Για πάρα πολύ κόσμο το όνομα Κάουνας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης και πρώην πρωτεύουσας της Λιθουανίας (που στην πραγματικότητα προφέρεται Κόνας), συνδέεται άμεσα με την πρωταθλήτρια ομάδα μπάσκετ της πόλης, τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Επίσημη στέγη της ομάδας είναι η Αρένα Ζάλγκιρις, που θεωρείται και το μεγαλύτερο κλειστό στάδιο της Βαλτικής, με χωρητικότητα περί τα 15.000 άτομα, το οποίο βρίσκεται στις όχθες ενός εκ των δύο ποταμών της περιοχής, του Νέμουνας.

Δίπλα στο εντυπωσιακό κτίριο της αρένας, στις 22 Ιανουαρίου του 2022 και ακριβώς στις 20:22 θα ξεκινήσει η μεγαλειώδης τελετή έναρξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2022. Ένα υπερθέαμα με γιγαντοοθόνες, ηλεκτρονική μουσική, ποίηση και τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών, μια εξιστόρηση της διαδρομής αυτής της μυθικής πόλης του Βορρά.

Γιατί το Κάουνας έχει πίσω του όντως μια μακραίωνη ιστορία να αφηγηθεί, με πολέμους, κατακτήσεις, μετακινήσεις πληθυσμών, πλούτου και φτώχειας, σκοτεινών και φωτεινών εποχών.

Ήδη αυτήν τη στιγμή μπορεί κανείς να δει σε ολόκληρη την πόλη φωτεινές ταμπέλες με αντίστροφη μέτρηση των μηνών, των ημερών, των ωρών και των λεπτών που απομένουν ως την επίσημη έναρξη του θεσμού, καθιστώντας τον ένα πανεθνικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας, κάτι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Βέβαια το 2022 τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το Κάουνας -και η περιφέρειά του- τον μοιράζεται με άλλες δύο πόλεις. Οι έτερες πρωτεύουσες είναι η Esch-sur-Alzette του Λουξεμβούργου –που στην πραγματικότητα απαρτίζεται από ένα δίκτυο 19 κωμοπόλεων, 11 γύρω από αυτήν και 8 στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στη Γαλλία– και το Novi Sad της Σερβίας, που θα ήταν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της τρέχουσας χρονιάς αλλά αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.

Οι τρεις πόλεις κλήθηκαν να παρουσιάσουν από κοινού το πλούσιο πρόγραμμά τους στο Κάουνας πριν από λίγες ημέρες, κι αυτό που διαπιστώσαμε όσοι παρευρεθήκαμε είναι ότι, εκτός από όλα όσα έχουν ετοιμάσει η κάθε μία ξεχωριστά, θα συνεργαστούν σε μια σειρά από κοινές εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του προσεχούς έτους.

Σήμερα η πολιτιστική κληρονομιά που έχει αφήσει το παρελθόν είναι τόσο μεγάλη και σημαντική που έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο «Πόλη του ντιζάιν», ενώ κατακλύζεται από αξεπέραστα κτίρια-δείγματα του μεσοπολεμικού μοντερνισμού, ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας.

Οπωσδήποτε το Κάουνας έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας, καθώς η ιστορία του είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό. Είναι ένας τόπος που ανέκαθεν κατοικούνταν από εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες, οι οποίες συνέβαλαν σε ένα πολυπολιτισμικό μωσαϊκό που έδινε κι εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερο χαρακτήρα στην ταυτότητα της πόλης.

Η ευμάρειά της στις αρχές του 20ού αι. και κυρίως κατά τον Μεσοπόλεμο την είχε καταστήσει πόλη υψηλής αισθητικής, με ανώτερο βιοτικό επίπεδο, στο σημείο να χαρακτηρίζεται εκείνα τα χρόνια ως «μικρό Παρίσι». Η ανθούσα εβραϊκή κοινότητα των περίπου 40 χιλιάδων μελών προπολεμικά έδινε τον παλμό στην εμπορική και οικονομική ζωή της πόλης, αλλά και σε κάθε κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητά της.

