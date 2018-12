Ο Michael Jackson θα θριαμβεύσει ξανά στο Παρίσι

Σε διάστημα ενός μόλις μήνα αφότου ολοκληρώθηκε η παρουσίασή της στο Λονδίνο, η έκθεση «Michael Jackson: On the Wall» εγκαινιάστηκε πριν από λίγες μέρες στο Grand Palais, στο Παρίσι, ελπίζοντας σε μια αληθινή αποθέωση, προτού συνεχίσει την περιοδεία της στη Βόννη και το Ελσίνκι.

Γιατί, όπως το θέτει μια σοφή, παλιά και μποέμ εμπειρική γνώση: «Μπορεί στο Λονδίνο να ρέει άφθονο το χρήμα, αλλά μόνο στο Παρίσι ρέει το ζεστό και γλυκό χειροκρότημα». Με άλλα λόγια, το Λονδίνο παράγει τα πρωτότυπα που λειτουργούν σωστά, αλλά το Παρίσι τα δαφνοστεφανώνει καλύτερα.

Και είναι γεγονός ότι το κοινό στην Πόλη του Φωτός, λόγω μακραίωνης παράδοσης και ολοένα αυξανόμενης πληθώρας ερεθισμάτων, είναι εκπαιδευμένο να γίνεται απαιτητικό και κυρίως να μη χαρίζεται – ειδικά σε ό,τι του προτείνεται στην κατηγορία «μεγαλειώδες».

Επιπλέον, φαίνεται ότι είναι ένα κοινό που δεν μπορεί εύκολα να το αποπλανήσει κάποιος με ύπουλα ή παρατεταμένα διαφημιστικά τρικ που υπόσχονται «άψογο» πολιτιστικό προϊόν, αφού και τα προσφερόμενα «άψογα» είναι πια τόσο πολλά που η αγάπη οφείλει να επιλέξει, προκειμένου να παραμείνει μεγάλη, επειδή δεν θα έχει κατακερματιστεί.

Ωστόσο, η έκθεση «Michael Jackson: On the Wall» καταφθάνει τόσο «τεθωρακισμένη» με απολαυστικά δολώματα που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αποτελεί πρότυπο του πόσο «όλο και πιο αναπόδραστο» θα γίνεται το πολιτιστικό προϊόν στο φάσμα της σύγχρονης τέχνης.

Η σύλληψη της ιδέας είναι του δρος Nicholas Cullinan, ο οποίος από το 2015 είναι διευθυντής της National Portrait Gallery του Λονδίνου, όπου η έκθεση εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Ιούνιο. Παλιότερα, ο δρ. Cullinan είχε δουλέψει στην Tate Modern και στο Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που έχει διακεκριμένη επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο της σύγχρονης τέχνης.

Επίσης, του αρέσει πολύ ο Michael Jackson. Σ' αυτό το σημείο, λοιπόν, ακούγεται –νοερά‒ ο πρώτος έντονος τριγμός στο όλο σκεπτικό του, διότι με την έκθεση που σχεδίασε και επιμελήθηκε επιχειρεί να γεφυρώσει αυτό που κατά κανόνα εκλαμβάνεται ως κάπως πιο «λόγιο», «υψηλό» και «σοφιστικέ» με αυτό που εκφράζει το πιο μασίφ πoπ γούστο.

Δεν πρόκειται για κάτι το ακατόρθωτο, αλλά είναι ριψοκίνδυνο. Διότι ό,τι χωρίζει αυτούς τους δύο πόλους είναι βαθύ, φευγαλέο και αστάθμιστο και ως εκ τούτου δυσχεραίνει (ή και εμποδίζει) την επίτευξη του στόχου. Το αν τα κατάφερε, λοιπόν, ή όχι είναι η κρίσιμη οριστική απάντηση που το αυστηρό Παρίσι αναμένεται να δώσει.

Ο Michael Jackson, από τον θάνατο του οποίου συμπληρώνονται 10 χρόνια τον ερχόμενο Ιούνιο, γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1958 στο Gary της Ιντιάνα, μιας πόλης κατά παράδοση βιομηχανικής στη μεσοδυτική (αζήτητη) περιοχή των ΗΠΑ. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός μαύρος μουσικός που, έχοντας κατακτήσει παγκόσμια φήμη, μπορούσε να διαπερνά ανέμελα κάθε φραγμό, στερεότυπο και προκατάληψη που θα συνιστούσε εμπόδιο στην καλλιτεχνική ανέλιξη οποιουδήποτε άλλου Αφρο-αμερικανού καλλιτέχνη.

