Sean O'Pry

Με καταγωγή από την Τζόρτζια των ΗΠΑ, ο Sean O' Pry κέρδισε τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου αντρικού μοντέλου για το 2013 από το περιοδικό Foebes, ενώ έχει πρωταγωνιστήσει σε αμέτρητες καμπάνιες την τελευταία δεκαετία για φίρμες όπως Calvin Klein και Armani.

Alex Lundqvist

Ο Σουηδός έκανε το μεγάλο "break" του στη δεκαετία του '90 πρωταγωνιστώντας μαζί με την Έλενα Κρίστενσεν στην καμπάνια AW97 του Versace, ενώ κάποιες από τις πιο γνωστές του εμφανίσεις ήταν για τις φίρμες Guess και Hugo Boss.

David Gandy

Ο Gandy έγινε ένα από τα πιο διάσημα αντρικά μοντέλα στον κόσμο όταν επιλέχτηκε ως το πρόσωπο του αρώματος Light Blue των Dolce & Gabbana το 2006. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, κερδίζει γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο χάρη στα συμβόλαιά του με τους D&G και με το Marks & Spencer.

Mark Vanderloo

50 ετών πλέον, ο Ολλανδός Mark Vanderloo ανήκει στους βετεράνους της βιομηχανίας, στην οποία βρέθηκε κατά τύχη στις αρχές της δεκαετίας του '90 σε μια φωτογράφηση μόδας της κοπέλας του. Στη συνέχεια έγινε πασίγνωστος κυρίως από τις καμπάνιες του Hugo Boss στις οποίες συμμετείχε.

Tyson Beckford

Αφού έγινε διάσημος ως τα πρόσωπο της γραμμής Polo του Ralph Lauren στα '90s, ο Beckford εκτός από το μόντελιγκ έχει διαγράψει και μια επιτυχημένη πορεία στη showbiz, ως ηθοποιός αλλά και ως οικοδεσπότης του τηλεοπτικού ριάλιτι "Make Me A Supermodel".

Godfrey Gao

Το 2011, ο Καναδο – Ταϊλανδός Godfrey Gao έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Ασιάτης πρωταγωνιστής της καμπάνιας αντρικών εσωρούχων Louis Vuitton. Ακολούθως, ξεκίνησε την επιτυχημένη του καριέρα ως σταρ κινεζικών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

Evandro Soldati

Ο Βραζιλιάνος «με το αγγελικό πρόσωπο» οφείλει σε μεγάλο βαθμό την καριέρα του στη μητέρα του που τον έγραψε χωρίς ο ίδιος να το ξέρει σε διαγωνισμό μοντέλων της πατρίδας του το 2002. Εκτός από γνωστές διαφημιστικές καμπάνιες του Armani και του Narciso Rodriguez, το 2010 εμφανίστηκε και στο βίντεο του κομματιού Lady Gaga, "Alejandro".

Marcus Schenkenberg

Η πιο γνωστή ίσως φυσιογνωμία στους παλιότερους, ο 50χρονος Σουηδός είχε γίνει διάσημος κυρίως για τις διαφημίσεις του Calvin Klein στα '90s, καθώς και για υψηλού προφίλ καμπάνιες του Versace και του Armani

Jon Kortajarena

Ο Kortajarena ήταν μόλις 18 χρονών όταν έγινε το πρόσωπο του Just Cavalli το 2004. Από τότε, ο Ισπανός έχει πρωταγωνιστήσει σε αναρίθμητες καμπάνιες – Valentino, Giorgio Armani, Chanel, Hugo Boss among them – ενώ εμφανίστηκε και στην ταινία A Single Man (2009) του Τομ Φορντ.

Lucky Blue Smith

Μετά την «ανακάλυψή» του σε ηλικία 10 ετών, ο γεννηθείς στην Γιούτα αλλά κάτοικος Λος Άντζελες, Lucky Blue Smith, βρέθηκε να κάνει το μοντέλο για τον Yves Saint Laurent δύο χρόνια αργότερα. Έκτοτε, η άνοδος του στον χώρο υπήρξε ραγδαία. Είκοσι ετών πλέον, έχει πάνω από τρία εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και πρωταγωνιστεί σε καμπάνιες του Tom Ford, του Tommy Hilfiger και του Calvin Klein μεταξύ πολλών άλλων.

Με στοιχεία από την British Vogue