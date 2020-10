«Οι μαμάδες μας δεν άντεχαν να έχουμε ελευθερία και οι μπαμπάδες μας δεν άντεχαν να κάνουμε σεξ»: H Tracey Thorn, τραγουδίστρια των Everything but the Girl αλλά και ανγνωρισμένη δοκιμιογράφος εσχάτως, γράφει στο New Statesman για τη σχέση της με τη μητέρα της «στα παλιά, παράξενα ‘70s».