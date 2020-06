Τα νεκρικά προσωπεία αγωνιστών του '21 που δημιούργησε ο Κωστής Βελώνης

Ο ζωγράφος που είχε συνεργαστεί με τον Nick Cave στο πρότζεκτ «No more shall we part» συμμετέχει τώρα στην ομαδική έκθεση «Επιβεβαιώνοντας τη ζωή» της γκαλερί Ζουμπουλάκη, με έργα από την καραντίνα.