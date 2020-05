Το νέο Volkswagen T-Roc Cabriolet υπόσχεται ελευθερία χωρίς όρια για πρώτη φορά στην compact SUV κατηγορία, καθώς συνδυάζει το χαρακτήρα και τη δυναμική ενός SUV, με την απολαυστική οδηγική εμπειρία ενός ανοιχτού αυτοκινήτου.

Ακολουθώντας τα βήματα του Beetle και του Golf Cabriolet, το 2+2 θέσεων T-Roc Cabriolet διαθέτει μια ελαφριά και μαλακή κορυφή, η οποία αποτελείται από τρία στρώματα. Ανοίγει και κλείνει πλήρως αυτόματα με ηλεκτροϋδραυλικό μηχανισμό σε εννέα και έντεκα δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ενώ μπορεί να πραγματοποιηθεί και εν κινήσει με ταχύτητες έως 30 χλμ./ώρα.

Το T-Roc Cabriolet διατίθεται προαιρετικά με δύο στοιχεία ψηφιακής απεικόνισης και ελέγχου: το ψηφιακό cockpit στο οπτικό πεδίο του οδηγού και το σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης (Infotainment) Discover Media. Συνδέοντας το αυτοκίνητο με το περιβάλλον και τα smartphones των χρηστών, γίνονται διαθέσιμες νέες λειτουργίες και υπηρεσίες από τη σειρά We Connect και We Connect Plus.

Στο εσωτερικό του νέου Volkswagen T-Roc Cabriolet κυριαρχεί η τεχνολογία και η πλήρης συνδεσιμότητα για τους επιβάτες.

Την κίνηση του γερμανικού μοντέλου αναλαμβάνει αρχικά ο 1.0 TSI τρικύλινδρος κινητήρας βενζίνης απόδοσης 115 ίππων, καθώς και ο τετρακύλινδρος 1.5 TSI ο οποίος αποδίδει ισχύ 150 ίππων. Ένα μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων είναι διαθέσιμο ως στάνταρ, ενώ ο μεγαλύτερος TSI κινητήρας μπορεί να συνδυαστεί με το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων DSG 7 σχέσεων.

Για την ιστορία, οι λιγότερο μυημένοι πιθανόν να μη γνωρίζουν την ύπαρξη του Όσναμπρυκ, της γραφική πόλη στη βορειοδυτική Γερμανία που ιδρύθηκε από τον Καρλομάγνο, το 780 μΧ., ωστόσο όμως αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι τα τελευταία 70 χρόνια έχουν απολαύσει μία διαδρομή σε ένα Volkswagen με την οροφή ανοιχτή.

Η πλειοψηφία των εν λόγω μοντέλων, έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί στο Όσναμπρυκ, σε ένα εργοστάσιο που ειδικεύεται στην κατασκευή κάμπριο αυτοκινήτων. Εκεί ξεκίνησε να κατασκευάζεται πριν λίγες εβδομάδες και το ολοκαίνουργιο Volkswagen T-Roc Cabriolet, το πρώτο κάμπριο compact SUV και πιο πρόσφατο μέλος στην οικογένεια των μοντέλων της γερμανικής φίρμας με μαλακή, ανοιγόμενη οροφή.

Το 2+2 θέσεων Volkswagen T-Roc Cabriolet ακολουθεί τα βήματα των θρυλικών Beetle και Golf Cabriolet.

Υπάρχει μια λεπτομέρεια που έχει παραμείνει αναλλοίωτη, από το Beetle έως το Golf και το T-Roc Cabriolet και αυτή δεν είναι άλλη από την παραδοσιακή μαλακή οροφή. Στην περίπτωση του T-Roc Cabriolet τοποθετείται σε λίγα μόλις λεπτά από εξειδικευμένους τεχνίτες, ενώ τηρούνται ιδιαίτερα υψηλά στάνταρ ποιότητας σε όλη τη γραμμή παραγωγής.



Και κάπως έτσι το T-Roc Cabriolet αποτελεί ένα περήφανο «προϊόν» του Όσναμπρυκ, το οποίο φέρει και αντιπροσωπεύει όλη την εμπειρία και τεχνογνωσία ενός εργοστασίου με κορυφαία θέση παγκοσμίως στην εξέλιξη και κατασκευή κάμπριο μοντέλων. Με λίγα λόγια, το νέο T-Roc Cabriolet σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας εποχής για το εργοστάσιο και τα compact SUV, ταυτόχρονα με την έναρξη της φετινής περιόδου των κάμπριο μοντέλων.

Την κίνηση του γερμανικού μοντέλου αναλαμβάνουν ο 1.0 TSI απόδοσης 115 ίππων και ο 1.5 TSI με ισχύ 150 ίππων.