Ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζει τη μεγαλύτερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών, a.k.a. Game Of Thrones, είναι η έντονη παρουσία του γυναικείου φύλου.

Αν και η εποχή θυμίζει τον ιστορικό Μεσαίωνα (με ιππότες, κάστρα και βασιλιάδες), οι γυναίκες εδώ μάλλον παίζουν διαφορετικά το παιχνίδι της εξουσίας.

Σίγουρα υπάρχει το στοιχείο του ισχυρού αρσενικού που έχει τον πρώτο λόγο, αλλά αυτό πολλές φορές εκμηδενίζεται μπροστά σε δράκους και μαχαίρια ή μαγικές δυνάμεις.

Το να ξεχωρίσεις 10 χαρακτήρες δεν είναι και το πιο εύκολο σε μία σειρά που μετράει 7 κύκλους, αλλά θα κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και θα θυμηθούμε όλα τα κορίτσια, τα μικρά και τα μεγάλα, με τους μικρούς και τους μεγάλους ρόλους.

Ξεκινάμε με την τωρινή βασίλισσα Cersei Lannister. Είναι η γυναίκα που αγαπάς να μισείς. Δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό, είναι αδίστακτη και πιο ψυχρή και από τον Night King (σχεδόν).

Θεωρεί ότι για όλα αυτά που κατηγορείται, αν ήταν άνδρας απλά θα περνούσαν χωρίς να γίνει και πολύ κουβέντα, ενώ ο Θρόνος θα ήταν μάλλον δικός της.

Βέβαια για την ώρα και έχοντας θάψει όλα τα παιδιά της αλλά και τον επίσημο σύζυγό της, είναι αυτή που κάθεται στο σίδερο αλλά όχι για πολύ. Και εδώ ερχόμαστε στην επόμενη μεγάλη φιγούρα.

Daenerys Targaryen: Η απόγονος της μεγάλης δυναστείας των Targaryen τα έχει όλα: είναι όμορφη, νέα, αποφασισμένη, ιδεολόγος και φυσικά βασίλισσα. Μας πρωτοσυστήθηκε ως το άγουρο κοριτσάκι που «πούλησε» ο μεγαλομανής αδελφός της στον αρχηγό των άγριων Dothraki.

Τελικά κατάφερε να κερδίσει και αυτούς τους άγριους, να γίνει η απελευθερώτρια δούλων στις περιοχές που πέρασε και φυσικά η μητέρα των εντυπωσιακών δράκων που σκορπούν τον τρόμο και το δέος όπου πετάνε. Το μαγικό αυτό ξανθό πλάσμα δεν καίγεται γιατί έχει τη φωτιά μέσα της.

Η επόμενη τριάδα είναι οι κυρίες του οίκου των Stark. Ξεκινάμε με τη μητέρα Catelyn Stark. Μεγάλη και σεβάσμια μορφή των πρώτων κύκλων, είναι η γυναίκα που θα ήθελες να έχεις φίλη. Έξυπνη, καλόψυχη, σοβαρή, υποδειγματική σύζυγος και μητέρα, αποφασιστική, ήταν η ήρεμη δύναμη του Βορρά.

Η μοίρα δεν της φέρθηκε καλά όμως, ξεκινώντας με τον αποχωρισμό από τον άνδρα της Ned όταν ανέλαβε καθήκοντα Αρχισυμβούλου του τότε Βασιλιά Robert. Στη συνέχεια, ακολούθησε και η θανάτωσή του, ενώ είχε προηγηθεί ο βαρύς τραυματισμός του γιου της Bran που τον κατέστησε ανάπηρο.

Αυτή, σε όλα τα δεινά που περνούσε και που είχαν την υπογραφή των Lannister, παρέμεινε βράχος, αγωνίστηκε για την επικράτηση του μεγάλου γιου της Robb στο Βορρά και κράτησε την οικογένειά της ενωμένη. Όσο τουλάχιστον ήταν ζωντανή...

Η δεύτερη τη σειρά Stark είναι η όμορφη κοκκινομάλλα Sansa. Αν και στην αρχή πολύ με εκνεύριζε όλο αυτό το ονειροπόλο και αφελές που έβγαζε σαν να ήταν κανένα χαζοχαρούμενο κοριτσάκι (που βασικά ήταν), η πορεία της άλλαξε σαφέστατα προς το καλύτερο.

Φταίει και η ταλαιπωρία που πέρασε αρχικά με τους Lannister, μετά με τον Ramsay Bolton και βασικά μέχρι να επιστρέψει στο σπίτι της.

Πλέον, αυτά αποτελούν παρελθόν, η ίδια μεγάλωσε και έγινε μια δυναμική και έξυπνη γυναίκα που καταλαβαίνει τόσο από ανθρώπους όσο και από πολιτική.

