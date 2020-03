— Πώς θα περιέγραφες το στυλ σου και πώς αναπτύχθηκε;

Αρχικά, χρησιμοποιούσα το υλικό για να υλοποιήσω μια έμπνευσή μου, και αυτό απαιτεί ακρίβεια και επιμονή, με τα χρόνια όμως θέλησα παράλληλα να αναδείξω και αυτά που το ίδιο το υλικό έλεγε σ' εμένα, την ομορφιά του, τη διαδικασία του. Σήμερα εκτιμώ και τις δύο προσεγγίσεις και τις χρησιμοποιώ παράλληλα.

— Τι κάνει την κεραμική ξεχωριστή για σένα;

Χρησιμοποιεί ένα υλικό πολύ άμεσο και οικείο και ταυτόχρονα πολυδιάστατο και αχανές.

— Μίλησέ μου για ένα αγαπημένο σου αντικείμενο που έφτιαξες τελευταία.

Πρόσφατα βρισκόμουν σε μια παιδική χαρά και, κοιτάζοντας το έδαφος, η εικόνα ήταν πανέμορφη: λευκά πέταλα από τα λουλούδια ενός κοντινού δέντρου, διασκορπισμένα πάνω σε ένα σκούρο κεραμιδί λαστιχένιο δάπεδο. Λίγες σκέψεις αργότερα, αντικατέστησα το δάπεδο με έναν κόκκινο πηλό υψηλής θερμοκρασίας που βγάζει αυτό το βαθύ σκούρο κόκκινο και τα πέταλα με κατάλευκη πορσελάνη. Το πρώτο κομμάτι που έχω φτιάξει με ενθουσίασε και σίγουρα θα κάνω κι άλλα.

— Ονειρεύεσαι κάποιο πρότζεκτ που θα ήθελες να πραγματοποιήσεις το επόμενο διάστημα;

Οραματίζομαι κεραμικά που συνυπάρχουν με το νερό.

— Τι ανταπόκριση έχει στις μέρες μας ένα καλοφτιαγμένο χειροποίητο αντικείμενο;

Θα ήθελα να πω μεγάλη, γιατί νιώθω ότι ως άνθρωποι έχουμε απομακρυνθεί από την κλίμακά μας και χρειαζόμαστε ξανά την ενασχόληση με πράγματα που έχουν φτιαχτεί από έναν άλλο άνθρωπο και όχι από τεράστιες εταιρείες, με τρόπους που δεν μπορείς να προσεγγίσεις, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορώ. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό εκείνων που καλύπτουν αυτή την ανάγκη με ένα καλοφτιαγμένο χειροποίητο αντικείμενο.

— Πώς βλέπεις το μέλλον της κεραμικής;

Με την εξέλιξη των υλικών η κεραμική έχει γίνει πολύ πιο προσιτή και όλο και περισσότερος κόσμος θα ασχολείται και θα την προχωράει.

— Τι θα δούμε στην έκθεση στο Ρομάντσο;

Θα εκτεθούν έργα μου από μια αγαπημένη μου περίοδο, με αυστηρή φόρμα, αρχιτεκτονική προσέγγιση και έμφαση στη σχέση ανάμεσα στον χώρο, στον όγκο και στη φωτιά.

Forma: 1o Athens Creators Showcase

Συμμετέχουν: Γιάννης Μαμουτζής, Αλεξάνδρα Μπίσα, Αλέξανδρος Ντούρας, Greece is for Lovers, it's a shirt, Un.processed Realities, Σταύρος Περάκης

Bios. Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5

12-15/3, 17:00-21:00

Εγκαίνια: 12/3, 20:00

Είσοδος ελεύθερη