Όλα αυτά φυσικά τέλειωσαν με την επέλαση τόσο των ρωσικών όσο και των ναζιστικών στρατευμάτων. Χιλιάδες ζωές χάθηκαν είτε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης είτε στη Σιβηρία. Σήμερα η πολιτιστική κληρονομιά που έχει αφήσει το παρελθόν είναι τόσο μεγάλη και σημαντική που έχει χαρακτηριστεί από την Ουνέσκο «Πόλη του ντιζάιν», ενώ κατακλύζεται από αξεπέραστα κτίρια-δείγματα του μεσοπολεμικού μοντερνισμού, ιδιαίτερης εθνικής ταυτότητας, άλλα πάλι με ιστορικές τοιχογραφίες από τον καιρό των αγώνων τους για ανεξαρτησία, τις οποίες νεαροί καλλιτέχνες αναβιώνουν και προσθέτουν τις δικές τους, ενώ παράλληλα οικοδομήματα προηγούμενων αιώνων σε ταξιδεύουν σε εποχές μεσαιωνικές κι ακόμα πιο πίσω.

Ο Πύργος του Κάουνας, ένα πασίγνωστο τοπόσημο στη συμβολή των δύο ποταμών, χρονολογείται από τον 14ο αι. Από κάτω του κοιμάται ένα τέρας!

Το Κάουνας είναι η γενέτειρα πόλη σημαντικών καλλιτεχνών και διανοητών, οι οποίοι έκαναν διεθνή καριέρα αφού κατάφεραν να μεταναστεύσουν μετά τον πόλεμο λόγω της σοβιετικής κατοχής, η οποία κράτησε ουσιαστικά από το 1941 και, μετά από μια σύντομη ναζιστική περίοδο, επανήλθε το 1944 και κράτησε μέχρι την ανεξαρτησία της Λιθουανίας το 1990. Σήμερα η πόλη τούς τιμά, και μια καλή αφορμή αποτελεί το 2022.

Έτσι, στο πρόγραμμα εξέχουσα θέση έχουν ο εικαστικός Τζορτζ Μαντσιούνας και ο φιλόσοφος Εμανουέλ Λεβινάς. Ιδρυτικό στέλεχος ο πρώτος του διεθνούς κινήματος Fluxus, η πόλη του εδώ και κάποια χρόνια τον τιμά με ένα ξεσηκωτικό Fluxus Festival, ένα είδος καλλιτεχνικού καρναβαλιού που οργανώνεται από τις τοπικές κοινότηκες, το οποίο λαμβάνει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου, και φυσικά η επόμενή του διοργάνωση μέσα στο ’22 θα πάρει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση ως μέρος των κορυφαίων εκδηλώσεων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Κι αν θέλουμε να μιλήσουμε με πραγματικά νούμερα, η οργανωτική ομάδα που εργάζεται εδώ και πέντε χρόνια για τη μεγάλη στιγμή ανακοίνωσε με μεγάλη περηφάνια κατά την παρουσίαση που έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία του δημάρχου της πόλης αλλά και του υπουργού Πολιτισμού της Λιθουανίας, ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που συμπεριλαμβάνει 40 τοπικά φεστιβάλ (τζαζ, κινηματογράφου, λογοτεχνίας, μαριονέτας), 60 εκθέσεις, 250 θεάματα επί σκηνής, εκ των οποίων τα 50 παγκόσμιες πρεμιέρες, άλλες τόσες συναυλίες.

Γενικότερα η πόλη, αλλά και η ευρύτερη περιφέρεια, ολόκληρη η κοινότητα με τις συλλογικότητές της, εργάζεται για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα ώστε να την αναδείξει όντως ως μεγάλο γεγονός.

