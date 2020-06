Jamaal Bowman: κατά το παράδειγμα της

Alexandria Ocasio-Cortez

'Ενα πορτρέτο του από την ανταποκρίτρια της Libération λίγο πριν γίνει γνωστή η άνετη νίκη του απέναντι σε έναν ισχυρό βαρόνο του κόμματος των Δημοκρατικών (60,9 έναντι 35,6), την ίδια στιγμή που η Alexandria Ocasio-Cortez συνέτριβε μία άλλη "δημοκρατική" υποψήφια που υποστηριζόταν από μερικούς δισεκατομμυριούχους της Wall Street, όπως ο Stephen Schwartzman, ιδρυτής της Blackstone ή ο David Solomon, CEO της Goldman Sachs (κέρδισε με 72,6%).

*

I'm a Black man raised by a single mother in a housing project. That story doesn't usually end in Congress.

But today, that 11-year old boy beaten by police is about to be your Representative.

I can't wait to get to DC and cause problems for those maintaining the status quo.

Jamaal Bowman

Wall Street CEOs, from Goldman Sachs to Blackstone, poured in millions to defeat our grassroots campaign tonight. But their money couldn't buy a movement. Thank you #NY14, and every person who pitched in for tonight's victory. Here's to speaking truth to power.

Alexandria Ocasio-Cortez

O Jamaal Bowman. Φωτ. Bowman for Congress

Στη Νέα Υόρκη, ο Jamaal Bowman, μία νέα ελπίδα της αριστεράς "AOC"

Isabelle Hanne

Ανταποκρίτρια της Libération στη Νέα Υόρκη, 22.06.2020

Νεοφερμένος στην πολιτική, αντιμετώπιζε την Τρίτη στην κούρσα για το Κογκρέσο έναν βαρόνο των Δημοκρατικών. Ακολουθώντας τα ξεκάθαρα αριστερά ίχνη της Alexandria Ocasio-Cortez.

*

Όπως και η Alexandria Ocasio-Cortez πριν από δύο χρόνια, ο Jamaal Bowman είναι καινούργιος στην πολιτική. Προέρχεται από τις μειονότητες, και υποστηρίζει ένα πρόγραμμα πιο αριστερό από αυτό του κατεστημένου των Δημοκρατικών. Όπως και η Ocasio-Cortez πριν από δύο χρόνια, ο Bowman, ένας 44χρονος Αφρο-Αμερικανός, διεκδικεί την Τρίτη στα προκριματικά την εκπροσώπηση μιας εκλογικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης στο Κογκρέσο, προσπαθώντας να εκθρονίσει έναν παλιό βαρόνο του Δημοκρατικού Κόμματος. Η πρώτη εκλογή του αντιπάλου του, του Eliot L. Engel, 73 ετών, είχε σημειωθεί το 1989. Εάν δεν υπήρχε το προηγούμενο με την "AOC", κανείς δεν θα είχε σίγουρα ασχοληθεί με αυτή τη μονομαχία. Αλλά τα χρήματα που δαπανήθηκαν σε αυτές τις δύο εκστρατείες (πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια συνολικά, ή 1,8 εκατομμύρια ευρώ), καθώς και τα μεγάλα ονόματα που τις υποστηρίζουν είναι η απόδειξη ότι τίποτα δεν έχει ακόμη παιχτεί.



Το 2018, κανείς δεν στοιχημάτιζε για μία νίκη της Alexandria Ocasio-Cortez, της έντονης αυτής προσωπικότητας της αμερικανικής πολιτικής - την λατρεύει η αριστερά για την Πράσινη Νέα Συμφωνία, τη δέσμευσή της για την καθολική υγειονομική περίθαλψη ή το ταλέντο της ως ανυποχώρητη ανακρίτρια στη Βουλή των Αντιπροσώπων· την μισούν οι συντηρητικοί για τους ίδιους λόγους - καθώς ο αντίπαλός της, ο Joseph Crowley, φαινόταν απρόσβλητος. Το αποτέλεσμα αυτών των προκριματικών ήχησε τότε σαν μία προειδοποίηση για τις δημοκρατικές ελίτ, εμφανίζοντας μία ανυπόμονη αριστερή μερίδα του εκλογικού σώματος που επιθυμούσε πολιτικές πολύ πιο προοδευτικές.

Το μέλλον θα δείξει αν ο Bowman θα έχει την ίδια τύχη απέναντι στον Engel και τις 16 κερδισμένες εκλογές του, για να βγει πρώτος στο 16ο διαμέρισμα της πολιτείας, το οποίο συμπεριλαμβάνει προαστιακές πόλεις βόρεια της Νέας Υόρκης. Μία εκλογική περιφέρεια με κοινωνικές αντιθέσεις, όπου πολύ εύπορες συνοικίες συνορεύουν με άλλες πολύ πιο φτωχές, στο Ρίβερνταλ, στο βόρειο τμήμα του Μπρονξ, όπου ζουν περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι. Αλλά η αναμέτρηση της Τρίτης δείχνει και πάλι τις ιδεολογικές εντάσεις μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, που είναι ορατές ήδη από το 2016 και την κούρσα για την προεδρία, μεταξύ του γερουσιαστή του Βερμόντ Bernie Sanders και της αντιπάλου του Hillary Clinton.

