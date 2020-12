ADVERTORIAL

Τα φετινά Χριστούγεννα όλοι γνωρίζουμε πως θα είναι αρκετά διαφορετικά - ωστόσο, όπως πάντα, η περίοδος αυτή ενδείκνυται για ήσυχες βραδιές στο σπίτι, με νόστιμο φαγητό και ποιοτικό binge watching. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να παρακολουθήσουμε όλες τις σειρές και τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες που έχουμε στη λίστα μας, με λίγη γιορτινή διάθεση.

Καθώς, λοιπόν, πρόκειται να περάσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο σπίτι σε σχέση με άλλες χρονιές, μπορούμε να διοργανώσουμε διασκεδαστικές βραδιές, οικογενειακές ή μη και να δώσουμε στις φετινές γιορτές μία πιο χαρούμενη νότα. Γι' αυτό, συγκεντρώσαμε μερικές από τις καλύτερες σειρές που μπορείτε να δείτε στο COSMOTE TV τα φετινά Χριστούγεννα, από νέους κύκλους και επεισόδια, μέχρι νέες σειρές που κάνουν πρεμιέρα αυτές τις μέρες και ανταποκρίνονται σε όλα τα γούστα.

Your Honor (Έγκλημα, Θρίλερ)

Ξεκινάμε με μία νέα σειρά από τους παραγωγούς των The Good Wife και The Night Of - σειρές που έκαναν τεράστια επιτυχία στις ΗΠΑ και παγκοσμίως - που πρόκειται να βρεθεί στη λίστα με τις αγαπημένες του κοινού για τη φετινή χρονιά. Μέσα από δέκα επεισόδια και πολλές ανατροπές, το Your Honor, μας καλωσορίζει στη ζωή του Michael Desiato, ενός έγκριτου δικαστή που βρίσκεται αντιμέτωπος με την δυσκολότερη απόφαση της ζωής του, όταν αναγκάζεται να συγκαλύψει ένα φονικό έγκλημα του ίδιου του γιου. Με τις τύψεις του να τον βασανίζουν, αλλά και την ισχυρότερη μαφιόζικη οικογένεια της περιοχής να αναζητά δικαιοσύνη για το έγκλημα με αθέμιτα μέσα, ο δικαστής θα ξεπεράσει τα

όριά του και θα ανακαλύψει μέχρι που μπορεί να φτάσει για να προστατέψει το ίδιο του το παιδί.

Τον ρόλο του Michael Desiato έχει ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα Bryan Cranston, κάνοντας την επιστροφή του στην τηλεόραση μετά από τη σειρά Breaking Bad, ενώ το υπόλοιπο cast με τους Hunter Doohan (What If) και Michael Stuhlbarg (Call Me By Your Name), δεν απογοητεύει. Η σειρά έρχεται για να αλλάξει τα κλισέ σε ό,τι αφορά τις σειρές μυστηρίου και εγκλήματος, με αρκετές στιγμές αγωνίες και ζητήματα ηθικής.

Προβολή: 7 Δεκεμβρίου στο COSMOΤΕ SERIES HD στις 10 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική, αριθμός επεισοδίων: 10



The Stand (Θρίλερ, Φαντασίας)

Μία limited series για έναν φονικό ιό που μολύνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μπορεί να μοιάζει λίγο πιο κοντά στην πραγματικότητα την περίοδο μίας αληθινής πανδημίας, ωστόσο, είναι ο ιδανικός συνδυασμός του συναρπαστικού κόσμου, των «πλούσιων» ερμηνειών και του timing, που κάνουν τη σειρά να ξεχωρίζει. Βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του 1978 από τον καταξιωμένο Στίβεν Κινγκ, η σειρά ξεκινά όταν ένα τραγικό ανθρώπινο λάθος απελευθερώνει μία παγκόσμια πανούκλα που αποδεκατίζει την πλειοψηφία του πληθυσμού της Αμερικής, και οδηγεί σε μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία επιβίωσης εν μέσω μιας νέας παγκόσμιας σύγκρουσης του καλού εναντίον του κακού. Στη νέα, κατεστραμμένη Αμερική, μια ομάδα επιζώντων αγωνίζεται να βρει νόημα σε μια νέα πραγματικότητα και καταλήγει να επιλέγει πλευρές σε έναν πόλεμο υπερφυσικών αναλογιών.