Η πόλη δεν χαρακτηρίζεται μονάχα από πανέμορφα κτίρια, σε πολλά από τα οποία ο δήμος και άλλοι φορείς προσπαθούν να δώσουν νέα ζωή με αναπαλαιώσεις των προσόψεών τους, αλλά και από την έντονη παρουσία του πρασίνου. Το κεντρικό δημοτικό πάρκο με ιστορικές εκκλησίες, καθολικές, ευαγγελιστών, ένα τζαμί Τατάρων, εδώ και τρεις δεκαετίες έχει μετατραπεί από νεκροταφείο σε έναν πανέμορφο χώρο, την ηρεμία του οποίου απολαμβάνουν παιδιά και φοιτητές, γηραιότεροι και επισκέπτες.

Δεν είναι το μόνο, υπάρχει ο λόφος Parodos, ο ζωολογικός κήπος, η φύση γύρω από τα ποτάμια, η Santaka, όπου συναντιούνται οι ποταμοί και όπου θα διαδραματιστεί μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις, η πυκνή βλάστηση έξω από την πόλη. Όλα έχουν δρομολογηθεί να συμβάλουν στο μεγάλο γεγονός και οι τοπικές οργανωμένες συλλογικότητες ετοιμάζουν παραστάσεις, κονσέρτα, εκθέσεις, τσίρκο (επίσης μια τέχνη που έχει παράδοση στο Κάουνας), δράσεις κάθε είδους για τους ντόπιους και για τους διεθνείς επισκέπτες.

Το θέατρο έχει τη δική του μεγάλη ιστορία στο Κάουνας, με ιστορικές αίθουσες-οικοδομήματα, ενώ μια σειρά από ιστορικά κτίρια θα ανοίξουν για να φιλοξενήσουν εκδηλώσεις, με την ελπίδα ότι η κεντρική εξουσία θα δώσει μελλοντικά κονδύλια για να επαναλειτουργήσουν αναπαλαιωμένα.

Μια τέτοια περίπτωση είναι το Κεντρικό Ταχυδρομείο του Κάουνας, από τα χαρακτηριστικότερα του μοντερνισμού, το οποίο μοιάζει να βρίσκεται σε εγκατάλειψη αλλά θα χρησιμοποιηθεί για μια σημαντική έκθεση με τίτλο «Modernism for the Future 360/365». Αντίστοιχα, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, 365 κτίρια θα ανοίξουν τις πόρτες τους στους επισκέπτες.

Η βόλτα στις περίφημες οδούς K. Donelaicio και V. Putvinskio, δρόμοι όπου κάποτε βρίσκονταν οι περισσότερες πρεσβείες ξένων αποστολών, αποκαλύπτει πολλά αρχιτεκτονικά διαμάντια, με υπέροχες πόρτες και μπαλκόνια, δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις αφημένα στη φθορά του χρόνου. Όλα δουλειές διάσημων αρχιτεκτόνων του Μεσοπολέμου, όπως η πολυκατοικία του 1929 στη γωνία των οδών Gedimino και Donelaicio όπου στεγάζεται το Μουσείο Art Deco.

Δύο νέοι άνθρωποι φρόντισαν να ερευνήσουν και να εντοπίσουν αυθεντικά έπιπλα της εποχής για να το επαναφέρουν στη μορφή που είχε όταν κάποτε έζησε εκεί ο πρώτος του ένοικος, ένας κοσμοπολίτης επιχειρηματίας. Αργότερα και για πολλά χρόνια ολόκληρο το κτίριο κατοικήθηκε από ανώτερους αξιωματικούς του Κόκκινου Στρατού.

Σήμερα είναι τέλεια ανακαινισμένο από τους νέους ιδιοκτήτες του και μπορεί κανείς να το επισκεφθεί και να πάρει μια ιδέα της καλαισθησίας και της ευμάρειας που χαρακτήριζε το Κάουνας προπολεμικά. Επίσης ολόκληρο το 2022 θα μπορεί κανείς να μείνει σε αυτό, όπως και σε άλλα παρόμοια κτίρια του ’30, μέσω της γνωστής πλατφόρμας AirBnB. Γενικότερα η αρχιτεκτονική και το ντιζάιν έχουν κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις του Kaunas 2022.

