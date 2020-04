Me myself and I. Του Στέφανου Ξενάκη

Γιατί τρωγόμαστε με τους άλλους; Επειδή τρωγόμαστε με τον εαυτό μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γουστάρουμε τον εαυτό μας. Δεν κοιτάμε καν τον εαυτό στον καθρέφτη.