Εικόνες από το νέο μουσείο της Κίνας που σχεδίασε ο Tadao Ando

Το Μουσείο He Art, ή αλλιώς γνωστό ως HEM, είναι κατασκευασμένο από μια στοίβα κλιμακωτών, τσιμεντένιων δίσκων που τυλίγονται γύρω από ένα ζευγάρι ελικοειδείς σκάλες.

Σχεδιάστηκε από τον Tadao Ando ως ορόσημο για την περιοχή και η ανάθεση έγινε από τον διευθυντή του Ομίλου Midea He Jianfeng, γιο του δισεκατομμυριούχου He Xiangjian, για να στεγάσει τη συλλογή σύγχρονης κινεζικής τέχνης της οικογένειας He.

Ο σχεδιασμός του Ando προέκυψε από το όνομα της οικογένειας, He, το οποίο σημαίνει αρμονία, ισορροπία και ένωση. «Ελπίζω ότι το HEM θα γίνει ένα νέο πολιτιστικό ορόσημο στην περιοχή της Καντόνας και ταυτόχρονα σημείο συνάντησης και ένας αρμονικός χώρος για όλους» δήλωσε ο Ando.

Όπως αποκαλύπτουν οι νέες φωτογραφίες, η στοίβα από τσιμεντένιους δίσκους που αποτελούν το μουσείο εκτείνεται από το ισόγειο έως τον τέταρτο όροφο και περιβάλλονται από μια κάθετα πρόσοψη με περσίδες.

Στο εσωτερικό, η τσιμεντένια δομή του κτηρίου εκτίθεται σε όλο το μουσείο, παρέχοντας ένα λιτό σκηνικό για τα έργα τέχνης.

Περικλείουν μια έκταση 16.000 τετραγωνικών μέτρων και περιέχουν 8.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου, καθώς και ένα καφέ και ένα βιβλιοπωλείο.

Η καρδιά του μουσείου είναι η κεντρική αυλή του, όπου βρίσκονται οι σκάλες οι οποίες περιστρέφονται προς τα πάνω συνδέοντας και τους τέσσερις ορόφους και καταλήγουν σε ένα «μάτι» στην κορυφή που λειτουργεί ως φεγγίτης.

Φωτ.: Courtesy of HEM

Αυτός ο φεγγίτης βοηθά στη μεγιστοποίηση του φυσικού φωτός στους εκθεσιακούς χώρους και ενσωματώθηκε από τον Ando ως αναφορά στην αιθέρια χρήση του φωτός στις εκκλησίες.

Μια λιμνούλα στον εξωτερικό χώρο ολοκληρώνει το σχέδιο και έχει τοποθετηθεί εκεί ώστε να αντανακλά την πρόσοψή του κτιρίου αλλά και να δίνει μια αίσθηση δροσιάς τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το HEM επρόκειτο να ανοίξει τον Μάρτιο του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το μουσείο άνοιξε τελικά με μια απλή τελετή τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από το Dezeen.