Οι δύο αντίπαλοι βρίσκονται για άλλη μια φορά σε αντίθετα στρατόπεδα. Ο Sanders, όπως και η Elizabeth Warren, η άλλη προοδευτική γερουσιαστής και πρώην υποψήφια για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, και φυσικά η AOC, έδωσαν την υποστήριξή τους στον Bowman. Η Clinton υποστήριξε από τη μεριά της τον Engel, όπως και άλλα βασικά στελέχη του κεντρώου κατεστημένου του κόμματος, από τον κυβερνήτη Andrew Cuomo έως την ισχυρή πρόεδρο της Βουλής, Nancy Pelosi.

Με τα γυαλιά του, το μεγάλο του μουστάκι και την ακριβή του συνέπεια, ο Eliot Engel ενσαρκώνει την παλιά φρουρά. Αυτός ο μετριοπαθής δημοκράτης, υπέρμαχος του Ισραήλ θεωρείται και γεράκι στην εξωτερική πολιτική, καθώς είχε ψηφίσει υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ το 2003 και κατά της ιρανικής πυρηνικής συμφωνίας το 2015. Όπως και ο Jamaal Bowman, υποστήριξε ωστόσο την Πράσινη Νέα Συμφωνία της Ocasio-Cortez, ενώ έχει ταχθεί και υπέρ μιας καθολικής υγειονομικής περίθαλψης, μιας μεταρρύθμισης της μετανάστευσης και μιας αύξησης της χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση ή τη στέγαση.

Διαθέτοντας μία γερή βάση στην Ουάσινγκτον, ο Engel κατέχει την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στα midterms του 2018. Υπό αυτήν την ιδιότητα, διήυθυνε έρευνες για τους δεσμούς μεταξύ του Donald Trump και της Ρωσίας ή για τη δολοφονία του Σαουδάραβου δημοσιογράφου Jamal Khashoggi, ενισχύοντας έτσι την θέση του στην εθνική σκηνή.

Ο Jamaal Bowman αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο, εφόσον οι εκλογές αυτές ευνοούν τον απερχόμενο υποψήφιο. Αλλά ο Engel, τελευταία, κάνει τη μία γκάφα μετά την άλλη. Την άνοιξη, δέχθηκε κριτική επειδή πέρασε δύο μήνες στο σπίτι του στο Μέριλαντ στην χειρότερη φάση της πανδημίας του Covid-19 στη Νέα Υόρκη. Μακριά από την εκλογική του περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει το New Rochelle, το πρώτο επίκεντρο της επιδημίας στην πολιτεία. Και στις αρχές Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Μπρονξ, που διοργανώθηκε μετά τις διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας που προκάλεσε ο θάνατος του George Floyd στα τέλη Μαΐου στη Μινεάπολη, ο Engel βιντεοσκοπήθηκε χωρίς να το γνωρίζει τη στιγμή που έλεγε: "Αν δεν είχα τα προκριματικά, δεν θα μου καιγόταν καρφί." Λέξεις "που απομονώθηκαν από το πλαίσιό τους", θα πει αργότερα στους επικριτές του. "Είναι σαν να έχεις μία ταμπέλα στο λαιμό σου που να λέει "είμαι στην εξουσία υπερβολικά πολύ καιρό", έγραψε στο Twitter ο David Axelrod, πρώην σύμβουλος του Barack Obama, και νυν εκλογικός επιτελάρχης των Δημοκρατικών.

Προβάλλοντας ένα πρόγραμμα κοινωνικής, οικονομικής και φυλετικής δικαιοσύνης, η εκστρατεία του Bowman ανταποκρίνεται πολύ περισσότερο στο πνεύμα των καιρών, εν μέσω των αναταραχών που συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο, της κρίσης του Covid και του ιστορικού κινήματος οργής κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας: "Ο κορωνοϊός, και στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, είναι σαν να έχουμε ταυτόχρονα τη Μεγάλη Ύφεση και το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα", είχε δηλώσει στους New York Times στις αρχές Ιουνίου.

Ο σαραντάχρονος έχει το κατάλληλο προφίλ: πέρασε την παιδική του ηλικία μέσα σε μία εργατική κατοικία στη Νέα Υόρκη, έκανε καριέρα στην εκπαίδευση και δημιούργησε ένα κολλέγιο στο Bronx, την Cornerstone Academy for Social Action, το οποίο και διευθύνει. Μία διαδρομή που νομιμοποιεί τον Jamaal Bowman να κοντράρει τον αντίπαλό του: "Δεν ζει στην κοινότητά μας. 'Εγω ζω τους αγώνες μας."

Isabelle Hanne

Μτφ. Σ.Σ.