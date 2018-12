Πριν από μερικά χρόνια είχε υπάρξει αντίστοιχη έρευνα του πανεπιστημίου Northwestern του Ιλινόις, με αντίστοιχη μεθοδολογία –ανάλυση δηλαδή της βάσης δεδομένων του Internet Movie Database (IMDb) με κριτήριο ποια ταινία έχεις τις περισσότερες αναφορές ως «επιρροή»– και πανομοιότυπα αποτελέσματα, η νέα έρευνα όμως καλύπτει μεγαλύτερο εύρος δεδομένων, αναλύοντας πάνω από 47.000 ταινίες από 26 διαφορετικά είδη και υπο-είδη.

Με βάση αυτή την –ποσοτική πάντως– ανάλυση, ανακηρύχθηκε πιο επιδραστική ταινία όλων των εποχών η ταινία που σκηνοθέτησε ο Βίκτορ Φλέμινγκ (κυρίως δηλαδή – ενεπλάκησαν κι άλλοι σκηνοθέτες αφού εκείνος έτρεχε παράλληλα και με το «Όσα παίρνει ο άνεμος») το 1939, με πρωταγωνίστρια την Τζούντι Γκάρλαντ στο ρόλο της μικρής Ντόροθι που αποδρά από το μουντό κι ασπρόμαυρο Κάνσας στον τεχνικολόρ ονειρόκοσμο της χώρας του Οζ.

Όπως επισημαίνουν οι ιθύνοντες της έρευνας, πάντως, η συγκεκριμένη βάση δεδομένων είναι «προκατειλημμένη» υπέρ ταινιών που έχουν γυριστεί στη Δύση, και κυρίως στις ΗΠΑ. Στην έρευνα δεν συμπεριλήφθηκαν ταινίες μικρού μήκους και ταινίες της βιομηχανίας πορνό, αλλά και ταινίες που κυκλοφόρησαν μετά το 2010, αφού η επίδρασή τους σε άλλες ταινίες και δημιουργούς δεν μπορεί ακόμα να αξιολογηθεί.

Πιο «επιδραστικός» ηθοποιός ανακηρύχθηκε ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον. Λογικό, όχι μόνο επειδή είναι κορυφαίος ηθοποιός ευρείας γκάμας αλλά επειδή έχει παίξει και σε καμιά χιλιοστή ταινίες.

Εκτός από τις ταινίες, η ερευνητική ομάδα υιοθέτησε και μια χωριστή μεθοδολογία για την αξιολόγηση σκηνοθετών και ηθοποιών, επιβραβεύοντας με πόντους τους συντελεστές ανάλογα με το πόσο επιδραστική ήταν η ταινία ή οι ταινίες που συμμετείχαν σε σύγκριση με άλλες ταινίες της ίδιας χρονιάς.

Την κορυφή της λίστας των σκηνοθετών κατέλαβε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ να κερδίζει τη δεύτερη θέση. Στην αντίστοιχη λίστα με τους άντρες ηθοποιούς οι δύο πρώτοι είναι ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και ο Τομ Κρουζ, ενώ η «ποσοτική» υφή της έρευνας εξηγεί και την πρώτη θέση της Λόις Μάξγουελ (η Μις Μάνιπενι από τις ταινίες Τζέιμς Μποντ) στις γυναίκες, με δεύτερη την Κάρι Φίσερ, την «πριγκίπισσα Λέια» του «Πολέμου των Άστρων»

Ιδού η λίστα με τις 20 «πιο επιδραστικές ταινίες όλων των εποχών»:

1. Ο Μάγος του Οζ (1939)

2. Ο Πόλεμος των Άστρων (1977)

3. Ψυχώ (1960)

4. Κινγκ Κονγκ (1933)

5. 2001: Οδύσσεια του Διαστήματος (1968)

6. Μετρόπολις (1927)

7. Πολίτης Κέιν (1941)

8. Η Γέννηση ενός Έθνους (1915)

9. Φρανκενστάιν (1931)

10. Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι (1937)

11. Καζαμπλάνκα (1942)

12. Δράκουλας (1931)

13. Ο Νονός (1972)

14. Τα σαγόνια του καρχαρία (1975)

15. Νοσφεράτου (1922)

16. Η αιχμάλωτος της ερήμου (The Searchers, 1956)

17. Καμπίρια (1914)

18. Σ.Ο.Σ. Πεντάγωνο καλεί Μόσχα (Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964)

19. Όσα παίρνει ο άνεμος (1939)

20. Θωρηκτό Ποτέμκιν (1925)