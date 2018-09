Από τον Warhol στον Ρίχτερ: Μια έκθεση με μεταπολεμικά αριστουργήματα στο μουσείο Albertina

Το μουσείο Albertina παρουσιάζει στην έκθεση Warhol to Richter έργα τέχνης που δημιουργήθηκαν από καταξιωμένους καλλιτέχνες το δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα.

Μέσα από τα 70 έργα καλλιτεχνών όπως οι Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Gottfried Helnwein, Andy Warhol, Alex Katz και Maria Lassnig αναδεικνύονται η πολύπλευρη καλλιτεχνική παραγωγή και οι διεθνείς τάσεις της μεταπολεμικής εποχής που κυμαίνονται από τον υπερρεαλισμό στην αφηρημένη τέχνη και από τη ζωγραφική του χρωματικού πεδίου στην πολιτική τέχνη.

Το επίκεντρο της έκθεσης είναι η παρουσίαση των νεοαποκτηθέντων έργων των Brigitte Kowanz, Los Carpinteros, Rainer Wölzl και Kiki Smith.

Η έκθεση Warhol to Richter θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Μαρτίου του 2019.

Andy Warhol, Jackie 2, 1966. The Albertina Museum, Βιέννη. © Bildrecht, Vienna 2017.

Alex Katz, Black Hat 2, 2010. The Albertina Museum, Βιέννη. © Bildrecht, Vienna, 2018

Adriana Czernin, Untitled, 2001. © Adriana Czernin

Gerhard Richter, Richter's Garden (summer day), 1999. Ιδιωτική συλλογή, The Albertina Museum, Vienna

Xenia Hausner, Night of the Scorpions, 1995. The Albertina Museum, Βιέννη. The Batliner Collection © Bildrecht, Vienna, 2018

Los Carpinteros, Sala de lectura babel, 2015. The Albertina Museum, Βιέννη. © Los Carpinteros

Andy Warhol, Mercedes-Benz Formel Rennwagen W125, 1987. The Albertina Museum, . Βιέννη. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Bildrecht, Vienna, 2018

Georg Baselitz, Someone paints my Portrait, 2002. The Albertina Museum, Βιέννη. The Batliner Collection © Georg Baselitz

Kiki Smith, Tree with Yellow Roses, 2006. The Albertina Museum, Βιέννη.