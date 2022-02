ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Τα επιχειρήματα υπέρ της καταπληκτικής ζωής στην Ελλάδα είναι καταπληκτικά.

Ωστόσο, αν έχεις την υπομονή να ξύσεις κάτω από την επιφάνεια, η ρητορεία που περιβάλλει την καταπληκτική ζωή μας καταρρέει γρήγορα.

Όταν οι παράμετροι, που καθορίζουν την ποιότητα της ζωής, αρχίζουν η μια μετά την άλλη να μην είναι τόσο υπέρ μας, ξέρουμε τα ύστατα επιχειρήματα: ο ήλιος, η θάλασσα, η διασκέδαση, το χουζούρι, ο (έστω και ξεφτισμένος) Ζορμπάς, και τα συναφή.

Αυτά είναι τα καταπληκτικά επιχειρήματα. Και είναι καταπληκτικά, διότι τουλάχιστον από τη δεκαετία του ΄60 παραμένουν ακριβώς ίδια.

• • •

«ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ή ΟΧΙ, ΟΜΟΡΦΟΥΛΑ ΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΧΤΕΙΣ»

«Σου αρέσει ή όχι, ομορφούλα μου, πρέπει να το δεχτείς». Τη φράση αυτή, που ομοιοκαταληκτεί στα ρώσικα, χρησιμοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν απευθυνόμενος στον Ουκρανό ηγέτη, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην κοινή συνέντευξη με τον Εμανουέλ Μακρόν τη Δευτέρα.

Ο δήθεν αυτός αστεϊσμός, που παραπέμπει στον σεξουαλικό βιασμό, σχολιάστηκε ευρέως στα ρωσόφωνα και ουκρανικά κοινωνικά μέσα. Την επομένη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι ο Πούτιν εννοούσε ότι η Ουκρανία πρέπει να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της, και ότι η φράση προέρχεται από τη ρωσική λαϊκή παράδοση.

Ο Πούτιν συνηθίζει τέτοιες σεξιστικές φράσεις («Δεν είμαι γυναίκα, δεν έχω κακές μέρες»), που φαίνεται ότι αποτελούν μέρος του ανδροπρεπούς πολιτικού στυλ που συστηματικά καλλιεργεί.

Πηγή: Le Parisien, 24 Minutes

• • •

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΕΝΟΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ

Ο πρώην σοσιαλδημοκράτης καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ορίστηκε την περασμένη Παρασκευή υποψήφιος για το διοικητικό συμβούλιο του ρωσικού κολοσσού Gazprom. Οι υποψηφιότητες θα επικυρωθούν στη συνεδρίαση των μετόχων της εταιρείας τον προσεχή Ιούνιο.

Ο Σρέντερ είναι ήδη πρόεδρος του συμβουλίου των μετόχων του Nord Stream 2, του αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας, και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του μεγαλύτερου ομίλου πετρελαίου της Ρωσίας, Rosneft.

Στενός φίλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σρέντερ προκάλεσε δύο φορές το τελευταίο δεκαπενθήμερο. Από τη μια, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτίθεται στη Ρωσία, και όχι το αντίθετο. Από την άλλη, κριτίκαρε όσους μποϊκόταραν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο, λέγοντας ότι η Κίνα είναι για τη Γερμανία «η σημαντικότερη αγορά», και ότι «όποιος θέλει να πιέσει την Κίνα με απαιτήσεις μποϊκοτάζ και ηθικοπλαστική εξωτερική πολιτική παίζει επικίνδυνο παιχνίδι».

Γερμανοί πολιτικοί ζήτησαν να αφαιρεθούν τα προνόμια που απολαμβάνει ως πρώην καγκελάριος, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά ενός με παχυλούς μισθούς που του παρέχει μια απολυταρχία. Σαφείς αποστάσεις πήρε επίσης ο νυν καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, λέγοντας ότι «ούτε του ζήτησα συμβουλή ούτε μου έδωσε».

Οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών είναι σημαντικοί. Πάνω από το 55% των γερμανικών εισαγωγών αερίου προέρχονται από τη Ρωσία, το δε αέριο ζεσταίνει 50% των κατοικιών.

Σημειωτέον, η τελευταία «μεταγραφή» του Πούτιν είναι ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Φιγιόν, ο οποίος διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο των πετροχημικών Sibur.

Πηγή: Gazprom, Politico, La Tribune

• • •

ΜΙΑ ΧΟΡΤΟΣΟΥΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Και μετά άρχισε ένα ατέλειωτο πανηγύρι με κοροϊδίες και καλαμπούρια.

Η περιβόητη βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Μάρτζορι Γκριν, κατηγόρησε την «gazpacho police» της Νάνσι Πελόζι που παρακολουθεί τους βουλευτές και το νομοθετικό τους έργο. Μόνο που «gazpacho» είναι μια ισπανική κρύα χορτόσουπα, και όχι η χιτλερική Γκεστάπο (Gestapo).

Η Μάρτζορι Γριν είναι γνωστή για τις συνωμοσιολογικές θεωρίες και τις οργίλες επιθέσεις σε Δημοκρατικούς. Πρόσφατα, το Twitter ανέστειλε μόνιμα τη λειτουργία ενός από τους λογαριασμούς της, επειδή παραβίασε τους κανονισμούς του αναφορικά με την πληροφόρηση για την πανδημία του κορωνοϊού.

• • •

ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Δεν ξέρω αν συνέβη τυχαία ή ήταν στημένο. Προτιμώ την πρώτη εκδοχή που μου φαίνεται και πιο πιθανή.

Ένας πλανόδιος μουσικός με εκπληκτική φωνή τραγουδάει στον δρόμο ένα τραγούδι από το Φάντασμα της Όπερας. Μια νεαρή τον πλησιάζει και του ζητάει να τραγουδήσει το «All I ask of you», αυτός διστάζει, και για να τον πείσει του λέει ότι θα τραγουδήσει μαζί του. Ήταν η Κριστίν στο Φάντασμα της Όπερας που παιζόταν εκείνες τις μέρες.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό και πολύ όμορφο.

This man was singing in the street, when by chance, the main singer in the ongoing play The Phantom Of The Opera happened by and joined in. See the amazement of the street singer. pic.twitter.com/UufOX8evxw