και σύστημα που και τηλεθέαση θα εξασφάλιζε, αλλά και θα διασφάλιζε τις παραγωγές από μοιραία λάθη. Από πράγματα που δεν έπρεπε να ακουστούν, να προβληθούν ή να δημιουργήσουν πονοκέφαλο στην παραγωγή μετά την προβολή τους.

Η Daniel Gervais, EVP Casting and Talent στο ITV εξηγεί τον τρόπο και τα βήματα που πρέπει να κάνουν όσοι περνούν από casting ανθρώπους για reality εκπομπές, όπως το "Fab 5", το "Queer Eye", αλλά και πιο σκληρά προγράμματα μεταξύ των οποίων το "Wife Swap", to "Fix my Family", κ.α.

"Αναζητούμε ανθρώπους που είναι σε οριακή στιγμή της ζωής τους, που είναι έτοιμοι για μια μεγάλη αλλαγή, που θέλουν να κάνουν ένα διαφορετικό βήμα", εξηγεί στην αρχή η Gervais, ωστόσο μετά τα βήματα γίνονται ακόμη πιο συγκεκριμένα και περιγράφουν τις ακριβείς απαιτήσεις τέτοιων παραγωγών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο προστατεύονται από κακοτοπιές.

Όπως λέει, εδώ και πολλά χρόνια στην reality τηλεόραση, πρώτο ρόλο έχει η προσωπική ιστορία, το να έχει ο παίκτης μία ιδιαίτερη διαδρομή, μια ιστορία ζωής που με κάποιον τρόπο θα κάνει τον τηλεθεατή να ταυτιστεί μαζί του, να θέλει να τον παρακολουθεί, με λίγα λόγια θα δημιουργηθεί ένας άτυπος δεσμός, που θα εξασφαλίζει το "δέσιμο" με τον παίκτη.

Όπως λέει, η ιστορία αυτή δεν χρειάζεται πάντα να είναι ακραία ή να δημιουργεί αμφιλεγόμενα συναισθήματα. Χρειάζεται να έχει κάτι μοναδικό, το οποίο δεν εκβιάζει απαραιτήτως το συναίσθημα του τηλεθεατή. Ως δεύτερο βήμα έρχεται το ευγενές "κυνηγητό" φυσιογνωμιών και χαρακτήρων που ξεχωρίζουν, που μπορούν να τραβήξουν εύκολα την προσοχή μόνο και μόνο από τον τρόπο που κινούνται.

Κατά την Gervais, το πιο ωραίο "σαφάρι" παικτών, οι άνθρωποι της παραγωγής το καταφέρνουν σε λαϊκές αγορές και σε μέρη που συγκεντρώνουν πολύ και ετερόκλητο κόσμο. "Ναι, μοιάζει λίγο με κατασκοπεία όλο αυτό", λέει, "αλλά είναι μέρος της δουλειάς μας.

Σημαντικό ρόλο, στη συνέχεια, παίζουν οι προσωπικές συνεντεύξεις, οι οποίες μπορεί να είναι πολύμηνες και κάποτε εξαντλητικές, από ανθρώπους της παραγωγής και ψυχολόγους που καταφέρνουν να διακρίνουν πολλές πτυχές της προσωπικότητας ενός παίκτη, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα ξεσπάσματα και γεγονότα που θα εκθέσουν ανεπανόρθωτα το κανάλι που παίζεται ένα show και θα θέσουν σε κίνδυνο τη μετάδοσή του.

Ως ένα από τα τελευταία βήματα στην κατάρτιση του προφίλ του κάθε παίκτη, το έμπειρο στέλεχος του ITV αναφέρει τον εξονυχιστικό έλεγχο του ατόμου που θα λάβει μέρος σε ένα τέτοιο show. Πέρα από τις ρήτρες περί διαφάνειας που θα υπογράψει, τον έλεγχο του ποινικού του μητρώου και του πρότερου βίου του, οι άνθρωποι της παραγωγής είναι επιφορτισμένοι και με τον εξαντλητικό έλεγχο των αναρτήσεων του σε όλο το φάσμα των social media, προκειμένου να εντοπίσουν άστοχες, ενοχλητικές ή αιρετικές τοποθετήσεις.

Ο έλεγχος γίνεται σε βάθος δεκαετίας και στόχο έχει να προστατεύσει τόσο τον παίκτη, όσο και την παραγωγή σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς. Φυσικά, η Gervais ξεκαθαρίζει ότι για όλα τα παραπάνω χρειάζεται ένα αρκετά σεβαστό budget και φυσικά χρονικό διάστημα ικανό να δώσει απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα. Στην τηλεόραση της ευκολίας και του εξαιρετικά περιορισμένου προϋπολογισμού -που όμως θέλει χορηγούς και έσοδα- είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί σημειώνονται ασυγχώρητα λάθη στον "αέρα" αντίστοιχων ελληνικών παραγωγών...,