Πώς κατάφερε η RuPaul να γίνει μία απ' τις πιο επιδραστικές σούπερ-σταρ της δεκαετίας του '10

Eίναι η πιο πετυχημένη drag queen του κόσμου με δεκάδες πρωτιές (απ' το πρώτο talk show με παρουσιάστρια drag queen μέχρι την πρώτη drag queen που κέρδισε βραβεία ΕΜΜΥ), όμως πέρα απ' την πλάκα η RuPaul έφερε στο προσκήνιο ένα σωρό σημαντικά ζητήματα. Μίλησε, και μιλά, για τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας, για τον ρατσισμό εναντίον των μαύρων, για τον μισογυνισμό – τα περισσότερα απ' αυτά τα έφερε στους τηλεοπτικούς δέκτες των ΗΠΑ τη δεκαετία του '90, τότε που κανένας δεν μιλούσε στην τηλεόραση για τέτοια δύσκολα ζητήματα. Σήμερα το περιοδικό TIME τον θεωρεί έναν από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον πλανήτη.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι drag queens δεν έχουν κάνει ούτε σκοπεύουν να κάνουν αλλαγή φύλου. Πρόκειται για άντρες –γκέι, με ελάχιστες εξαιρέσεις– που, σαν ηθοποιοί, ντύνονται με γυναικεία ρούχα ερμηνεύοντας διαφορετικές περσόνες για τις ανάγκες των σόου τους. Τα βράδια ξεφάβονται και ξαναγίνονται ο εαυτός τους.

Λίγες είναι οι drag queens που δεν νοιάζονται για την αντωνυμία που θα χρησιμοποιήσεις μιλώντας γι' αυτές και ακόμα λιγότερες φυσικά αυτές που έκαναν καριέρα και ως άντρες και ως drag queens. Σε αντίθεση με την πλειονότητα, ο/η Rupaul δέχεται να προσφωνείται και με το αρσενικό και με το θηλυκό άρθρο – «δεν με νοιάζει πώς θα μου απευθυνθείς, αρκεί να το κάνεις» έχει γράψει στην αυτοβιογραφία της.

Με την επιτυχία του «RuPaul's Drag Race» οι δίσκοι της άρχισαν να ξανακάνουν σουξέ –μεγαλύτερο από ποτέ–, κυκλοφόρησε ένα σωρό βιβλία, έβγαλε αρώματα, παιχνίδια, αξεσουάρ. Ο επιχειρηματίας RuPaul Charles ήταν τόσο εφευρετικός, όσο και η βασίλισσα RuPaul.

Γεννήθηκε ως RuPaul Andre Charles στις 17 Νοεμβρίου του 1960 στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια. Το όνομα RuPaul το επέλεξε η μητέρα του, με καταγωγή απ' τη Λουιζιάνα – το Ru προέρχεται από τον όρο «roux» που περιγράφει τη βάση του φαγητού gumbo και άλλων λιχουδιών των κρεολών. Ήταν 7 ετών όταν πήραν διαζύγιο οι γονείς του και τον μεγάλωσε, μαζί με τις τρεις αδερφές του, η μητέρα του.

Με την αδερφή του Roz το 1972. Ο Ru φαίνεται υπέροχος σε αυτήν τη selfie του 1981.

Στα 15 του άφησε το Σαν Ντιέγκο και πήγε με την αδερφή του Renetta στην Ατλάντα για να σπουδάσει σε δραματική σχολή. Πέρασε πολλά χρόνια προσπαθώντας να ξεχωρίσει και να πετύχει στη σόουμπιζ. Δυσκολεύτηκε αρκετά. Ίσως η Ατλάντα να μην ήταν έτοιμη για το ταλέντο του, πάντως προσπάθησε να βγάλει δίσκους και να γυρίσει ταινίες, ενώ τα βράδια έδινε σόου ως χορευτής. Σύντομα άρχισε να κάνει drag show και τότε ήταν που ξεκίνησε να ξεχωρίζει, και όχι μόνο επειδή ήταν πανύψηλος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες drag queens.

