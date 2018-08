Letterheads 2018: London Calling – Στην πιο μεγάλη διοργάνωση lettering του καλοκαιριού

«Φέτος ο Δεκαπενταύγουστος με βρήκε στο αεροπλάνο για Λονδίνο. Το πάθος μου για τις custom γραμματοσειρές, την τυπογραφία και την καλλιγραφία με οδήγησε στον χώρο του Bargehouse, στο OXO Tower Wharf, oπου διεξάγεται η διεθνής συνάντηση των Letterheads, London Calling 2018.

Αυτή η συνάντηση συνεχίζει μια παράδοση που ξεκίνησε το 1975 στο Ντένβερ του Κολοράντο από επτά μαθητευόμενους και λάτρεις των χειροποίητων επιγραφών σε προσόψεις, τοίχους και τζαμαρίες καταστημάτων και αυτοκινήτων – και όχι μόνο.

Αυτό που τους απασχολούσε εκτός από τις γραμματοσειρές, τις χειροποίητες πινακίδες, τις επιγραφές και τις ταμπέλες ήταν και οι τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για τον σχεδιασμό και την παραγωγή τους. Η προσέγγιση τους εξαπλώθηκε γρήγορα, οδηγώντας σε παρόμοια γεγονότα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, στον Καναδά, την Ευρώπη, τη Νεα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

Περισσότεροι από 200 sign painters και lettering professionals από 30 χώρες και 5 ηπείρους συναντηθήκαμε για να μοιραστούμε δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες, σε ένα διασκεδαστικό και ανεπίσημο περιβάλλον. Το κίνημα των Letterheads συνεχίζει μέχρι και σήμερα, βασισμένο στο ήθος που προωθεί την διδασκαλία, τη μάθηση και την μετάδοση δεξιοτήτων από τη μία γενιά στην άλλη.



Την Πέμπτη το πρωί έφτασα στο ισόγειο του Bargehouse για εγγραφή, όπου μας υποδέχτηκε ο Sam Roberts, ο άνθρωπος πίσω από τη διοργάνωση του Λονδίνου. Ένα χειροποίητο επιβλητικό λάβαρο του Μark Oatis (ιδρυτή των Letterheads) κρεμασμένο στην είσοδο γράφει ''Letterheads, Keepers of our Craft''. Δίπλα μια τοιχογραφία των Alphabetics Anonymous με καλωσορίζει με ένα τεράστιο ''Welcome''.

Κάνω την εγγραφή και ανεβαίνω για αναγνώριση του χώρου. Τέσσερις όροφοι γεμάτοι με πάνελ στημένα για να υποδεχτούν τους καλλιτέχνες. Αίθουσα με προβολές ντοκιμαντέρ για τη ''χαμένη'' τέχνη των sign painters. Στον πρώτο όροφο είναι ήδη στημένη η έκθεση ''Grand Exhibition of the Pre-Vinylite Society'' με ομιλήτρια την Meredith Kasabian. Πιο πάνω, ο Mike Meyer περιμένει να υποδεχτεί τους ''αρχάριους'' με ύφος ψαρωτικού λοχαγού που στο τέλος γίνεται κολλητός σου.

Δίπλα ο Chris Sturdivant και οι Brilliant Signs ξεδιπλώνουν τα μυστικά τους γύρω από το gilding (γραμματοσειρές με φύλλα χρυσού πάνω σε γυαλί). Στον τρίτο όροφο, υπάρχουν ακόμα περισσότερα πάνελ και ένα μπαρ με άφθονες μπύρες για συζητήσεις, γνωριμίες και ανταλλαγή απόψεων. Στον τέταρτο, η μεγάλη αίθουσα ομιλιών και σεμιναρίων με τον Noel Weber να μας ταξιδεύει στον χρόνο.



Οι χώροι σιγά-σιγά γεμίζουν με καλλιτέχνες και τα πινέλα παίρνουν φωτιά. Η ατμόσφαιρα πυκνώνει από τις έντονες μυρωδιές των χρωμάτων. Γνωριμίες με καλλιτέχνες όλων των εθνικοτήτων και ηλικιών. Παλιοί, έμπειροι, αρχάριοι, όλοι μαζί ενώνουμε την αγάπη μας για την τέχνη γύρω από τις χειροποίητες γραμματοσειρές.

Στον προαύλιο χώρο οι J.K. Carter διακοσμούν ένα παλιό κάρο με την τεχνική του pinstriping. Oι Βespoke Signs ζωγραφίζουν την τζαμαρία του Bargehouse με χριστουγεννιάτικα σχέδια. Σε όλους τους χώρους τρέχουν διάφορα workshops, επιδείξεις και ομιλίες γύρω από τεχνικές, τάσεις και ιστορικές αναδρομές της τέχνης των sign painters.

Tο απόγευμα οι GhostSigns μας ξεναγούν σε παλιές επιγραφές του Λονδίνου. Το βράδυ ο Craig Winslow ξαναφέρνει στη ζωή ξεθωριασμένη επιγραφή 100 ετών σε γέφυρα του κέντρου με το project ''Light Capsule''.

Η Παρασκευή και το Σάββατο συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό με ενδιαφέροντα projects και workshops. Το βράδυ του Σαββάτου κλείνει με live των The Nut Jumpers και την Κυριακή γίνεται δημοπρασία με τα έργα των καλλιτεχνών για φιλανθρωπικό σκοπό. Η αυλαία κλείνει και όλοι μέσα μας είμαστε σίγουρα διαφορετικοί, χαιρετιόμαστε γεμάτοι εμπειρίες, γνωριμίες, συγκινήσεις, χαμόγελα και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη συνάντηση... Μέχρι τότε να θυμάστε ή I.O.A.F.S. ;)».

O Merlin είναι ενεργός graffiti writer από το 1995. Συμμετείχε σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς graffiti στην Ελλάδα και του εξωτερικού. Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Στέτιν (Πολωνία). Έργα του έχουν φιλοξενηθεί σε site, βιβλία και περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το στυλ του βασίζεται κυρίως σε lettering και typography και χρησιμοποιεί διάφορες μικτές τεχνικές.

Έργο από το "The Better Letters Glowing Alphabet Peep Show". Φωτο: Courtesy of Letterheads Έργο από το "The Better Letters Glowing Alphabet Peep Show". Φωτο: Courtesy of Letterheads

Shelby Rodeffer (Finer Signs), 'The Good Woman' από την έκθεση 'The Grand Exhibition of the Pre-Vinylite Society: An 18th Century Revival'. Φωτο: Courtesy of Letterheads

Κατάστημα στον χώρο της έκθεσης. Φωτο: Courtesy of Letterheads