Η πολυκατοικία του 1929 στη γωνία των οδών Gedimino και Donelaicio όπου στεγάζεται το Μουσείο Art Deco.

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα έχει προγραμματίσει μια σειρά διεθνών καλλιτεχνικών γεγονότων με ηχηρά ονόματα, που αποτελούν μαγνήτη για επισκέπτες από ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρώτη μεγάλη έκθεση ανήκει στον Νοτιοαφρικανό εικαστικό και σκηνοθέτη Γουίλιαμ Κέντριτζ (ο οποίος έχει ρίζες από το Κάουνας) και ξεκινάει στις 21 Ιανουαρίου με τίτλο «That Which We Do Not Remember». Πρόκειται για ένα τολμηρό εγχείρημα σχετικά με τη συλλογική μνήμη και όσα επιλέγουμε να ξεχνάμε. Η διάρκειά της είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2022.

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επίσης θα δώσει το δικό της «παρών» με την έκθεση «Memory of Being» από τον Μάρτιο ως τον Ιούλιο, ενώ μια αναδρομική της Γιόκο Όνο θα διαρκέσει από τις 22 Ιανουαρίου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, το installation με τίτλο «Exit It» θα παρουσιάζεται στην Τράπεζα της Λιθουανίας. Ο Ρόμπερτ Γουίλσον θα παρουσιάσει το έργο «Dorian», εμπνευσμένο από το «Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι» του Όσκαρ Γουάιλντ, σε μια συμπαραγωγή του Εθνικού Δραματικού Θεάτρου του Κάουνας με το D’haus του Ντίσελντορφ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα δοθεί μέσα στην Αρένα Ζάλγκιρις η παγκόσμια πρεμιέρα της «Kaunas Kantata» του Νοτιοαφρικανού συνθέτη Φίλιπ Μίλερ σε συνεργασία με τη Βρετανίδα εικαστικό Τζένι Κάγκαν (της οποίας οι γονείς είναι επιζώντες του γκέτο του Κάουνας) και τον σκηνοθέτη Κρις Μπάλντουιν, ενώ στις 30 Οκτωβρίου η Συμφωνική Ορχήστρα του Κάουνας θα εκτελέσει το βραβευμένο με Γκράμι «Ρέκβιεμ» του Άντριου Λόιντ Βέμπερ. Μια σημαντική έκθεση πολλαπλών μέσων του Φίλιπ Μάρκιεβιτς με τίτλο «Ultrasocial Pop» θα διαρκέσει από τις 25 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, κλείνοντας τη χρονιά.

Το κεντρικό δημοτικό πάρκο με ιστορικές εκκλησίες, καθολικές, ευαγγελιστών, ένα τζαμί Τατάρων, εδώ και τρεις δεκαετίες έχει μετατραπεί από νεκροταφείο σε έναν πανέμορφο χώρο, την ηρεμία του οποίου απολαμβάνουν παιδιά και φοιτητές, γηραιότεροι και επισκέπτες.

Το Σαββατοκύριακο 20 με 22 Μαΐου, πάνω κάτω την εποχή που κάθε χρόνο οι κάτοικοι του Κάουνας γιορτάζουν την επέτειο ίδρυσης της πόλης τους, δηλαδή τα γενέθλιά της, θα λάβει χώρα ένα μεγάλο event με τον τίτλο «Confluence» εκεί που συναντιούνται ο Νέμουνας και ο Νέρις, στη Santaka, αναδεικνύοντας τη στενή σχέση των τοπικών κοινοτήτων του κεντρικού Κάουνας και όσων κατοικούν στις γύρω περιοχές με την ευρωπαϊκή παράδοση.

Ο Όσκαρας Κορσουνόβας έχει αναλάβει την επιμέλεια του προγράμματος κατά τη διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, το οποίο θα κλείσει με ένα εντυπωσιακό και μεγαλειώδες θέαμα με νερά σκηνοθετημένο από τον Κρις Μπάλντουιν. Ακριβώς τις ίδιες μέρες έξω από την πόλη οργανώνεται το διεθνές φεστιβάλ kite με τίτλο «Between Earth and Sky».