Το 1989 επιλέχθηκε από τους B-52s να παίξει στο βιντεοκλίπ τους «Love Shack» κι αυτή ήταν η πρώτη φορά που το ευρύτερο κοινό γνώρισε τη RuPaul. Δεν εξαργύρωσε εύκολα τα μερικά δευτερόλεπτα της εμφάνισής του στο βιντεοκλίπ. Συνέχισε να δίνει σόου στα κλαμπ στην Ατλάντα, χρησιμοποιώντας το πλήρες όνομά της, μέχρι που μερικά προχωρημένα κλαμπ της Νέας Υόρκης της έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δουλειά της.

Φωτογραφημένος από τον Bill Adler για το «Rolling Stone», 1982.

Σε μια περίοδο που η πολύχρωμη μητρόπολη έσφυζε από δημιουργικότητα, η RuPaul έκανε ό,τι προλάβαινε. Ξεχωριστά σόου στο Pyramid Club, θεατρικές παραστάσεις (όπως η μονόπρακτη παρωδία επιστημονικής φαντασίας «My Pet Homo»), εμφανίσεις στο ετήσιο φεστιβάλ Wigstock –έπαιξε μάλιστα και στο σχετικό ντοκιμαντέρ–, περάσματα από την τηλεοπτική εκπομπή «Manhattan Cable» όπου παρουσίαζε ό,τι πιο εκκεντρικό είχε να προσφέρει η Νέα Υόρκη. Και πάλι, όμως, απείχε πολύ απ' το να τη χαρακτηρίσεις σταρ. Όλα θα άλλαζαν σύντομα, χάρη στη μουσική της.

Το 1993, η RuPaul ηχογράφησε ένα άλμπουμ με house χιτάκια που λεγόταν «Supermodel of the World». Χρησιμοποίησε έξυπνα τη μόδα των supermodels και αυτοπαρουσιάστηκε ως ένα απ' αυτά. Γεμάτο με τραγούδια για φωτογραφίσεις και πασαρέλες, πάντα με το οξυδερκές χιούμορ της, το άλμπουμ την έκανε διάσημη σε Αμερική και Ευρώπη. Το μεγάλο της σουξέ ήταν το «Supermodel (You Better Work)», κυρίως λόγω του βιντεοκλίπ του που έκανε γνωστή την περσόνα RuPaul στους άναυδους τηλεθεατές. Ήταν ασυνήθιστο για μια drag queen να κάνει μαζική επιτυχία. Το MTV, που τότε έπαιζε κυρίως grunge και gangsta rap, έκανε μια εξαίρεση για χάρη της και το «Supermodel» ήταν από τα βίντεο που έπαιζε πιο συχνά εκείνη την περίοδο. Οι πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις σε talk shows παναμερικανικής εμβέλειας, όπως το περίφημο «Arsenio Hall Show», μεγάλωσαν το ενδιαφέρον γι' αυτό το παράξενο στα μάτια της μέσης Αμερικής πλάσμα.

RuPaul - Supermodel (You Better Work)

Σύντομα έγινε στ' αλήθεια σούπερ μόντελ, όταν η MAC Cosmetics του ζήτησε να υπογράψει συμβόλαιο και να πρωταγωνιστήσει ως drag queen στις διαφημιστικές της καμπάνιες, συχνά με τη λεζάντα «I am the MAC girl». Χωρίς να χάσει χρόνο, έγραψε και την αυτοβιογραφία του και την προώθησε παίζοντας έναν γκεστ ρόλο στη σαπουνόπερα του ABC «All my children» το 1995.

Το κοινό δεν χόρταινε την drag περσόνα του και το 1996 απέκτησε την πρώτη του τηλεοπτική εκπομπή στο VH1, που λεγόταν «The RuPaul Show». Δεκάδες διάσημοι καλλιτέχνες κάθισαν στον καναπέ για να τους πάρει συνέντευξη, απ' την Diana Ross και τους Duran Duran μέχρι την Cyndi Lauper, την Olivia Newton-John και τους Backstreet Boys. Μαζί του, ως συμπαρουσιάστρια, ήταν η φίλη του Michelle Visage, με την οποία θα έκαναν και ραδιοφωνικές εκπομπές (η Visage είναι ακόμα φίλη αλλά και συνεργάτις στο «RuPaul's Drag Race»).