Το αποτέλεσμα ήταν να αναγνωριστεί ως μία από τις πιο επιδραστικές φιγούρες του 20ού αι. στη διαμόρφωση της πoπ κουλτούρας και γενικότερα του «τότε παγκόσμιου λαϊκού πολιτισμού». Υπήρξε μοναδικός και ταυτόχρονα ήταν αδιαμφισβήτητα «άλλος». Διαφορετικός μεν, αλλά ακίνδυνος. Ξένος κι όμως οικείος. Και γι' αυτούς τους λόγους υπήρξε ένα αίνιγμα, που όμως δεν φάνταζε απειλητικό.

O συγγραφέας Kobena Mercer, στο βιβλίο της που αν ο τίτλος του είχε ποτέ μεταφραστεί στα ελληνικά θα ήταν «Τερατώδεις Μεταφορές: Σημειώσεις για το "Thriller" του Michael Jackson», αναφέρει ότι ο Jackson αποτελούσε «κοινωνικό ιερογλυφικό». Επειδή προκαλούσε τους άλλους να τον ερμηνεύσουν ως φαινόμενο και παρότι τον είχαν ήδη πλήρως αποδεχτεί.

Αν ζούσε ο Jackson, φέτος θα γινόταν 60 ετών και αυτή η «επέτειος» μοιάζει πρόσφορη για να κάνει κάποιος ξανά μια απόπειρα να επανεκτιμήσει το φάσμα της επιρροής του. Επειδή ήταν μια προσωπικότητα που όσο ριζοσπαστική αποδεικνυόταν ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο της πoπ κουλτούρας άλλο τόσο ήταν δημοφιλής ‒ γεγονός σπάνιο.

Εξωθούσε το πλατύ κοινό να μετακινηθεί από τη σταθερή και ασφαλή του θέση μέσα στην ήσυχη λίμνη του συντηρητισμού του, προκειμένου να αποδεχτεί αυτόν που κάθε φορά ήταν «άλλος» (ίσως και ολοένα πιο «τερατικός»). Όμως, αυτό συνέβαινε χωρίς το κοινό να καταπονείται ή να βρίσκεται, έστω και στιγμιαία, στη δυσάρεστη κατάσταση να μην ξέρει πώς να αντιδράσει. Η «μετακίνηση» του κοινού προς εκείνον δεν απαιτούσε τον παραμικρό ψυχικό κόπο και όχι μόνο ήταν «ανέξοδη» αλλά επιπλέον παρείχε ευχαρίστηση.

Έτσι, σήμερα δεν έχουν απομείνει αναπάντητα ερωτήματα για τη σημασία που είχε για τη μουσική, τον σύγχρονο χορό, τη χορογραφία και τη μόδα. Όμως, παραμένει αδιερεύνητη στο πλήρες φάσμα της και ίσως υποτιμημένη η επιρροή του στη σύγχρονη εικαστική σκηνή.

Ως εκ τούτου, το ερώτημα στο οποίο υπόσχεται ότι δίνει ικανοποιητική απάντηση η έκθεση που εμπνεύστηκε και επιμελήθηκε ο δρ. Cullinan είναι: «Από πού πηγάζει ακριβώς και ποια είναι η ξεχωριστή γοητεία που ασκεί ο Michael Jackson σε τόσους σύγχρονους καλλιτέχνες, ώστε να εμπνέονται και σήμερα έργα τους από αυτόν;».

«Michael Jackson» του Andy Warhol, γύρω στο 1984, ασημοτυπία, The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Adagp, Paris, 2018 Ο Andy Warhol και ο Michael Jackson γνωρίστηκαν στη Νέα Υόρκη το 1977. Μετά τη γνωριμία τους ο Warhol φωτογράφισε τον Jackson πολλές φορές. Μεταξύ αυτών και κατά τη συνέντευξη Τύπου για την τουρνέ των Jacksons του 1984, που είχε τίτλο «Victory Tour». Σ’ εκείνη την τουρνέ ο Michael Jackson εμφανιζόταν με το εικονιζόμενο σακάκι με παγιέτες.