Το μότο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας είναι ένα μήνυμα που δίνει ελπίδα στη νέα γενιά: «From Temporary To Contemporary – Από το πρόσκαιρο στο σύγχρονο». Δίνεται έμφαση σε μια κουλτούρα που δεν σταματάει να εξελίσσεται, που αναγεννάται συνεχώς, μια μεγάλη παράδοση που έρχεται από το παρελθόν και γίνεται μαγιά για το σήμερα και το μέλλον. Η μεγάλη παράδοση και η Ιστορία του τόπου δίνει έναυσμα στους σύγχρονους κατοίκους και φίλους του Κάουνας να χτίσουν το μέλλον.

Ένα από τα βασικά προγράμματα της Πολιτιστικής ονομάζεται «Memory Office», μια σειρά εκδηλώσεων που σχετίζονται με την πολυπολιτισμικότητα του Κάουνας για την οποία χρειάστηκε η συμβολή όλων όσων ζουν στο εξωτερικό ή επέστρεψαν στη γενέτειρα των προγόνων τους.

Η εβραϊκή κοινότητα φυσικά συμμετέχει με μια εξαιρετική έκδοση, ενώ οι τοιχογραφίες μέσω της street art αφηγούνται την ιστορία του τόπου. Παραστάσεις θεάτρου και χορού –The Dybbuk, «Ecce homo: Those Who Stayed and Those Who Left» με τη συνεργασία της Esch-sur-Alzette 2022 – θα συμβάλουν επίσης στη συγκεκριμένη θεματική, που συχνά συνδέεται και με την περίοδο της σοβιετικής κατοχής.

Μια σημαντική προσωπικότητα υπήρξε ο υποπρόξενος της Ιαπωνίας του 1940 Chiune Sugihara, ο οποίος έσωσε χιλιάδες Εβραίους εκδίδοντάς τους βίζα για να αποδράσουν από τους Σοβιετικούς και τους Ναζί. Το σπίτι στο οποίο έζησε στην οδό Vazganto αποτελεί χώρο μνήμης, ενώ είναι κι αυτό εξαιρετικό δείγμα μοντερνισμού της δεκαετίας του ’30.

Ένα φεστιβάλ με το όνομα «City Telling Festival» που ξεκινάει τον Ιούλιο και συνεχίζει μέχρι τον Νοέμβριο καλεί καλλιτέχνες και ερασιτέχνες ιστορικούς να αφηγηθούν ξεχασμένες ιστορίες, ενώ στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου το World Litvak Forum καλεί όλους όσους έχουν καταγωγή από τη Λιθουανία και το Κάουνας να επιστρέψουν για μια μεγάλη συνάντηση συλλογικής μνήμης και επιστημονικής καταγραφής, όπου ακαδημαϊκοί και πολιτικοί θα μιλήσουν για όλα όσα πάντα θα τους ενώνουν αλλά και εκείνα που τους χώρισαν.

Παράλληλα, καθώς το μυθικό τέρας του Κάουνας αποτελεί μια καλή αφορμή να γεννηθούν σύγχρονοι μύθοι από ιστορίες που έχουν να πουν οι σύγχρονοι κάτοικοί του, δημιουργήθηκε το «Myth Programme Tools» με βιβλία και παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, ελπίζοντας ότι το τέρας της Ιστορίας δεν θα ξυπνήσει ξανά.

Όπως λέει ο επιμελητής του όλου προγράμματος, Rytis Zemkauskas, «η αφήγηση τοποθετεί τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο "χρόνος-τόπος" και βοηθάει να αντιμετωπίσει τους φόβους του άπειρου, δημιουργώντας ανακούφιση και προστασία». Ως εκ τούτου ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα δίκτυο που θα ενώνει πολλές διαφορετικές αφηγήσεις, έναν Μεγάλο Μύθο, μια Τριλογία που θα αποκαλυφθεί μέσα από τρεις ενότητες: Uprising («Εξέγερση» στις 22 Ιανουαρίου), Confluence («Συμβολή» στις 20 Μαΐου), Treaty («Συνθήκη» στις 25–27 Νοεμβρίου).