Ένας δεύτερος, λιγότερο επιτυχημένος δίσκος ακολούθησε με τίτλο «Foxy Lady» και μετά ένας τρίτος, το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ «Ho Ho Ho», ενώ το 1997 συνεργάστηκε με τη θρυλική Martha Wash για τη «συνέχεια» του κλασικού «It's Raining Men». Πριν φύγει ο 20ός αιώνας εδραίωσε το στάτους της ως διασημότητας, παίζοντας σε ταινίες όπως τα δύο «Brady Bunch», αλλά και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις.

Με το που άλλαξε η χιλιετία, φάνηκε πως το άστρο της RuPaul άρχισε να δύει. Δεν ήταν πια τόσο πρωτότυπη η παρουσία μιας drag queen στην τηλεόραση και στη σόουμπιζ, η δε μουσική της καριέρα πήγαινε απ' το κακό στο χειρότερο. Όταν θέλησε το 2004 να βγάλει το τέταρτο άλμπουμ του, ο RuPaul αναγκάστηκε να το κυκλοφορήσει μέσω της εταιρείας που έφτιαξε ο ίδιος, μη βρίσκοντας ανταπόκριση απ' τις μεγάλες δισκογραφικές. Ο δίσκος δεν πήγε άσχημα για τα δεδομένα της καριέρας του, αλλά αγνοήθηκε απ' τα ΜΜΕ, πράγμα που έκανε τον RuPaul να γράψει στο μπλογκ του ότι αισθάνθηκε «προδομένος απ' τη βιομηχανία της σόουμπιζ», ακόμα και από τα γκέι ΜΜΕ που δεν του έδωσαν καμία σημασία. Μάλιστα, ένα mainstream (όχι γκέι) περιοδικό, το «Entertainment Weekly», αρνήθηκε να δημοσιεύσει έστω κριτική για τον δίσκο, ζητώντας, αντ' αυτού, απ' τον RuPaul να κάνει ένα κωμικό πέρασμα από ένα άρθρο μόδας. «Ένιωσα σαν ένας μαύρος που τον καλούν στο πάρτι, αλλά μόνο για να σερβίρει» είπε.





To πρώτο βιντεοκλίπ του δίσκου: «Looking good, feeling gorgeous»

«Εντάξει, ήταν ίσως υπερβολή που είπα ότι "ένιωσα προδομένος" απ' τη βιομηχανία του θεάματος» είπε χρόνια αργότερα. «Μάλλον ήταν λάθος λέξη, γιατί κανείς δεν μου είχε υποσχεθεί κάτι ώστε να με προδώσει. Η σωστή λέξη ήταν "απογοητευμένος". Δεν ξέρω τι έπαιζε, δεν μπορούσα με τίποτα να ακουστώ εκείνη την περίοδο, εκτός αν ήθελα να παίξω τον γκέι κλόουν με τον τρόπο που μου υπαγόρευαν οι άλλοι».

Η μεγάλη απογοήτευση, και μαζί ο κίνδυνος να τελειώσει οριστικά η καριέρα του, έκαναν τον RuPaul να ψάξει μια δραστική λύση. Και τότε του ήρθε η ιδέα που άλλαξε όχι μόνο τη δική του ζωή αλλά και πολλών άλλων στον πλανήτη. Σκέφτηκε να φτιάξει ένα ριάλιτι στο πρότυπο του «America's Next Top Model», με drag queens αντί για μοντέλα. Οι διαγωνιζόμενοι κάθε εβδομάδα θα παρουσίαζαν τα ταλέντα τους, θα περνούσαν από δοκιμασίες και στο τέλος κάθε επεισοδίου ένας-ένας θα αποχωρούσαν, μέχρι να μείνει ο νικητής που θα στεφόταν «America's next drag superstar». Η ιδέα ακουγόταν τρελή και μόνο ένα γκέι κανάλι όπως το LOGO θα δεχόταν να τη δοκιμάσει (σύντομα, μετά την τρελή επιτυχία του, θα παιζόταν και από το VH1, που, όπως και το MTV, ανήκει στον ίδιο όμιλο).

H RuPaul φωτογραφημένη ως Ντάμα Κούπα από τον Tim Walker για το ημερολόγιο της Pirelli 2017.

Το πρώτο επεισόδιο του «RuPaul's Drag Race» παίχτηκε τον Φεβρουάριο του 2009 και μοιάζει, όπως και ολόκληρη η πρώτη σεζόν, πολύ φτωχικό σε σχέση με ό,τι ακολούθησε. (Αντί για τεράστια σκηνή-πασαρέλα, οι drag queens παρουσιάζονταν μπροστά από μια μίζερη κουρτίνα!) Ήταν όμως απόλυτα εθιστικό. Το γεγονός πως έδειχνε τους διαγωνιζόμενους τη μία ως άντρες και την άλλη ως drag queens που συνέχεια άλλαζαν λουκ –με αποτέλεσμα αρχικά να μην μπορείς με τίποτα να συνδυάσεις φάτσες και να καταλάβεις ποιος είναι ποια– συνέβαλε στη μυθολογία του σόου.

Εννοείται ότι με τις πιασάρικες ατάκες της και τα πιασάρικα τραγούδια, που διαφήμιζε με κάθε ευκαιρία σε κάθε εκπομπή, η RuPaul έκλεβε την παράσταση και ως άντρας παρουσιαστής αλλά και ως λαμπερή RuPaul που αποφάσιζε ποιος θα φύγει και ποιος θα μείνει. Οι δίσκοι της άρχισαν να ξανακάνουν σουξέ, μεγαλύτερο από ποτέ, κυκλοφόρησε ένα σωρό βιβλία, έβγαλε αρώματα, παιχνίδια, αξεσουάρ: ο επιχειρηματίας RuPaul Charles ήταν τόσο εφευρετικός όσο και η βασίλισσα RuPaul.

Το 2013 έβγαλε μέχρι και τα δικά του καλλυντικά, που έσκισαν, ενώ έναν χρόνο μετά επιλέχθηκε απ' το Αμερικανικό Χρηματιστήριο να χτυπήσει το κουδούνι του NASDAQ, κηρύσσοντας τη λήξη μιας συνεδρίασης. Οι «New York Times» ξανάρχισαν να ασχολούνται με το προφίλ της και το podcast της με τη Michelle Visage «What's the Tee?» έγινε από τα πιο πετυχημένα της περιόδου.

Η πιο πρόσφατη σεζόν του «RuPaul's Drag Race» έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και της χάρισε κι άλλα βραβεία EMMY.

Η τηλεόραση ξαναγάπησε αστραπιαία τη RuPaul και, πέρα απ' το ριάλιτι, παρουσίασε την all-star εκδοχή του, μια παραλλαγή του με καθημερινές γυναίκες που στυλιζάρονταν ως drag queens (το «RuPaul's Drag U»), ένα τηλεπαιχνίδι με τίτλο «Gay for play game show starring RuPaul», ένα talk show για το κανάλι E! σχετικό με τις πλαστικές επεμβάσεις (το «Good Work»), ενώ έγινε και κριτής στο ριάλιτι «Skin Wars».

Η πιο πρόσφατη σεζόν του «RuPaul's Drag Race» (που ξεκίνησε με καλεσμένη τη Lady Gaga) έκανε ρεκόρ τηλεθέασης και της χάρισε κι άλλα βραβεία EMMY. Και απ' ό,τι φαίνεται, το μεγάλο της όνειρο για το οποίο μίλησε σε πολλές συνεντεύξεις της, το να έχει καλεσμένη τη Μαντόνα σε κάποιο επεισόδιο, θα γίνει πραγματικότητα. Μετά από συνεχείς προσκλήσεις αλλά και επεισόδια αφιερωμένα στη Μαντόνα και τα λουκ της, η Βασίλισσα της Ποπ μοιάζει να είπε το «ναι». «Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αν και θα το ήθελα πολύ!» είπε πονηρά τον περασμένο μήνα.

Η αισθηματική ζωή του RuPaul είναι σταθερή εδώ και δεκαετίες. Με τον σύντροφό του, τον Αυστραλό ζωγράφο Georges LeBar, είναι μαζί απ' τις αρχές της δεκαετίας του '90, όταν και γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη. Μετά από σχεδόν 25 χρόνια σχέσης, φέτος τον Ιανουάριο το ζευγάρι τελικά παντρεύτηκε. «Όλα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή, η εμφάνιση, τα συναισθήματα, ακόμα και το φύλο» είχε πει κάποτε η RuPaul. «Το μόνο που μένει σταθερό είναι η αγάπη».

Με τον σύντροφό του, τον Αυστραλό ζωγράφο Georges LeBar, παντρεύτηκαν φέτος τον Γενάρη μετά από 25 χρόνια σχέσης.