Μέσα στο εξαιρετικό cast και στον ρόλο της σοφής ηγέτιδας του καλού, βρίσκεται η βραβευμένη με Oscar, Whoopi Goldberg (Ghost, Sister Act), ενώ τη συνοδεύουν οι Alexander Skarsgard (True Blood) και James Marsden (X-Men, Mrs. America). Υπάρχει όμως ακόμη μία έκπληξη, η οποία κρατήθηκε μυστικό καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων: μέρος του cast αποτελεί και ο Marilyn Manson, σε υποκριτικό ρόλο, αλλά και σε μουσική συνεργασία, μέσω της διασκευής που έκανε στο κομμάτι των Doors, «The End», για το soundtrack της σειράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς η σειρά παρουσιάζει την καταστροφή των εθνικών συνόρων και την προσέγγιση ανθρώπων από διαφορετικές ομάδες στο να ξαναχτίσουν από την αρχή μία ολόκληρη χώρα.

Προβολή: 18 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES HD Πρεμιέρα στις 11 το βράδυ, 24 ώρες μετά την Αμερική με ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα, αριθμός επεισοδίων: 9





Έτερος Εγώ: Κάθαρσις (Έγκλημα, Θρίλερ)

Ανάμεσα στις νέες σειρές και τις πρεμιέρες, επιστρέφει και μία πολύ αγαπημένη σειρά του ελληνικού κοινού - το Έτερος Εγώ: Κάθαρσις είναι η δεύτερη σεζόν της σειράς που βασίστηκε στο ομώνυμο βραβευμένο αστυνομικό θρίλερ του 2016 και μας καλωσορίζει σε έναν νέο κύκλο μυστηρίου και εγκλήματος μέσα από 8 επεισόδια. Στον νέο κύκλο, λοιπόν, μία νέα σειρά δολοφονιών με θύματα φοιτήτριες έρχεται να ταράξει τους Πανεπιστημιακούς κύκλους. Ο καθηγητής εγκληματολογίας Δημήτρης Λαΐνης έρχεται αντιμέτωπος με τις αστυνομικές αρχές, καθώς βασικός ύποπτος θεωρείται ο υποψήφιος Πρύτανης, συνεργάτης και φίλος του, Ηλίας Βελισσαράτος, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.

Όσο η ιστορία εκτυλίσσεται, οι ανατροπές διαδέχονται η μια την άλλη και μία καλοστημένη πλεκτάνη που συνδέει όλες τις υποθέσεις αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια. Το σενάριο είναι ιδέα του Σωτήρη Τσαφούλια, το οποίο υπογράφει μαζί με την Κατερίνα Φιλιώτου και εξελίσσεται μέσα από εξαιρετικές ερμηνείες και αρκετό μυστήριο.







Προβολή: 11 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 8 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα στις 6 το απόγευμα, όλα τα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.



Tip: Λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας σεζόν «Έτερος Εγώ-Κάθαρσις», προχωρήστε σε ένα σύντομο binge watch όλων των επεισοδίων του προηγούμενου κύκλου («Έτερος Εγώ – Χαμένες Ψυχές») μέσα από την δωρεάν On demand

υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.





