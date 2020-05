Μία μελέτη με Έλληνες ερευνητές, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο διαβασμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις για τα δύο τελευταία έτη. Τα στοιχεία ανακοίνωσε ο επιστημονικός εκδοτικός οίκος WILEY.

Η μελέτη διαπραγματεύεται την επίδραση του ενισχυτικού γεύσης Monosodium Glutamate (MSG) στην υγεία. To MSG ή γλουταμικό μονονάτριο, είναι από τα πιο διαδεδομένα πρόσθετα τροφίμων και χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη γεύση των τροφών.

Το MSG διαθέτει μια συγκεκριμένη γεύση, το ουμάμι, που 100 χρόνια πριν αναγνωρίστηκε από τον Κικουνάε Ικέντα, ως η πέμπτη βασική γεύση, επιπρόσθετα των 4 γνωστών γεύσεων που είναι το γλυκό, το ξινό, το πικρό και το αλμυρό.



Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety» του εκδοτικού οίκου WILEY. Το συγκεκριμένο περιοδικό, είναι πρώτο στην παγκόσμια κατάταξη της επιστήμης και της τεχνολογίας των τροφών. Πρόκειται για μια διεθνή συνεργασία ειδικών στους τομείς της τοξικολογίας, της φαρμακολογίας, της κλινικής ιατρικής και της μεταβολομικής. Σε αυτήν συμμετείχαν και Έλληνες επιστήμονες με επικεφαλής τον καθηγητή Αριστείδη Τσατσάκη.



Αν και γενικά αναγνωρίζεται ως ασφαλές από τους ρυθμιστικούς οργανισμούς, αρκετές μελέτες αμφισβήτησαν τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά του. Ο σκοπός αυτής της επισκόπησης, ήταν να ερευνήσει τη διαθέσιμη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις φερόμενες δυσμενείς επιπτώσεις του MSG.



O γιατρός Δημήτρης Τσουκαλάς, που συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα, ανέφερε ότι «το MSG είναι ένα μόριο που υπάρχει σε φυσική μορφή στα φύκια. Υπάρχουν στοιχεία για αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως η αύξηση βάρους, αυξημένη επίπτωση μεταβολικού συνδρόμου, πονοκεφάλων και ατοπικής δερματίτιδας. Ωστόσο, λόγω της πολυπλοκότητας των συστατικών στις τροφές, δεν είναι εύκολο να αποδειχτεί επιστημονικά ότι αυτές οι επιπτώσεις οφείλονται αποκλειστικά στο MSG. Η σποραδική όμως κατανάλωση του σε μικρές δόσεις, μπορεί να αυξήσει την απόλαυση στη διατροφή όσων το προτιμούν, χωρίς να αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για την υγεία.»



Η επίδραση του MSG στην ανθρώπινη υγεία, φαίνεται ότι απασχολεί σημαντικά την επιστημονική κοινότητα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την εγκυρότητα του επιστημονικού περιοδικού στο οποίο δημοσιεύτηκε, ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην μεγάλη αναγνωσιμότητα της μελέτης.

A Review of the Alleged Health Hazards of Monosodium Glutamate

Anca Zanfirescu 1, Anca Ungurianu 1, Aristides M Tsatsakis 2, George M Nițulescu 1, Demetrios Kouretas 3, Aris Veskoukis 3, Dimitrios Tsoukalas 2 4, Ayse B Engin 5, Michael Aschner 6, Denisa Margină 1



Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. First published: 08 May 2019

https://doi.org/10.1111/1541-4337.12448

Κειμενική Επιμέλεια: Αλεξία Σβώλου