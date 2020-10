ADVERTORIAL

Η σωστή εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα σημαντική - όσο και η επιλογή της κατάλληλης σχολής. Κάθε επαγγελματίας, που θέλει να διαπρέψει σε ένα περιβάλλον υψηλών επαγγελματικών απαιτήσεων , ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον κλάδο της μαγειρικής, χρειάζεται την απόκτηση γνώσης, αλλά και τη σωστή καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της αγοράς.

Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να επιλέξει μία σχολή που θα προσφέρει όλα τα παραπάνω, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξειδικευμένη διδακτική μεθοδολογία, ώρες εμπειρίας σε εργαστήρια που προσομοιάζουν σύγχρονες και πραγματικές συνθήκες και φυσικά, προοπτικές για επαγγελματική αποκατάσταση. Καθώς διανύουμε μία δύσκολη εποχή, χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε πως η σχολή που θα επιλέξουμε θα μας προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια τα οποία θα καθορίσουν την επαγγελματική μας πορεία. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτωση, η φήμη και το όνομα μιας σχολής συνοδεύουν πάντα το βιογραφικό ενός επαγγελματία.

Συνδυασμός Θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας

Σε ό,τι αφορά την μαγειρική, ένας μελλοντικός chef χρειάζεται να κατέχει όχι μόνο γαστρονομικές, αλλά και παραγωγικές και οργανωτικές ικανότητες. Μία επαγγελματική κουζίνα, άλλωστε, έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις. Η σχολή θα πρέπει να συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με τη hands on εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες. H σχολή Μαγειρικής LE MONDE με μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο, έχει επενδύσει σε εργαστήρια και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών για να διασφαλίσει στους σπουδαστές της την αναγκαία εμπειρία.

Εκπαιδευτικοί με γνώση και εμπειρία

Οι καθηγητές πρέπει να διαθέτουν μεταδοτικότητα κι αγάπη για το αντικείμενο, να εμπνέουν, να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν σε θεωρητικό κα πρακτικό επίπεδο. Να διαθέτουν επίσης προσωπική εμπειρία και ρεαλιστική γνώση των απαιτήσεων της αγοράς, επαγγελματικές αξίες, δικτύωση, αναγνώριση από τον κλάδο τους και βέβαια τη διάθεση και την αφοσίωση να βρίσκονται πάντοτε δίπλα στους μαθητές τους.

Αξιοποίηση της ελληνικής γαστρονομίας

Η ελληνική μαγειρική παράδοση μπορεί να διδάξει πολλά σε έναν νέο chef. Σε συνδυασμό με τη διεθνή κουζίνα, δημιουργείται μία πηγή έμπνευσης και απείρων συνδυασμών, η οποία μπορεί να εξελίξει ιδιαίτερα τις δεξιότητες ενός σπουδαστή. Στη LE MONDE, θα διδαχτεί πώς να αξιοποιήσει σωστά και σε βάθος τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η ελληνική γαστρονομία, από καταξιωμένους καθηγητές που έχουν μία πετυχημένη πορεία χρόνων στον επαγγελματικό τομέα της μαγειρικής.

Επαγγελματική αποκατάσταση & διεθνείς διασυνδέσεις

Εκτός από το κομμάτι των σπουδών, μία σχολή μαγειρικής χρειάζεται να προσφέρει και τις κατάλληλες προοπτικές για επαγγελματική εξέλιξη. Η LE MONDE, έχει χτίσει μέσα στα χρόνια ένα μεγάλο δίκτυο διασυνδέσεων με μερικές από τις πιο γνωστές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έτσι, ο κάθε σπουδαστής έχει τη δυνατότητα άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με το τέλος των σπουδών του, σε συνδυασμό με εξαιρετικές αμοιβές, κοινωνική αναγνώριση, αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης μία πετυχημένης ατομικής επιχείρησης.

Success stories που αποδεικνύουν την επιτυχία

Αν θέλει κανείς να δει τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος ή την επιρροή και τη φήμη μιας σχολής, χρειάζεται να δει τους αποφοίτους της. Τι έχουν καταφέρει; Ποιο είναι το προσωπικό τους success story; Από τη σχολή Μαγειρικής της LE MONDE έχει αποφοιτήσει μια πλειάδα καταξιωμένων επαγγελματιών όπως οι Άκης Πετρετζίκης, Τάσος Μαντής, Γκίκας Ξενάκης, Μιχάλης Νουρλόγλου, Ανδρέας Λαγός, Μανώλης Σαρρής, Σταύρος Βαρθαλίτης, κ.ά. Δείτε τις ιστορίες τους, εμπνευστείτε και αναρωτηθείτε αν είστε έτοιμοι να γράψετε τη δική σας προσωπική ιστορία.

Ό,τι ψάχνετε, θα το βρείτε στη LE MONDE

Η LE MONDE προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών και επαγγελματικής αποκατάστασης για κάθε μελλοντικό επαγγελματία chef.

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE, εξειδικεύεται στις Σπουδές Μαγειρικής από το 1996 και από τότε έως σήμερα, προετοιμάζει επαγγελματίες που χαίρουν επαγγελματικής αναγνώρισης και κατέχουν θέσεις - κλειδιά στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης.

Είναι πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από το 2001, ενώ έχει διατελέσει στην αντιπροεδρία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Οργανισμού και μέλος του Κοινωνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γνώσης και του Γαστρονομικού Δικτύου του U.N.W.T.O. To 2020 αναδείχθηκε σε Best School of the Year 2020 που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της World Association Of Chefs Societies (WACS - Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων) της οποίας και είναι μέλος και κατέχει υψηλές και πολυάριθμες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών του κλάδου που κατέχουν και εξελίσσουν τη Μαγειρική τέχνη αλλά και μεταλαμπαδεύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες του σύγχρονου επαγγελματία Chef για να μπορεί να πετύχει και στις πιο απαιτητικές κουζίνες του κόσμου.

Προγράμματα Σπουδών:

