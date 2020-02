ADVERTORIAL

Η μεγαλύτερη διαπανεπιστημιακή Ημέρα Καριέρας για StartUp εταιρείες έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 6 Μαρτίου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη), από το CollegeLink, σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.), τη Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Το StartUp Career Day απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις νέες, φοιτητές, τελειόφοιτους και αποφοίτους των τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας, που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε μια StartUp εταιρεία και να λάβουν συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού. Περισσότερες από 50 επιτυχημένες ελληνικές StartUp εταιρείες αναμένεται να συναντήσουν πάνω από 800 συμμετέχοντες που θα αποτελέσουν τη νέα γενιά των στελεχών τους.

Ανάμεσα στις εταιρείες που θα αναζητήσουν τους επόμενους τους συνεργάτες είναι οι RoadCube,Workable, doctoranytime, blueground, quintessential, accusonus, Linked Business,Convert Group, insurancemarket, Hack the Box, FoodOxys, bespot, Plum FinTech, Orfium, Keeano, modulus, rapidbounce, InAccel, Sentio Solutions, Contact Pigeon, giaola, Yuboto, Socital, a bit of Greece, trust and use, eventora, Drope BnB, enaleia, CYRUS P.C, Epignosis, Soccer Hub, inagros, Workathlon, parkingstream.

Κατά τη διάρκεια του StartUp Career Day οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παράλληλες δράσεις, όπως πάνελ και workshops - στη σκηνή των οποίων θα παραβρεθούν διακεκριμένα στελέχη του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κλάδου. Μεταξύ αυτών είναι ο κ. Γιάννης Καλογήρου (Scientific Director at Innovation and Entrepreneurship Unit, NTUA) και ο κ. Σπύρος Αρσένης (NBG Business Seeds Manager | Startup Ecosystem Strategist). Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές και να λάβουν συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα σύνταξης του βιογραφικού τους σημειώματος από εξειδικευμένους συμβούλους των εταιρειών.

Η είσοδος στο StartUp Career Day είναι δωρεάν για όλους με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή στην επίσημη ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.startupcareerday.collegelink.gr/.