The Pembrokeshire Murders (Έγκλημα, Θρίλερ)

Μία ακόμη σειρά που έκανε την πρεμιέρα της τη φετινή χρονιά, το The Pembrokeshire Murders βασίζεται στο αστυνομικό θρίλερ «Catching the Bullseye Killer», μία αληθινή ιστορία γραμμένη από τον υψηλόβαθμο αξιωματικό της αστυνομίας Steve Wilkins και τον δημοσιογράφο του ITV news, Jonathan Hill. Στον ρόλο του Steve Wilkins βρίσκεται ο Luke Evans (Dracula Untold, The Alienist, The Great Train Robbery), σε μία πολυαναμενόμενη ερμηνεία.

Η πλοκή διαδραματίζεται γύρω από δύο ανεξιχνίαστους φόνους από τη δεκαετία του '80, καθώς το 2006, ο ντετέκτιβ Steve Wilkins αποφασίζει να «ανοίξει» ξανά και τις δύο υποθέσεις. Μέσα από καινοτόμες ιατροδικαστικές μεθόδους, ο Wilkins και η ομάδα του ανακαλύπτουν στοιχεία που ενδεχομένως να συνδέουν τους φόνους με μία σειρά διαρρήξεων που πραγματοποιήθηκαν στα 80s και 90s. Ο δράστης των διαρρήξεων που είχε συλληφθεί, ωστόσο, φτάνει στο τέλος της ποινής του στη φυλακή - ο αγώνας ξεκινά όταν ο Wilkins χρειάζεται να προλάβει αρκετά αποδεικτικά στοιχεία πριν τελειώσει η ποινή έτσι ώστε, ένας πιθανός serial killer να μην βγει και πάλι ελεύθερος.

Προβολή: 19 Δεκεμβρίου COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD 3 επεισόδια back to back από τις 6 το απόγευμα, αμέσως μετά τη Μεγάλη Βρετανία.





Tip: Αν σας ενδιαφέρουν οι σειρές που διαδραματίζονται σε προηγούμενες δεκαετίες, το «Small Axe» είναι μία σειρά που θα σας τραβήξει την προσοχή. Ο βραβευμένος με Oscar, Steve McQueen (12 Χρόνια Σκλάβος), κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο και «αγγίζει» θέματα όπως ρατσισμός και ισότητα στη Μεγάλη Βρετανία, κατά τη διάρκεια των 70s και 80s. Η ανθολογία αυτή είναι μία εξαιρετική απεικόνιση της βρετανικής ιστορίας της εποχής, μέσα από ξεχωριστές ερμηνείες και ιδιαίτερη σκηνοθεσία. Η σειρά είναι διαθέσιμη δωρεάν στην on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

Κι αν αποφασίσετε να κάνετε ένα διάλειμμα από το binge watching, υπάρχει μία νέα υπηρεσία της COSMOTE TV που έρχεται για να μας δώσει ακόμα έναν λόγο να οργανώσουμε τις ιδανικές movie nights. Η νέα PVod υπηρεσία, δίνει τη δυνατότητα στους συνδρομητές COSMOTE TV να νοικιάσουν κινηματογραφικές ταινίες, λίγο μετά την έξοδό τους στις αίθουσες, και να τις παρακολουθήσουμε στο σπίτι, μέσα από τη νέα επιλογή της υπηρεσίας Movies Club.

Μπορεί το σινεμά να μην αποτελεί επιλογή για τώρα, αλλά στην COSMOTE TV βρίσκουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και τις πρεμιέρες πολυαναμενόμενων τίτλων, καθώς στην υπηρεσία PVod προστίθενται τίτλοι κινηματογραφικών ταινιών που θα κάνουν πανελλήνια πρεμιέρα απευθείας στην COSMOTE TV, σε αποκλειστική συνεργασία με τις εταιρείες διανομής Odeon, Tanweer, Spentzos και Rosebud.21. Μέσα στον Δεκέμβριο θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ταινίες όπως The Doorman, The Secret Garden, Hard Kill, Run, Tales of The Lockdown, Cambio Tutto, How to Be a Good Wife, Jiu Jitsu και Fatman.