Η αγαπημένη μου είναι αδιαμφισβήτητα η μικρή θεούλα Arya Stark. Το αγοροκόριτσο που καμία σχέση δεν είχε με την καλοβαλμένη και περιποιημένη αδελφή της είχε εξαρχής δυνατό χαρακτήρα και έξοχη προσωπικότητα.

Είδε τον πατέρα της να πεθαίνει μπροστά στα μάτια της και προτίμησε να το σκάσει προκειμένου να πιαστεί στα χέρια των σκοτεινών Lannisters.

Ντυμένη αγόρι περιπλανήθηκε σαν ζητιάνος για να καταλήξει στο Braavos και να γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, μαθητεύοντας δίπλα στους The Faceless Men ώστε να πάρει την εκδίκησή της. Θυμάστε;

Η σούπερ γιαγιά της Margaery Tyrell, Olenna Tyrell είναι μία φιγούρα που δύσκολα ξεχνάς. Φαινομενικά στο περιθώριο των εξελίξεων, είναι μια κυρία που δεν φοβάται να μιλήσει, τουναντίον, θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την οικογένειά της.

Ξεχωριστή στιγμή της ήταν όταν οργάνωσε τη δολοφονία του ψυχάκια και ανισόρροπου Jeoffrey, προκειμένου να σώσει την εγγονή της από βέβαιο σαδιστικό βίο μαζί του.

Και ερχόμαστε στην εγγονή Margaery, κόρη ενός από τους πλουσιότερους Οίκους του Westeros, αυτού των Tyrell. Αν και στα βιβλία δεν «φαίνεται» τόσο πολύ, στη σειρά είναι ένα θηλυκό που έγραψε τη δική της ιστορία.

Μεγαλωμένη με τη γιαγιά της που ήταν και η μέντοράς της, γνώριζε από ίντριγκες και πολιτική. Διέθετε μια γοητεία και ένα σεξαπίλ (μάλλον το κορυφαίο στη σειρά) που δεν άφηνε ασυγκίνητο το ανδρικό κοινό και σε αυτό βοήθησε μάλλον και η φιγούρα της Natalie Dormer που την υποδύθηκε.

Μία λιγότερη θηλυκή περσόνα, αλλά σίγουρα περισσότερο σημαντική στην ιστορία μας, είναι αυτή της βασίλισσας Yara Greyjoy (Asha σύμφωνα με το βιβλίο). Πολεμάει, ηγείται στρατούς και δεν καταλαβαίνει από δυσκολίες.

Ειδικότερα σε ένα περιβάλλον που κατοικείται από «ούγκανους» (νεολογισμός που βγαίνει από το ηχητικό «ουγκ ουγκ», βλέπε χοντροκομμένοι, απαίδευτοι και σκληροί άνθρωποι) στα Iron Islands.

Μια εξίσου σπουδαία μαχήτρια είναι και η Brienne of Tarth. Μοναχοκόρη του άρχοντα του νησιού Tarth, η Brienne αποτελεί μια γυναίκα που φέρνει τους άνδρες σε δυσκολία (πλην ενός αγρίου που την ερωτεύτηκε με μία ματιά – εδώ πέφτουν πολλές καρδούλες) λόγω της σωματοδομής της και της περιβολής της ως ιππότης. Σαφέστατα και η ικανότητά της στη μάχη επικουρεί ως προς αυτό, άσχετα αν η ίδια είναι πάντα ευγενική και ηθική.

Όχι με ξίφος αλλά με άλλους πιο σκοτεινούς τρόπους έχει ανελιχθεί η Melissandre, η μυστηριώδης γυναίκα από το Asshai. Δεν το λες και λίγο από σκλάβα στα παιδικά της χρόνια να γίνει το δεξί χέρι του νόμιμου διαδόχου του θρόνου των Επτά Βασιλείων, Stannis Baratheon.

Η κάποτε ιέρεια του ναού του Κόκκινου Θεού με τις μαγικές ικανότητες, κατάφερε να γίνει απαραίτητη στην πρώτη γραμμή των διεκδικητών του Θρόνου. Πολλοί θα θυμούνται και το απίθανα καλλίγραμμο σώμα της Carice Anouk van Houten που την υποδύεται.

Αυτή είναι μία δεκάδα. Θα μπορούσε να είναι εύκολα και εικοσάδα αν σκεφτεί κανείς την Ygritte (η αγαπημένη «άγρια» του Jon Snow), την εξωτική Missandei (πάντα δίπλα στην Καλίσι), τη Meera Reed (που τραβούσε επί πόσα επεισόδια τον Bran Stark) ή ακόμα και τις θανατηφόρες γυναίκες Sand (Obara, Nymeria, Tyene και φυσικά η αρχηγός των Sand Snakes, Ellaria).

Όλες αυτές τις φοβερές γυναίκες μπορούμε να τις (ξανα)απολαύσουμε. Για την ώρα βέβαια πρώτη προτεραιότητα είναι ο τελευταίος 8ος κύκλος. Ο Σιδερένιος Θρόνος λέτε να είναι τελικά γυναικεία υπόθεση;