Έχει κατά καιρούς δεχτεί πολλές επικρίσεις για την «εναλλακτική» προσέγγιση του σε θέματα υγείας το Goop, το περιβόητο brand ευζωίας της Γκουίνεθ Πάλτροου. Σήμερα μόλις, ο διευθυντής του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας δήλωσε ότι η σειρά The Goop Lab, που αποτελεί την τηλεοπτική εκδοχή της εταιρείας και ξεκίνησε να προβάλλεται πριν μερικές μέρες στο Netflix, εμπεριέχει «σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία» σκορπώντας «παραπληροφόρηση».

Με τη σειρά της, η πλατφόρμα του Netflix δήλωσε ότι στόχος της σειράς είναι καταρχάς να ψυχαγωγήσει και όχι να προσφέρει επίσημες ιατρικές συμβουλές.

Πολλές από τις κατηγορίες που έχει δεχτεί η σειρά και η αντίληψη της φίρμας της Γκουίνεθ Πάλτροου για την ψυχική και σωματική υγεία φαίνονται δίκαιες, ειδικά αν κάποιος δεν τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση για τις εναλλακτικές θεραπείες σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας.

Υπάρχει όμως ένα επεισόδιο – το τρίτο συγκεκριμένα – το οποίο όχι μόνο παρουσιάζει μια σοβαρή, χειραφετητική και ενδεχομένως «σωτήρια» προσέγγιση στο ζήτημα του γυναικείου οργασμού, αποτελεί συγχρόνως και μια τομή στο τηλεοπτικό πεδίο, καθώς κινηματογραφεί μια γυναίκα που φτάνει σταδιακά σε οργασμό με μια συγκεκριμένη μέθοδο, χωρίς κανένα από τα στερεότυπα της πορνογραφίας (όπου οι περισσότεροι γυναικείοι οργασμοί, όταν «εμφανίζονται», είναι ψεύτικοι, έτσι κι αλλιώς).

Η Carlin Ross κατά τη διάρκεια της σκηνής του οργασμού.

Η κυρίαρχη προσωπικότητα του συγκεκριμένου επεισοδίου που έχει τίτλο "The Pleasure is Ours", είναι οπωσδήποτε η ροκ φιγούρα της 90χρονης (δεν υπάρχει περίπτωση να την κάνει κάποιος πάνω από 65) Betty Dodson, διαπρεπούς σεξουαλικής εκπαιδεύτριας, γνωστής για τα εργαστήρια που διοργανώνει με στόχο να γνωρίσουν οι γυναίκες το σώμα τους – και ειδικά τα γεννητικά τους όργανα – και να βοηθηθούν στην επίτευξη οργασμού, καταρχάς μόνες τους και εν συνεχεία με τον/την σύντροφό τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ασκήσεις και συγκεκριμένα σεξουαλικά εργαλεία/παιχνίδια. Την μέθοδό της, που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται ζωντανά στην κορύφωση του επεισοδίου, την αποκαλεί "Rock and Roll".

Η γυναίκα που επιδεικνύει την μέθοδο αυτή οργασμού – με την βοήθεια της Dodson στο ρόλο της coach - λέγεται Carlin Ross, είναι η συνεργάτιδα της Betty Dodson και πριν από το επεισόδιο του Good Lab έχει επαναλάβει άλλη μια φορά «δημοσίως» τον ειδικό αυτό τρόπο αυνανισμού, πριν από επτά χρόνια σε ένα νορβηγικό reality show.

Η Carlin Ross με την διαπρεπή σεξουαλική εκπαιδεύτρια Betty Dodson, γνωστή για τα εργαστήρια που διοργανώνει με στόχο να γνωρίσουν οι γυναίκες το σώμα τους



Αντίθετα από τα περισσότερα γυρίσματα της σειράς που λαμβάνουν χώρα στο αιωνίως ηλιόλουστο «αρχηγείο» της φίρμας Goop στην Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας, η «επίμαχη» σκηνή γυρίστηκε με μικρό (γυναικείο) συνεργείο και χαμηλό φωτισμό στο διαμέρισμα της Dodson για να αισθάνεται πιο άνετα η Ross. Όπως δήλωσε η ίδια μετά το γύρισμα σε δημοσιογράφο του περιοδικού New York, δεν πίστευε ότι θα προβληθεί τελικά το συγκεκριμένο υλικό από το Netflix.

Τελικά, η σκηνή συμπεριλήφθηκε στο επεισόδιο, ελαφρώς μονταρισμένη. Στο ίδιο επεισόδιο υπάρχει επίσης μια σκηνή όπου η Dodson και η Ross παρατηρούν τα αιδοία τους σε έναν καθρέπτη, καθώς και ένα μοντάζ που παρουσιάζει την απεριόριστη ποικιλία μορφολογίας των γυναικείων σεξουαλικών οργάνων.