Μεταξύ 25 και 27 Νοεμβρίου το υπέροχο αρχοντικό έξω από το Κάουνας, το περίφημο Raudondvaris Estate, θα αποτελέσει το σκηνικό για την τελετή λήξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και πάλι με ένα υπερθέαμα. Οι εκδηλώσεις φυσικά θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του 2022 κι όσοι θελήσουν να επισκεφθούν το Κάουνας μπορούν να πάρουν το αεροπλάνο για το διεθνές του αεροδρόμιο, που ήδη από τις 10 Σεπτεμβρίου φέτος έχει μετονομαστεί σε Fluxus Airport.

Ήδη αυτήν τη στιγμή μπορεί κανείς να δει σε ολόκληρη την πόλη φωτεινές ταμπέλες με αντίστροφη μέτρηση των μηνών, των ημερών, των ωρών και των λεπτών που απομένουν ως την επίσημη έναρξη του θεσμού, καθιστώντας τον ένα πανεθνικό γεγονός μεγάλης εμβέλειας, κάτι σαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χαρακτηριστικό κτίριο της πόλης.

Στην ερώτηση ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του θεσμού στην πόλη, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Kaunas 2022, κυρία Virginija Vitkiene, απάντησε: «Ο θεσμός των Πολιτιστικών Πρωτευουσών είναι το πιο δυνατό εργαλείο της Ε.Ε. για να ξεπεράσει ο πολιτισμός τα εθνικά σύνορα. Συγκεντρώνει όλες τις πιθανές συμμετοχές ώστε σε εποχές σαν αυτές να συναντηθούμε και να καταφέρουμε από κοινού να χρηματοδοτήσουμε ανάλογους στόχους. Γιατί στην Ευρώπη βασιζόμαστε στη δημόσια ενίσχυση.

Υπάρχει ανάγκη η πολιτική να ανοίξει στον πολιτισμό και να βγει από τα στενά όρια, καθώς οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες συμβάλλουν στις ενδοπολιτιστικές, ενδοεθνικές και ενδοτομεακές συνεργασίες.

Στην περίπτωση μας, στη Λιθουανία, και ειδικά στο Κάουνας, όλοι οι παράγοντες της δημιουργικής βιομηχανίας, κι όχι μόνο οι επαγγελματίες, αναζητούν νέες ποιότητες, νέες προκλήσεις. Επιπροσθέτως, η κοινωνία της Λιθουανίας πέρασε πολλές και δύσκολες καταστάσεις στην πρόσφατη ιστορία της. Πρόκειται για μια τραυματισμένη συναισθηματικά κοινωνία.

Κι αν ακόμα η πρώτη γενιά του πολέμου έχει φύγει, τα παιδιά της ζουν και φέρουν πολλά συμπλέγματα. Είναι καχύποπτοι απέναντι σε όσους τους πλησιάζουν, μην και έχουν κακές συνέπειες. Είτε αρνούνται να πειθαρχήσουν σε κάτι είτε αδυνατούν να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις.

Οι πολιτιστικές ανταλλαγές ανοίγουν το μυαλό, συναντάς ανθρώπους από άλλα μέρη, από άλλες χώρες και με διαφορετικό χρώμα δέρματος, συναντάς το διαφορετικό κάθε είδους κι έτσι έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις μια γνώση που θα σε αλλάξει με φυσιολογικό τρόπο κι εσένα, την εσωστρέφεια που σε περιορίζει σε μία οπτική».

Το τζαμί Τατάρων.

Liberty Avenue.

Tο υπέροχο αρχοντικό έξω από το Κάουνας, το περίφημο Raudondvaris Estate, θα αποτελέσει το σκηνικό για την τελετή λήξης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και πάλι με ένα υπερθέαμα.

