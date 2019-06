Μέσα σε ένα διαμέρισμα-ζούγκλα με 200 φυτά

Δεν χρειάζεται και μεγάλη παρατηρητικότητα για να διαπιστώσει κανείς την εμμονή που έχουν οι millennials με τα φυτά. Αν για παράδειγμα κανείς πατήσει #monstera ή #pilea θα δει ένα σωρό influencers αλλά και κοινούς θνητούς να έχουν ανεβασμένες χιλιάδες φωτογραφίες με τα αγαπημένα τους φυτά. Η νέα γενιά αγαπά να φροντίζει τα φυτά λες και είναι είναι τα καινούρια κατοικίδια.

Τα φυτά εσωτερικού χώρου είναι το Α και το Ω για τη νέα αισθητική στη διακόσμηση του σπιτιού και πολλοί έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν αυτήν τη φρενίτιδα αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι αυτός είναι ίσως ο τρόπος που έχει βρει ο σύγχρονος άνθρωπος για συνδεθεί και να επικοινωνήσει με τη φύση.

Ανεξαρτήτως trend ωστόσο, τα φυτά λέγεται πως ηρεμούν και γαληνεύουν την ψυχή και ανακουφίζουν από την καθημερινή ένταση, ομορφαίνουν και αναβαθμίζουν τον χώρο μας με ελάχιστα χρήματα. Στα θετικά να προστεθεί επίσης ότι καθαρίζουν τον χώρο μας από τους ρύπους.

Ο χρόνος που σπαταλάω στο πότισμα και τη φροντίδα των φυτών λειτουργεί θεραπευτικά πάνω μου. Είναι ο διαλογισμός μου.

Όταν ο σχεδιαστής Χίλτον Κάρτερ μετακόμισε με τη σύζυγό του Φιόνα, τον σκύλο τους τον Τσάρλι και δύο γάτες, τη Ζόι και την Ισαβέλλα, σε ένα industrial διαμέρισμα στη Βαλτιμόρη έβαλε ως στόχο να δημιουργήσει ένα θαυμάσιο εσωτερικό δάσος που να τους προσφέρει όλα τα οφέλη του κανονικού δάσους χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από το σπίτι.

© Hilton Carter © Hilton Carter

Ο Κάρτερ, συγγραφέας του βιβλίου "Wild at Home: How to Style and Care for Beautiful Plants", δεν είχε σκοπό να γίνει influencer στον τομέα των φυτών. Άρχισε να συλλέγει φυτά το 2014 ενώ ζούσε ακόμα στη Νέα Ορλεάνη επειδή ήθελε απλά «κάτι για να μπλοκάρει τη θέα του διαμερίσματός του από τον δρόμο». Έτσι, αγόρασε μια συκιά («το «τέλειο «design» φυτό κατά τον ίδιο) και την βάφτισε «Φρανκ». Πέντε χρόνια αργότερα, ο Κάρτερ, ο οποίος αυτοαποκαλείται ως «στυλίστας φυτών» έχει στο διαμέρισμα περίπου 200 φυτά ενώ στον λογαριασμό του στο Instagram μοιράζεται με τους 206 χιλιάδες followers του προτάσεις και συμβουλές σχετικά με τη φροντίδα των φυτών.

Ο Hilton πιστεύει στη σημασία του ρόλου που παίζουν τα φυτά στο σπίτι του – όχι μόνο για την ομορφιά που προσθέτουν, αλλά και για τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν στην υγεία: «Το να έχετε φυτά στο σπίτι σας όχι μόνο προσθέτει ζωή, αλλά αλλάζει και τη ροή του αέρα μέσα στα δωμάτια. Είναι επίσης κάτι που προσθέτει στο συνολικό styling του σπιτιού.

Προσωπικά δεν ήθελα μόνο να βάλω "πράσινο" μέσα στο σπίτι αλλά ήθελα να βάλω και τη σωστή ποικιλία πρασίνου. Μου αρέσει να συνταιριάζω διαφορετικές υφές φυλλωμάτων. Για παράδειγμα έχω μια συκιά κι ακριβώς δίπλα ένα «πουλί του παραδείσου» και μια μονστέρα. Και δείχνουν τόσο όμορφα όλα μαζί!

Έχω και πολλά αναρριχητικά φυτά. Μου αρέσουν πολύ κυρίως διότι ό,τι και να γίνει θα προσκολλώνται και θα βρίσκουν το δρόμο τους. Έτσι όμως δεν είναι η ζωή;».

Τι είδους συμβουλές δίνει σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν την προσωπική τους ζούγκλα όπως έκανε κι εκείνος; «Ποτέ μην τοποθετείτε τα φυτά σας σε δύσκολες θέσεις. Μπορείτε να τα φροντίζετε καλύτερα όταν είναι εύκολο να τα προσεγγίσετε. Μη βάζετε φυτά πίσω από τον καναπέ διότι θα χρειάζεται να τον μετακινείτε κάθε φορά που θα πρέπει να τα ποτίσετε.

Να είστε έτοιμοι για την επιτυχία, όχι για την αποτυχία. Πριν ξεκινήσετε οτιδήποτε θα πρέπει να κάνετε μια μικρή έρευνα για το τι φυτά θα ταιριάζουν στο είδος του φωτός που υπάρχει στο σπίτι σας.

Ίσως να έχετε τη λανθασμένη αντίληψη ότι επειδή ταξιδεύετε πολύ θα πρέπει να πάρετε κάκτους που δεν θέλουν συχνό πότισμα. Όμως αν έχετε ένα σκοτεινό διαμέρισμα οι κάκτοι δεν θα επιβιώσουν για πολύ. Ή αν το σπίτι σας είναι πολύ φωτεινό και θερμό τότε μια φτέρη δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει».

Σχετικά με τα οφέλη τού να μένει κανείς σε ένα σπίτι με τόσο πράσινο ο ίδιος δηλώνει ότι τον έχει βοηθήσει στη μείωση του στρες. «Ο χρόνος που σπαταλάω στο πότισμα και τη φροντίδα των φυτών λειτουργεί θεραπευτικά πάνω μου. Είναι ο δικός μου τρόπος να διαλογίζομαι. Και τέλος, το να ζεις με όλα αυτά τα φυτά σε κάνει να νιώθεις σαν να είσαι σε διακοπές όλο το χρόνο. Είναι ειλικρινά το καλύτερο είδος glamping (ενός είδους camping πολυτελείας δηλαδή)».

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο του Χίλτον Κάρτερ "Wild at Home: How to Style and Care for Beautiful Plants" εδώ.

