ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα, βλέποντας τις συγκεντρώσεις των αντιεμβολιαστών.

Προφανώς, ήταν σε διαγαλαξιακό ταξίδι τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια. Ειδάλλως, δεν εξηγείται πώς δεν τους είδαν σε συλλαλητήρια για το «Μακεδονικό», σε θρησκοληπτικές διαμαρτυρίες ή σε ρατσιστικές συγκεντρώσεις.

Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει όποια κοσμητικά επίθετα θέλει για να τους χαρακτηρίσει: ανορθολογιστές, θρησκόληπτοι, εθνικιστές, «ψεκασμένοι», «ανεγκέφαλοι». Αλλά μόνον έναν πολιτικό όρο: ακροδεξιοί. Άλλωστε, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα σε περιοχές με υψηλά εκλογικά ποσοστά της Χρυσής Αυγής και της Ελληνικής Λύσης και με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού.

Ούτε είναι ελληνική πατέντα. Η πλειοδοσία στην πανδημία και στη «στέρηση» των ελευθεριών υπήρξε βασικό στοιχείο της ρητορείας των τραμπικών, και την είδαμε τις προάλλες και στα συλλαλητήρια στη Γαλλία.

Πολιτικά, είναι αφελές να υποτιμηθεί η σημασία των αντιεμβολιαστών. Το επιχείρημα «μόνο 10% είναι» δεν στέκει. Το 10% αντιστοιχεί σε 1.000.000 άτομα, και καραδοκούν αρκετοί που θέλουν να στήσουν πολιτική καριέρα πάνω τους.

Πρέπει να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Το «ακροδεξιοί» χαλάει το «αφήγημα» κάποιων που έστησαν καιρό τώρα για το πολιτικό μπαγκράουντ των αντιεμβολιαστών. Η αμηχανία τους ήταν έκδηλη, βλέποντας τη σύνθεση των συλλαλητηρίων. Στην προκειμένη περίπτωση, το φάρμακο παλαιόθεν είναι ένα και μόνον ένα. Όταν η θεωρία μας δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, αλλάζουμε τη θεωρία, όχι την πραγματικότητα.

• • •

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ

Η Άγκελα Μέρκελ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για τελευταία φορά ως καγκελάριος.

Οι μέτριες έως κακές σχέσεις της περιόδου Τραμπ ανήκουν στο παρελθόν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι είναι «προσωπική φίλη, καθώς και φίλη των ΗΠΑ», και ότι κατέληξαν σε νέα Δήλωση της Ουάσινγκτον, στην οποία επιβεβαιώνεται ότι οι δύο χώρες θα αντισταθούν «όταν δουν την Κίνα να εργάζεται για να υπονομεύσει» τις ελεύθερες κοινωνίες.

Η Μέρκελ αναχωρεί από την αμερικανική πρωτεύουσα με βελτιωμένη την εικόνα της, και όχι μόνον στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθη την άνοιξη, η Γερμανίδα πολιτικός αποχωρεί από την καγκελαρία με εξαιρετικά καλή εικόνα διεθνώς.

Ειδικότερα, «το ποσοστό που εμπιστεύεται τη Μέρκελ ότι θα ενεργήσει σωστά στις παγκόσμιες υποθέσεις» έχει ως εξής στις 17 χώρες της έρευνας:

Καναδάς 78%, ΗΠΑ 63%

Ολλανδία 90%, Σουηδία 90%, Ισπανία 86%, Βέλγιο 83%, Γαλλία 82%, Ιταλία 74%, Γερμανία 76%, Ηνωμένο Βασίλειο 72%, Ελλάδα 30%

Νέα Ζηλανδία 80%, Αυστραλία 79%, Νότια Κορέα 75%, Ιαπωνία 73%, Σιγκαπούρη 70%, Ταϊβάν 64%

Τα ποσοστά αυτά αυξήθηκαν σε αρκετές χώρες σημαντικά από την τελευταία έρευνα το καλοκαίρι του 2020: Ιταλία (24%), Ισπανία (14%), Ελλάδα (8%), Αυστραλία (7%), Νότια Κορέα (6%), Ιαπωνία (6%), και Σουηδία (3%).

Πηγή: Pew Research Center

• • •

ΜΕΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ

To 2011, o Ντάνιελ Κάνεμαν δημοσίευσε το «Σκέψη, Αργή και Γρήγορη», που έγινε παγκόσμιο μπεστ σέλερ πουλώντας κάπου 1.000.000 αντίτυπα.

Δέκα χρόνια μετά δημοσιεύει, με συν-συγγραφείς τους Olivier Sibony και Cass R. Sunstein, το «Noise: A Flaw in Human Judgment» (Little, Brown Spark, Μάιος 2021).

Με το «Σκέψη, Αργή και Γρήγορη» μάς δίδαξε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στον διαισθητικό και τον αναλυτικό τρόπο σκέπτεσθαι, και τις (γνωσιακές) μεροληψίες — τις συστηματικές, αλλά προβλέψιμες, αποκλίσεις των κρίσεων μας από τις ορθές (τον στόχο).

Ο «Θόρυβος» επικεντρώνεται σε κρίσεις, οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετικά σημεία πέριξ του στόχου.

Τέσσερις ομάδες των 5 ατόμων ρίχνουν σε έναν στόχο, καθένας άπαξ. Η ομάδα Α είναι η ιδεώδης περίπτωση, αφού όλοι ρίχνουν στο κέντρο του στόχου. Η ομάδα Β είναι «μεροληπτική»: ρίχνει συστηματικά εκτός του στόχου.

Η ομάδα C είναι «θορυβώδης»: οι βολές είναι μεν χοντρικά γύρω από τον στόχο, αλλά διασκορπισμένες. Η ομάδα D είναι και «μεροληπτική» και «θορυβώδης»: οι βολές συστηματικά βρίσκονται εκτός του στόχου και είναι διασκορπισμένες.

Μεταξύ των πολλών παραδειγμάτων θορύβου στις κρίσεις, αναφέρονται η ιατρική (διαφορετικές διαγνώσεις), ιδίως η ψυχιατρική, οι προβλέψεις, η χορήγηση ασύλου, οι δικαστικές αποφάσεις, η χορήγηση ευρεσιτεχνιών.

Υπάρχει πολύς θόρυβος στις κρίσεις και, δυστυχώς, συγχρόνως πολύς θόρυβος και μεροληψίες στις δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις, διαπιστώνουν οι συγγραφείς, οι οποίοι προτείνουν μια «υγιεινή των αποφάσεων» — έναν αριθμό τεχνικών για τον περιορισμό του θορύβου.

Δεν ξέρω αν ο «Θόρυβος» θα έχει την απήχηση του «Σκέψη, Αργή και Γρήγορη», αλλά είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα βρίσκεται στα χαμηλά ράφια όσων ενδιαφέρονται για τις αποφάσεις και τις κρίσεις.

• • •

ΤΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

Αναρωτιέσαι πώς το κάνουν, και μάλιστα πώς το κάνουν χαμογελώντας.

Οι χορεύτριες του ρωσικού Berezka Ensemble γλιστρούν στο δάπεδο, με ακατανόητα υπερφυσικό τρόπο.

Επινόηση της Nadezhda Nadezhdina, ιδρύτριας του μπαλέτου το 1948, το «αιωρούμενο βήμα» είναι μια μαγική οφθαλμαπάτη πλήρως ταυτισμένη με το Berezka Ensemble και πηγή της φήμης του.

Something I learned today: Russia’s Berezka Ensemble is known for their “floating step” move which is achieved through perfect technique and calves of steel. Crazy! pic.twitter.com/GTKZr9MGOY