Εκρήξεις στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας- Πυρκαγιά σε αποθήκη πυρομαχικών

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκαν στην πόλη Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, ανακοίνωσε ότι ξέσπασε φωτιά σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή, τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν τραυματίστηκαν πολίτες από τη φωτιά που ξέσπασε σε εγκατάσταση κοντά στο χωριό Σταράγια Νελιντόβκα.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ συνορεύει με τις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σάμι και Χάρκοβο. Χθες το βράδυ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές σημειώθηκαν βομβαρδισμοί σε δύο χωριά του Μπέλγκοροντ.

"According to preliminary data, an ammunition depot is on fire near the village of Staraya Nelidovka" - Governor of Russia's Belgorod Oblast Vyacheslav Gladkov



He says there were no casualties among the civilian population.

📷https://t.co/8ug5cgreIVhttps://t.co/39kvsua6An pic.twitter.com/YYwtsm6sS2 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 27, 2022

A Weapons Depot is on fire as a result of Explosions in the Western Russian city of Belgorod, Russian Air Defenses were reported to have been Active over the City earlier. @spook_info pic.twitter.com/OIBcBmRqEZ — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2022

Οι Ρώσοι λένε ότι κατέλαβαν τη Χερσώνα, διαψεύδει το Κίεβο

Ο ρωσικός στρατός υποστήριξε πως κατέγραψε εδαφικά κέρδη στην ανατολική και στη νότια Ουκρανία, ιδίως καταλαμβάνοντας την περιφέρεια της Χερσώνας.

«Ο ρωσικός στρατός πήρε τον έλεγχο ολόκληρης της περιφέρειας της Χερσώνας, τμημάτων των περιφερειών του Χαρκόβου, της Ζαπορίζιας και του Μικολάιφ, καθώς και μεγάλων τμημάτων των (σ.σ. αυτοανακηρυγμένων) Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ», δήλωσε ο υποστράτηγος Μιχαήλ Μιζίντσεφ.

Όμως, ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων στη Χερσώνα διέψευσε τον ισχυρισμό της Μόσχας. Σύμφωνα με αυτόν, γραμμές άμυνας συνεχίζουν να βρίσκονται στην περιφέρεια και οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να τις διασπάσουν.

Η Ουκρανία «διατηρεί» τον έλεγχο του εναέριου χώρου

Η Ουκρανία διατηρεί τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του εναέριου χώρου της, ενώ οι ρωσικές εναέριες ενέργειες επικεντρώνονται κυρίως στα νότια και ανατολικά της χώρας, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία «έχει αποτύχει να καταστρέψει ουσιαστικά την ουκρανική αεροπορία ή να καταστείλει τις αεράμυνες της Ουκρανίας», σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου για τον πόλεμο.

Η Μόσχα έχει «πολύ περιορισμένη» εναέρια πρόσβαση στη βόρεια και δυτική Ουκρανία, ενώ συνεχίζει να χτυπά στρατιωτικούς στόχους και υποδομές υλικοτεχνικής υποστήριξης σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

«Η πλειονότητα των ρωσικών εναέριων επιθέσεων στη Μαριούπολη πιθανότατα γίνονται με τη χρήση μη κατευθυνόμενων βομβών ελεύθερης πτώσης. Αυτά τα όπλα μειώνουν τη δυνατότητα της Ρωσίας να κάνει ουσιαστικά διακρίσεις όταν διενεργεί επιθέσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο για απώλειες αμάχων», επισημαίνει ακόμη το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yBkEQmjzoS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

Μόσχα: Πλήγματα σε 65 στρατιωτικούς στόχους

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τέσσερις αποθήκες όπλων των ουκρανικών δυνάμεων στη Σλοβιάνσκ, με αεροπορικές επιθέσεις.

Συνολικά, η ρωσική Πολεμική Αεροπορία βομβάρδισε 32 στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ιγκόρ Κονασένκοφ. Συμπλήρωσε ότι 33 στόχοι επλήγησαν από το πυροβολικό ή πυραύλους, ανάμεσά τους συγκεντρώσεις στρατευμάτων, θέσεις του πυροβολικού, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αποθήκες πυρομαχικών και όπλων.

Η Μόσχα έκανε λόγο για περίπου 200 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες και την καταστροφή 40 στρατιωτικών οχημάτων.

Κίεβο: Ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί όλο το 2022

Ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί όλη τη χρονιά, δήλωσε ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Ολεξέι Αρεστόβιτς.

Παράλληλα επεσήμανε ότι τα όπλα που παρέλαβαν πρόσφατα οι ουκρανικές δυνάμεις θα έχουν «σοβαρό αντίκτυπο» στην πορεία του πολέμου, από τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου.

Ο πόλεμος πιθανόν θα διαρκέσει αρκετούς μήνες ακόμη, πρόσθεσε. «Πρέπει να προετοιμαστούμε για μακρά σύρραξη». Ακόμη κι αν σταματήσουν οι μάχες στο Ντονμπάς, αυτό δεν θα σημάνει το τέλος του πολέμου, συμπλήρωσε.

Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να διαμελίσει την Ευρώπη

Οι στόχοι της Ρωσίας πάνε πολύ πέρα από τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σε τελευταία ανάλυση, στόχος της ηγεσίας της Ρωσίας δεν είναι απλώς να καταλάβει την επικράτεια της Ουκρανίας, αλλά να διαμελίσει ολόκληρη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και να καταφέρει πλήγμα στη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος στο νέο μήνυμά του.

Στον «ελεύθερο κόσμο» πρακτικά οι πάντες αντιλαμβάνονται πως η εισβολή στην Ουκρανία δεν είναι παρά η αρχή, συμπλήρωσε.

Οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, στην Οδησσό και το Ντονμπάς το μόνο που θα φέρουν στη Ρωσία είναι «κι άλλες απώλειες», συνέχισε. Θα φέρουν επίσης νέες κυρώσεις της ΕΕ και περισσότερους περιορισμούς στο εμπόριο, συμπλήρωσε.

Η πλειονότητα των Ρώσων θα πληρώσει για την επιθετική πολιτική της κυβέρνησης καθώς θα καταδικαστεί στη φτώχεια, τόνισε ακόμη ο Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από Guardian, ΑΠΕ/ Reuters, dpa