Με έδρα τους το Λονδίνο, οι Bureau de Change είναι το αρχιτεκτονικό γραφείο που κέρδισε πρόσφατα την ανώτατη τιμητική διάκριση «Architect of the Year» στα βραβεία των Sunday Times. Ο Billy Μαυρόπουλος και η Κατερίνα Διονυσοπούλου διακρίθηκαν επίσης στην κατηγορία «Best New Development» κερδίζοντας το βραβείο για το Interlock – ένα κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά της βρετανικής πρωτεύουσας και έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως.

Το γραφείο έχει προκαλέσει σάλο στον διεθνή αρχιτεκτονικό χώρο τα τελευταία χρόνια έχοντας αποσπάσει σημαντικά βραβεία και διακρίσεις και υπογράφοντας έργα που αλλάζουν όσα θεωρούνταν μέχρι σήμερα δεδομένα στον χώρο του design. Δεν είναι τυχαίο που τον περασμένο χρόνο συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του περιοδικού Wallpaper με τα καλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία σε όλο τον κόσμο: με πρότζεκτ στις ΗΠΑ, στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ελλάδα, οι Bureau de Change έχουν γίνει ένα από τα κυρίαρχα ονόματα του χώρου και πρωτοπόροι στη δημιουργία σύνθετων κτιρίων και περίτεχνων χώρων καθώς και στον καινοτόμο σχεδιασμό και στις κατασκευαστικές ιδέες.

Τα έργα των Bureau de Change ποικίλουν από νεόδμητες ιδιωτικές κατοικίες στο Λονδίνο και αυτόνομα κτίρια στην αγγλική επαρχία και τη Βόρεια Καρολίνα μέχρι τη δημιουργία πολυσύνθετων επίπλων, επιβλητικών εγκαταστάσεων, πλοίων και εμπορικών κτιρίων αλλά και το σχεδιασμό θεάτρων στη Νέα Υόρκη και ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Η δουλειά τους είναι αποτέλεσμα εκτενούς έρευνας η όποια συνήθως παίρνει μορφή μέσα από μακέτες 1 προς 1. Κάθε λεπτομέρεια διερευνάται σε βάθος ενώ κάθε κομμάτι των πρότζεκτ που αναλαμβάνουν είναι φτιαγμένο ώστε να ταιριάζει απόλυτα αλλά και με μοναδικό τρόπο στο σύνολο. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και οι σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες προκαλούν τον τρόπο που βιώνει κανείς το χώρο γύρω του, ενώ προκύπτουν μετά από εκτενή διάλογο με κατασκευαστές και συνεργάτες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία διατηρείται το ενδιαφέρον του γραφείου για την ιστορία ενός τόπου και για τις τέχνες καθώς και για τον επαναπροσδιορισμό τους.

Δουλειά τους έχει επιλεγεί και έχει εκτεθεί στο 250o Royal Academy Summer Show, το London Design Festival και το London Craft Week.

Το 2016, μόλις τρία χρόνια μετά την ίδρυση του αρχιτεκτονικού γραφείου, οι Bureau de Change κατάφεραν να επαναπροσδιορίσουν τον κόσμο του λιανικού εμπορίου με τη δημιουργία του αμφιλεγόμενου made.com, ενός flagship καταστήματος που συνέστησε έναν καινοτόμο τρόπο συγχώνευσης των online brands με την εμπειρία του φυσικού καταστήματος. Το αποτέλεσμα ήταν το εν λόγω κατάστημα να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα από διεθνή εμπορικά σήματα όπως η Nike και το Ikea και το αρχιτεκτονικό γραφείο να κερδίσει το βραβείο Breakthrough Act of the Year στα βραβεία FX και το βραβείο Καλύτερου Εμπορικού Χώρου στα World Interior Awards.

Αυτήν τη χρονιά οι Bureau de Change είναι υποψήφιοι στα New London Architecture Awards, British Construction Industry Awards, The Brick Development Association Awards, The Architects Journal Awards ενώ έχουν ήδη κερδίσει το διεθνές βραβείο Architizer A+ καθώς και τα δύο βραβεία από τους Sunday Times. Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα τους, το The Long House, είναι επίσης υποψήφιο για το περιζήτητο Manser Medal (πρόκειται για το πιο σημαντικό βραβείο στη Μεγάλη Βρετανία για την κατηγορία Κατοικία της Χρονιάς).

Η δουλειά του αρχιτεκτονικού γραφείου έχει δημοσιευθεί πολλάκις και παγκοσμίως σε τίτλους όπως οι The Times, The Financial Times, Evening Standard, Metro, Wallpaper*, Wall Street Journal, Domus, Architects Journal, RIBA Journal, Grand Designs, Elle Deco, House and Garden, Frame, Dezeen και Yatzer. Έργα τους έχουν επίσης συμπεριληφθεί στο Monocle City Guides.

Αυτήν τη στιγμή τα πρότζεκτ τους περιλαμβάνουν το νέο Fashion District του Λονδίνου, έργα για ιδιωτικές κατοικίες, ξενοδοχεία και εστιατόρια, επαγγελματικούς χώρους και εγκαταστάσεις.

Οι ιδρυτές

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Bartlett, η Κατερίνα Διονυσοπούλου εκπαιδεύτηκε στο παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners πριν ξεκινήσει να εργάζεται στο Heatherwick Studio. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας στο συγκεκριμένο γραφείο ήταν υπεύθυνη για την ομάδα που ανέλαβε το σχεδιασμό του βρετανικού περιπτέρου στην έκθεση της Σανγκάη το 2010 με αποτέλεσμα να κερδίσει το περιζήτητο βραβείο Lubetkin. Στη συνέχεια εργάστηκε δίπλα στον Danny Boyle ως υπεύθυνη του πρότζεκτ για το αξεπέραστο Olympic Cauldron στο Λονδίνο το 2012.

Ο Billy Μαυρόπουλος σπούδασε στο Royal College of Art και εκπαιδεύτηκε στο αρχιτεκτονικό γραφείο των Foster + Partners. Πριν από την ίδρυση του Bureau de Change εργάστηκε ως ανεξάρτητος designer σε πρότζεκτ για την Tate Modern, την Tate Britain, το National Theatre και το Selfridges. Το 2010 το περιοδικό Wallpaper* τον συμπεριέλαβε στο τεύχος που ήταν αφιερωμένο στις επόμενες γενιές σαν έναν σχεδιαστή ο οποίος προβλέπεται να αλλάξει τον κόσμο του design μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Ένα από τα πιο πρόσφατα έργα τους, το The Long House

Efasma

Ιδιωτική κατοικία στη Βόρεια Καρολίνα.

The Step House

Ο Billy και η Κατερίνα διδάσκουν στο UCL Bartlett School of Architecture και δίνουν ετήσιες διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.